Солистки «Блестящих» рассказали, почему им не разрешали выходить замуж: вся правда о жестких контрактах певиц

Смотрите выпуск, посвященный "Блестящим" 7 июня в 19.00 на "Первом канале". Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

«Блестящие» — одна из первых женских поп-групп России. Пик популярности коллектива, основанного продюсерами Андреем Шлыковым и Андреем Грозным в 1995 году, пришёлся на 2000-е. Именно «Блестящим» будет посвящен один из выпусков популярного проекта «ДоРе» на «Первом канале». KP.RU удалось побывать на съемках и пообщаться с солистками группы.

В студии «До Ре» собралось рекордное количество солисток, которые когда-либо пели в группе «Блестящие». В их числе: Анна Семёнович, Ксения Новикова, Надя Ручка, Юлия Ковальчук и многие другие. Ольга Орлова не смогла присутствовать, но записала видео.

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Ольга Орлова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Кстати, Орлова стала первой солисткой группы. Ее продюсер коллектива Андрей Шлыков нашел на концерте Владимира Преснякова. Юная Оля стояла у сцены и пела все песни Преснякова наизусть. Полину Иодис продюсеры Шлыков и Грозный (автор всех хитов группы) случайно встретили в гардеробе клуба. Сначала Полина работала секретаршей, но буквально через несколько месяцев вышел первый клип «Блестящих» — «Там, только там» с ее участием.

Полина Иодис, Ксения Новикова, Анна Семенович, Юлия Ковальчук. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Ведущие проекта Валя Карнавал и Валдис Пельш. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

В программе подробно рассказали историю коллектива, показав множество архивных фотографий. Как проходили кастинги солисток «Блестящих», когда они уже стали популярными? Например, в доме культуры имени Павлика Морозова отсмотрели 5 тысяч девушек, которые хотели стать участницами группы. Очередь тянулась со второго этажа на первый, а ее хвост уходил в парк. Не взяли никого…

Ксения Новикова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

А спустя несколько дней в группе появилась новенькая — Ксения Новикова, у которой в том ДК была репетиционная база. Она позвонила музыкальному продюсеру коллектива Андрею Грозному, который знал ее в детстве, и сказала: «Я подросла. Не хочу больше читать рэп и ходить в широких штанах. Хочу быть девочкой, танцевать и носить платья с пайетками!»

Кстати, Ксения, которая трижды возвращалась в коллектив, до сих пор выступает в группе «Блестящие».

Ольга Орлова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

На какую из западных женских поп-групп ориентировались продюсеры? Как придумывали солисткам образы, яркий грим с цветными накладами ресницами и экстравагантные наряды? Кстати, в какой-то период костюмы для певиц подбирала Жанна Фриске, которая специально для этого летала в Америку. Певицы и подруги Жанны рассказали, почему называли ее «мамочкой группы». Среди гостей эфира оказался и папа Фриске Владимир Борисович.

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Отдельную главу посвятили Анне Семенович. Как фигуристка попала в группу? Почему решила петь? И как ее приняли в коллективе? Анна с юмором и смехом вспоминала былые времена. Раскрыли и тайну бюста Семенович. Кстати, именно из-за пышной груди Анне в самом начале вообще не могли подобрать костюм — ей ничего не налезало из одежды предыдущих вокалисток.

Анна Семенович. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Юлия Ковальчук. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Поговорили и про контакты певиц и жесткие условия. «Правда ли артисткам запрещали выходить замуж?» — именно так звучал вопрос от KP.RU. Кстати, многие певицы очень эмоционально отреагировали. Ответ артисток можно будет увидеть уже в это воскресенье, 7 июня в программе «До Ре» в 19.00 на «Первом канале».

Журналист KP.RU Ольга Родина приняла участие в съемках программы «ДоРе». Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

В рамках передачи на сцене «ДоРе» со знаменитыми хитами «Блестящих» выступят Юлиана Караулова, Валерия Астапова, Александра Воробьева, «Сопрано», Ольга Серябкина, Сосо Павлиашвили. А лучшую песню выберут зрители в финале выпуска.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину