Павел Фрадков проинспектировал реконструкции объектов в Мурманской области

Фото: Министерство обороны РФ.
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков взял под контроль выполнение поручений главы ведомства, данных по вопросам строительства военных и социально значимых объектов в Мурманской области.
«Представители мурманского подразделения Военно-строительного комплекса Минобороны России проинформировали генерал-лейтенанта о ходе масштабной реконструкции спортивного центра морской и физической подготовки, принадлежащего петербургскому филиалу ЦСКА и расположенного в Североморске. В настоящее время строительные работы на объекте находятся на завершающей стадии», - прокомментировали кадры в Минобороны России.
Фото: Министерство обороны РФ.
Фрадков также ознакомился с прогрессом реконструкции Дома офицеров флота. Военными строителями проведен капитальный ремонт трехэтажного исторического здания, включая усиление входных групп и перекрытий, а также восстановление фасада.
Заместитель министра обороны акцентировал внимание сотрудников ВСК на важности соблюдения утвержденных сроков и сохранности исторического облика Дома офицеров флота.
По итогам рабочей поездки состоялась встреча генерал-лейтенанта Павла Фрадкова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
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