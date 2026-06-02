KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 июня:
1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 1240 боевиков и 381 дрон
2. Военкомы смогли мобилизовать гражданина ФРГ
3. Начальник склада стал водителем, но его отловили и за баранкой
4. «Выравниватель» не стал для Киева чудо-оружием
5. «Стена дронов» встает с двух сторон
6. Поляки продолжают давить на Зеленского
7. Женщины-дроноводы гадят в приграничье
8. Боевики месяц получали оплеухи от русского танка
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» уничтожили 195 националистов. Подбиты танк и 22 автомобиля.
Подразделения «Запада» вывели из строя более 185 боевиков и две бронемашины «Хамви».
«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: до 165 человек, по три бронемашины и орудия полевой артиллерии.
На счету «Центра» - 325 солдат и офицеров ВСУ, четыре бронемашины и две станции радиоэлектронной борьбы.
«Восточные» отправили на небеса 330 военнослужащих. Сожгли десять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» упокоил 40 боевиков. Утилизированы 21 автомобиль и четыре станции РЭБ.
Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб. Поразили три снаряда РСЗО «HIMARS» и 381 беспилотник.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Не перестают удивлять сотрудники территориальных центров комплектования. Депутат Рады Георгий Мазурашу сообщил, что черновицкие военкомы задержали и доставили в учебный центр 29-летнего гражданина ФРГ. Свежеиспеченный мобилизованный еще 9 лет назад потерял украинское гражданство — когда получил паспорт Германии. И вот немец со стажем опрометчиво решил заехать в незалежную к родственникам. Он соскучился по родне, а по нему соскучились сотрудники ТЦК. Они мельком взглянули на немецкий паспорт и на бумажки, подтверждающие прекращение украинского гражданства — и поволокли в свой закуток. Да, мобилизованный немец — это ноу-хау для ВСУ.
Госбюро расследований Украины продолжает радовать зарисовками причудливого военного быта. ГБР сообщило, что у начальника склада одной из воинских частей Николаевской области испарились продукты и сухпайки почти на 80 тысяч долларов. Среди пропавших продуктов — консервы, овощи и наборы сухих пайков для бойцов. Вместе с продуктами из части испарился и сам начальник склада — он ловко перевелся в другое подразделение, где стал...водителем. Но далеко уехать не удалось — ловкача задержали и теперь шьют срок до восьми лет. Суши сухари...
The Telegraph рассказал о новой украинской корректируемой авиабомбе с чудным названием «Выравниватель». Издание указывает, что она несет боеголовку весом в 500 фунтов — 250 кг. У нее высокоточное наведение и современные алгоритмы управления. Но, хотя командование ВСУ возлагает на «супербомбу» большие надежды, британцы скептичны: «Проблема украинских ВВС - они немногочисленны. Украинские истребители, используя управляемые планирующие бомбы, сбрасывают их в большом отдалении от целей, чтобы держаться подальше от российских самолетов, имеющих эффективные ракеты класса «воздух-воздух»». По словам эксперта в области обороны Роберта Толласта, это «имеет огромное значение», так как российские ВКС сбрасывают свои планирующие бомбы с высоты 20–25 тысяч футов, что обеспечивает им «максимальную дальность и точность». А украинские истребители вынуждены летать низко, чтобы избежать российских средств ПВО. Это сильно сокращает дальность полета планирующей бомбы после сброса. Так что «Выравниватель» может, скорее, выровнять немногие извилины у своего командования.
Командир украинского подразделения беспилотных систем Егор Соболев сообщил, что проект «стена дронов» реализуется обеими сторонами конфликта. Он рассказал, что беспилотники быстро ликвидируются дронами-перехватчиками. Офицер заявил: «Противодействие дронам другими беспилотниками и невозможность залететь на территорию противника становится стандартом». В ноябре 2025-го франко-украинская компания Atreyd передала Киеву технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Это - рой FPV-дронов, взлетающих с наземных пусковых платформ и атакующих обнаруженные угрозы. Но украинцы и подумать не могли, что русские тоже над этим работают — и успешно. Обидно, да?
Кшиштоф Босак, вице-спикер Сейма и лидер партии «Конфедерация» призвал польские власти не дать Киеву вступить в Евросоюз. В эфире радиостанции RMF FM он заявил: «Мы должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока там поддерживают культ Бандеры и пока не разблокирует эксгумацию погибших на Волыни поляков». Босак утверждает, что Киев плюет на польских политиков. Он требует от правительства отказаться от финансирования терминалов Starlink, переданных киевском режиму. Вице-спикер присоединился к хору голосов польских политиков, подвергающих режим остракизму. Поводом стало решение Зеленского присвоить Независимому центру спецопераций «Север» звание «герои УПА»* А раньше вы факельных шествий по Киеву с портретами Бандеры не замечали?
Украинское командование для ударов по российскому приграничью перебросили в Сумскую область группу женщин-дроноводов. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС: «Операторы БПЛА — женщины из отряда «Небесная Мара» украинских беспилотных сил прибыли в Сумскую область и работают по приграничным районам». Эти валькирии уже хвастают в соцсетями видео, снятое камерами их аппаратов, с ударами по российской гражданской инфраструктуре. При том вербовка командованием ВСУ бой-баб именно в отряд «Небесная Мара» идет через те же соцсети. Похоже, в названии подразделения во втором слове букву «Ш» потеряли.
Украинская армия — крепкий орешек, но иногда удивляет необъяснимой близорукостью. Боевики 30 с лишним дней не могли рассмотреть российский танк у себя под боком. Боевая машина за это время смогла прицельно выпустить по позициям врага более полутысячи снарядов. Морпех в составе группировки войск «Центр» с позывным Розела рассказал РИА Новостям, что танк- «невидимка» вёл боевую работу на горячем участке фронта в ДНР. Так и сказал: «Больше месяца они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия». И кто сказал, что время танков уходит?
* Признана экстремистской и запрещена в России
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