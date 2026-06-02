Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. Фото: Kai Taller/Arena Akcji / Keystone Press Agency / Global Look Press

При нынешнем украинском «просроченном» узурпаторе-комедианте Владимире Зеленском польско-украинская «дружба» достигла совершенно невиданных высот. Еще вчера готовые расцеловать Зеленского польские политики, сегодня уже готовы объявить его персоной нон грата.

Вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак объявил, что «пан Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в Польше». Кроме того, он призвал польские власти «оказать реальное давление на Украину» и «перейти к более конкретным жестам». В частности, его не устраивает тот самый кредит Евросоюза в 90 млрд. евро, первый транш которого Киев рассчитывает получить в уже наступившем июне (кстати, еще недавно Зеленский просил прислать ему денег из этого кредита в мае, но не сложилось).

- Надо выйти из предыдущих решений правительства Моравецкого о задолженности в пользу Украины. Это, наверное, первый такой случай в истории международных финансов, который я знаю: государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут долги, передают безусловную и безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита берут на себя, - заявил Босак. По его словам, «на Украине сейчас доминирует презрение к польским политикам», их считают такими «слабаками», что «можно устроить любую провокацию, и это не встретит никакой реакции».

Но только этим польский политик не ограничился – он призвал власти республики блокировать вступление Украины в Евросоюз, остановить кредитование Украины и перестать оплачивать систему Starlink для ВСУ.

Напомним, ранее президент Польши Навроцкий, который еще недавно был готов встречаться с Зеленским где угодно, заявил, что намерен лишить Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого Орла – и объяснил, что Украине, в которой «чествуют убийц женщин и детей, не место в Евросоюзе». А глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач посоветовал «просроченному» Зеленскому принести официальные извинения за политику героизации лидеров бандеровского движения на Украине, чтобы попытаться нормализовать отношения между Украиной и Польшей.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

И вся эта каша замутилась из-за того, что «просрочка» Зеленский присвоил бригаде Сил специальных операций ВСУ наименование «имени героев УПА»*. И сделал это после торжественного и с государственными почестями перезахоронения на Национальном военном мемориале под Киевом праха Андрея Мельника, одного из главных украинских коллаборантов и пособников Гитлера. Два этих решения «просрочки» вызвало бурное ликование у украинских бандеровцев, но с болезненной четкостью показало Европе, стремящейся сохранить внешние приличия, что из себя представляет нынешняя украинская власть. Особенно сильное негодование они вызвали в Польше, поскольку бандеровцы вырезали местное население с поразительной жестокостью, от которой не по себе становилось даже повидавшим всякое гитлеровцам.

Впрочем, полагать, что поляки прозрели, было бы слишком наивно. Поляки, клянущие на чем свет стоит украинских бандеровцев 80-летней давности, не хотят признавать нынешнюю власть на Украине в целом наследниками тех бандеровцев, что вырезали поляков и своих же, кстати, соотечественников. Поляки считают их героями только за то, что они воюют против русских, забывая, что прежние воевали также против «Советов и русских». Что совершенно не мешало им снижать численность польского населения самыми радикальными способами.

Поляки не хотят видеть человеконенавистническую сущность бандеровской идеологии украинцев до тех пор, пока те стараются убивать русских. Забывая про то, что рано или поздно бандеровцы начинают заниматься тем, что убивают тех, с кем проще и легче расправиться. И это будут совсем не русские солдаты. Как и 80 с лишним лет тому назад.

К слову, обычное польское население, есть такое чувство, придет в разум гораздо раньше, чем его проевропейски ориентированные власти. Во многих польских городах украинцы уже остерегаются выступать с позиции силы, потому что тут же получают по щам. А вот в Люблине, например, население сорвало украинский флаг со здания мэрии. И таких мест в Польше с каждым днем будет все больше.

* - террористическая организация, запрещенная в России

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