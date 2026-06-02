Павел Фрадков проинспектировал реконструкции объектов в Мурманской области

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков Фото: Министерство обороны РФ.

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков взял под контроль выполнение поручений главы ведомства, данных по вопросам строительства военных и социально значимых объектов в Мурманской области.

«Представители мурманского подразделения Военно-строительного комплекса Минобороны России проинформировали генерал-лейтенанта о ходе масштабной реконструкции спортивного центра морской и физической подготовки, принадлежащего петербургскому филиалу ЦСКА и расположенного в Североморске. В настоящее время строительные работы на объекте находятся на завершающей стадии», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков проверил ход строительных работ в Мурманской области

Фото: Министерство обороны РФ.

Фрадков также ознакомился с прогрессом реконструкции Дома офицеров флота. Военными строителями проведен капитальный ремонт трехэтажного исторического здания, включая усиление входных групп и перекрытий, а также восстановление фасада.

Заместитель министра обороны акцентировал внимание сотрудников ВСК на важности соблюдения утвержденных сроков и сохранности исторического облика Дома офицеров флота.

По итогам рабочей поездки состоялась встреча генерал-лейтенанта Павла Фрадкова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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