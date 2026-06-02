Как Вологодская область меняется и строит будущее

Георгий Филимонов: за год продажи алкоголя в регионе сократились на 16,5%.

Регион ярких инициатив и нетривиальных решений – это Вологодчина сегодня. С приходом губернатора Георгия Филимонова область не перестает быть в центре внимания и с каждым годом все выше поднимается в федеральных рейтингах. Акцент делается на социальной политике и народосбережении, экономике и туризме, поддержке бойцов СВО. Что ждет Вологодскую область в перспективе, выяснили корреспонденты «Комсомольской правды».

Вопрос выживания

В прошлом году в регионе впервые за 11 лет был остановлен спад рождаемости, прирост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) стал рекордным за последние 13 лет.

– По данным Росстата, Вологодская область заняла первое место среди российских регионов по приросту суммарного коэффициента рождаемости. По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,39 единицы, прирост к марту прошлого года – 0,071 единицы. Вологодчина обошла два региона, которые долгое время лидировали в рейтинге – Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, – пояснил Георгий Филимонов.

В рейтинге качества жизни АСИ Вологодчина вошла в десятку лидеров по доле беременных женщин, обратившихся в медучреждения в ситуации репродуктивного выбора и вставших на учет по беременности. Кроме того, заняла 5-е место в России и 1-е место в СЗФО по поддержке многодетных семей.

Помогают молодым и многодетным родителям в рамках программы губернатора «Семья – оплот Русского Севера» и нацпроекта «Семья»: предоставляют различные выплаты, создают пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, службы по подготовке семей к рождению ребенка.

Все частные клиники перестали проводить процедуры по искусственному прерыванию беременности.

В результате количество абортов сократилось более чем на 80% – с 1679 в 2024 году до 309 в 2025 году.

Здоровье населения – основа процветания

С 1 марта 2026 года в Вологодской области вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции в дополнение к тем, что были приняты в марте 2025 года. Новые меры направлены прежде всего на борьбу с «наливайками»: ужесточаются требования к организации входов и прикассовой зоны в объектах, занимающих помещения в подвальных, подземных, цокольных этажах МКД.

К концу апреля в регионе также ликвидированы все «наливайки».

Также в конце прошлого года губернатор Вологодской области объявил о закрытии всех 610 алкомаркетов.

– Объем реализации алкоголя по области снизился на 16,5%, потребление в пересчете на безводный спирт на человека сократилось на 1,42 литра – с 9,37 до 7,95 литра. И это всего за год – с марта 2025 года по март 2026-го в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, – подытожил Георгий Филимонов.

Кроме того, закрылись или перепрофилировались все 316 точек продажи вейпов, работавших в области.

За 2 года в регионе построили и отремонтировали более 90 спортивных объектов.

Альтернатива «пьяному досугу»

«Спорт, а не спирт» – этот слоган часто цитирует губернатор Георгий Филимонов, призывая выбирать здоровый образ жизни вместо пагубных привычек. Сегодня работа в этом направлении в Вологодчине вышла на новый уровень: создана футбольная школа «ЦСКА-Витязь», в Кириллове появился Центр технических видов спорта «Сивер», в муниципалитетах открывают секции по боевым искусствам.

За 2 года в регионе построили и отремонтировали более 90 объектов спорта. В текущем году в работе 25 проектов, включая 8, реализуемых при поддержке Минспорта России.

– Первым в этом году открыли ФОК в Вожеге при участии олимпийской чемпионки Анны Богалий и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Уделяем особое внимание несправедливо забытым видам спорта: возродили Кубок губернатора по спортивной гимнастике. Последний раз эти соревнования проходили в регионе более 15 лет назад. Отметили это событие вместе с нашими почетными гостями – олимпийскими чемпионами Никитой Нагорным, Иваном Стретовичем и Светланой Хоркиной, – добавил Георгий Филимонов.

По итогам 2025 года доля вологжан, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась до 69%. По этому показателю регион поднялся на 6-е место в России и на 1-е место в СЗФО. Как подчеркнул Георгий Филимонов, в этом году область планирует улучшить результат и выполнить поручение Президента России по вовлечению в спорт не менее 70% жителей.

Без тыла нет победы

Одно из приоритетных направлений работы областного правительства – поддержка участников СВО и членов их семей. С начала СВО на гуманитарную помощь и меры поддержки бойцов и их близких Вологодчина направила более 12,1 миллиарда рублей.

За каждой семьей военнослужащего закреплены представитель администрации от муниципалитета и куратор от службы соцзащиты. Кроме того, создан колл-центр на базе единого номера «122», чтобы вопросы соцподдержки решались оперативно.

