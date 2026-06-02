Алмазы, дроны и большая стройка Якутии

Раньше про Якутию часто говорили как о суровом, но богатом крае: алмазы, золото, сложная логистика и уникальная природа. Но сегодня республика пересматривает свое место на экономической карте, превращаясь из поставщика природных ресурсов в сложносочиненный механизм переработки, генерации идей и транзита грузов по всему Северному морскому пути (СМП).

Перезагрузка инфраструктуры

На первый взгляд, база осталась прежней: горная промышленность по-прежнему составляет костяк. При этом за последние пять лет Якутия не только сохранила мировые позиции по алмазам, она вышла на первое место в России по добыче серебра, на второе — по золоту и углю и на пятое — по газу и нефти.

«Несмотря на беспрецедентные санкции и сложную экономическую ситуацию, Якутия сохраняет ведущие позиции на Дальнем Востоке, — отмечает глава региона Айсен Николаев. — По уровню валового регионального продукта — более 2,6 трлн рублей — мы формируем почти четверть всей экономики макрорегиона».

Да, советские мощности, построенные в 1970–1980 годах, требуют совершенно иной энергетической базы. Поэтому в разных уголках Якутии сегодня в той или иной стадии проектирования находится более 2 ГВт новых электростанций.

Не менее впечатляюще выглядит транспортная революция в регионе. Ленский мост наконец-то перешел на этап строительства. Параллельно проектируется новый глубоководный порт «Найба», который должен стать ключевой точкой в восточном секторе СМП.

Среда, где хочется остаться

Сегодня республика входит в число общероссийских лидеров по продолжительности жизни и рождаемости, а численность населения растет за счет как естественного, так и миграционного притока. В республике действует уникальная программа поддержки материнства и детства с бюджетом в 30 млрд рублей, а статус многодетных семей поднят на принципиально новый уровень.

Как удается удерживать молодежь? Им здесь интересно. По словам Николаева, конкурс в некоторые якутские колледжи бьет рекорды – до 29 человек на бюджетное место.

Еще здесь происходит творческая революция. К июню 2026 года якутское кино собрало в прокате первый миллиард рублей с начала нулевых. «По количеству полнометражных фильмов Якутия занимает второе место в России после Москвы. Сейчас главная амбиция — перейти от культурного явления к экономическому», — заявил Айсен Николаев.

Так добывают алмазы.

Новые технологии в условиях вечной мерзлоты

В республике уже четвертый год работает Центр обработки данных.

В 2026 году Якутия стала лауреатом национальной премии «Лидер ИИ», что подтверждает системную работу по внедрению искусственного интеллекта во все сферы — от коммунального хозяйства до управления логистикой.

В 2025 году врачи республиканского проекта «Мобильные доктора» обследовали более 42 тысяч якутян. Однако самый зримый прорыв произошел в сфере беспилотных технологий. Проект «Воздушная переправа» (регулярная доставка грузов через Лену) и «МедБПЛА» (доставка лекарств и анализов) уже стали визитной карточкой региона.

КСТАТИ

Якутия входит в число лидеров по продолжительности жизни и рождаемости, численность жителей республики растет.

ЦИФРА

2,6 трлн руб. составляет валовой региональный продукт Якутии – почти четверть ВРП Дальневосточного ФО.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.