Смоленская область: центр инвестиций и туризма

По итогам 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос почти на 15 млрд руб. и составил рекордные для региона 123,7 млрд руб. В области реализуется 100 инвестиционных проектов в ключевых отраслях с общим объемом вложений свыше 110 млрд руб. и созданием более 15 тыс. рабочих мест.

Промышленность и привлечение инвесторов

Одной из ключевых сфер для инвестиций является обрабатывающая промышленность, где реализуется 52 проекта на 50 млрд руб. с создани-ем 4 тыс. рабочих мест. Наиболее значимые — производство вагонов-цистерн и полувагонов на Рославльском вагоноремонтном заводе (2,5 млрд руб.), строительство завода аэрозольных баллонов «Румопак» (1,1 млрд руб.), а также создание предприятия по выпуску льноволокна ООО «Товарищество Ильнец» (800 млн руб.).

В пищевой промышленности представлено 19 проектов на сумму свыше 20 млрд руб. с созданием более 1,5 тыс. рабочих мест, в том числе создание производства рыбных кормов ООО «ВЗК» (9,7 млрд руб.) и строительство производства биологически активных добавок и функциональных напитков ООО «ССП» (более 700 млн руб.).

Активно ведется сотрудничество с Республикой Беларусь. На площадке Вяземского машиностроительного завода начата реализация совместного проекта по сборке мотоциклов «Минск».

ДОСЛОВНО

Василий Анохин, губернатор Смоленской области:

– Смоленская область сегодня демонстрирует устойчивый социально-экономический рост и уверенно укрепляет п0-зиции одного из инвестиционно привлекательных регионов страны. Рекордный объем инвестиций, новые промышленные и инфраструктурные проекты – это результат системной работы по поддержке бизнеса и развитию экономики. Для нас важно не только привлекать инвесторов, но и создавать условия, при которых предприятия могут развиваться, внедрять современные технологии и обеспечивать жителям региона достойный уровень жизни.

Меры поддержки и инфраструктура

Эффективными инструментами привлечения инвестиций стали го-сударственные ИП «Феникс» и «Сафоново», ОЭЗ ППТ «Стабна». За счет функционирования этих территорий в регион привлечено 6,5 млрд руб. внебюджетных инвестиций, создано около 700 рабочих мест.

Важную роль играет и Региональный фонд развития промышленности. За три года (с 2023-го по 2025-й) фонд предоставил предприятиям 51 займ на общую сумму почти 1,3 млрд руб. Динамика роста свидетельствует о высоком спросе со стороны промышленных предприятий, которые в условиях жесткой денежно-кредитной политики активно переориентируются на льготные государственные инструменты.

Совместно с федеральным Фондом развития промышленности привлечено более 5 млрд руб. льготного финансирования. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций области за 2025 год составила 68,5 тыс. руб. с ростом к 2023 году на 39%, а в сфере обрабатывающих производств — 83,8 тыс. руб.

Молодежная столица и туризм

Одним из главных событий для Смоленска стало получение статуса «Молодежная столица России — 2026». В народном голосовании регион поддержали более 559 тыс. жителей страны. Утвержден план мероприятий, насчитывающий 270 событий международного, всероссийского и регионального масштабов: международные «Вахты Памяти», Всероссийский музыкальный фестиваль имени М. И. Глинки, международный фестиваль «Молодежь — за Союзное государство», фестиваль исторической реконструкции «Гнездово», масштабное событие — День российской молодежи, его отметят 27 июня с участием звезд российской эстрады, и другие.

В сфере туризма сегодня в регионе осуществляют деятельность более 1,3 тыс. субъектов МСП, включая 189 средств размещения и 86 аттестованных экскурсоводов. В рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» финансирование составило 77 млн руб. В 2025 году по итогам конкурсного отбора было реализовано 17 проектов на 30 млн руб. В текущем году на эти цели предусмотрено еще 30 млн руб. Также регион участвует в федеральной программе льготного кредитования строительства гостиниц, в рамках которой в Смоленске планируется открытие новой пятизвездочной гостиницы Cosmos Selection Grand Hotel Smolensk на 40 номеров.

КСТАТИ

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ФАКТ

Инвестиции Смоленской области в 2025 году

• Общий объем – 123,7 млрд руб.

• Рост на 15 млрд руб.

• Реализуется 100 инвест-проектов на 110 млрд руб.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.