В феврале на Вологодчине впервые открыли Единый центр поддержки и социальной реабилитации участников СВО. Здесь есть все для оказания комплексной помощи бойцам и их близким: МФЦ, кабинеты психолога, спортивный зал, пункт проката технических средств реабилитации. Для встреч и творческой самореализации оборудовали музыкальную гостиную, киберклуб и фотостудию.

Более 12,1 млрд руб. направила Вологодская область на гуманитарную помощь, меры поддержки бойцов СВО и их семей.

С прошлого года реализуется кадровый проект «Герои Русского Севера» – региональный аналог федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом.

Всего было подано 337 заявок от участников СВО, отобрано 35 финалистов. Некоторые уже назначены на руководящие должности на предприятиях и в бюджетных учреждениях. Пятеро избраны главами округов Вологодской области.

– Сегодня особенно важно, чтобы после завершения военной службы наши герои были востребованы в мирной жизни – в системе управления, общественной работе, воспитании молодежи, развитии территорий. Они умеют принимать решения, держать удар, отвечать за страну и за людей, – подчеркнул Георгий Филимонов.

Точки роста экономики

Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области за 2025 год вырос до рекордных 293,4 миллиарда рублей. Промышленность и туризм остаются основными драйверами развития экономики.

За 2 года региональным властям удалось создать две особые экономические зоны. В прошлом году в Вологодском округе появилась ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская». В этом году утверждено создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великоустюгском округе.

В 2027 году три города Вологодчины будут отмечать юбилеи: 880 лет исполнится Вологде и Великому Устюгу, 250 лет – Череповцу. В преддверии этих дат по поручению Президента реставрируют Вологодский кремль, реконструируют площадь Революции, набережную реки Вологды и Вологодский аэропорт в областной столице, строят Театр для детей и молодежи в Череповце и планируют возведение кампуса СПО и кампуса вузов.

– Предстоящие праздники – повод для масштабной трансформации Вологодской области во всех без исключения отраслях, в том числе в образовании, здравоохранении, ЖКХ, спорте, культуре, молодежной политике. Работаем системно и с прицелом на результат. Закладываем фундамент для развития региона на годы вперед, – заключил Георгий Филимонов.

КОНКРЕТНО

Алкоголю – нет!

• 100% алкомаркетов в регионе закрыты или перепрофилированы.

С марта 2025-го по март 2026 года:

• 16,5% – снижение объема реализации алкоголя по области;

• 15,2% – снижение потребления алкоголя в пересчете на безводный спирт на человека.

По данным ЕГАИС.

ФАКТ

Наш выбор – спорт

По итогам 2025 года:

• 3,2 млрд руб. – финансирование сферы спорта;

• 500 спортивных мероприятий провели;

• 55 объектов находились в процессе строительства или ремонта одновременно (исторический максимум), работы на 47 из них завершены;

• 69% жителей систематически занимаются спортом, +5,2% к 2024 году;

• 1-е место в СЗФО и 6-е место в России по вовлеченности населения в спорт.

НАГЛЯДНО

Семья – в приоритете

По итогам 2025 года:

• суммарный коэффициент рождаемости в области составил 1,39 единицы, прирост к марту прошлого года – 0,071 единицы;

• регион вошел в ТОП-3 субъектов с ростом суммарного

• коэффициента рождаемости на 0,049 единицы и более.

Мерами поддержки по программе «Семья – оплот Русского Севера» и нацпроекту «Семья» воспользовались:

• 7,8 тыс. семей в 2025 году;

• более 3,2 тыс. семей с начала 2026 года.

ВАЖНО

В центре внимания

Более 12,1 млрд руб. – объем гуманитарной помощи и мер поддержки бойцов и их семей с начала СВО;

• 45 действующих мер поддержки в регионе.

Система заботы «Два ключа»:

• 635 социальных кураторов ежедневно сопровождают 14 тыс. семей участников СВО;

• 24/7 – прием обращений через Единую диспетчерскую службу.

По данным на 13 апреля 2026 г.

ГЛАВНОЕ

Драйверы развития

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская»:

• 76 га – общая площадь ОЭЗ;

• 16 ед. – количество потенциальных резидентов;

• более 11 млрд руб. – суммарный объем инвестиций резидентов к 2035 году.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великоустюгском округе:

• 167 га – общая площадь ОЭЗ;

• 5 ед. – количество потенциальных резидентов;

• 8,2 млрд руб. – суммарный объем инвестиций резидентов к 2035 году.

Туризм:

• более 1,5 млн человек – туристский поток в 2025 году:

• +10% к 2024 году;

• +20% прирост за новогодние каникулы 2026 года;

• 50 инвестиционных проектов в сфере туризма (на 2025–2032 гг.) на сумму более 10,7 млрд руб. вложений.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.