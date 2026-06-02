Европа вознамерилась депортировать своих нелегальных мигрантов в Узбекистан и Казахстан

Переговоры о размещении нелегальных мигрантов ведутся Брюсселем с 8-10 государствами. Фото: REUTERS.

Чиновники в Брюсселе и страны Евросоюза и достигли соглашения о высылке нелегальных мигрантов в специальные центры третьих стран, написало Politico. После отказа в убежище, по брюссельскому плану, нелегалов, чтобы они не «мариновались» в ЕС, будут оправлять в заграничные лагеря, откуда их уже должны депортировать на родину. Сейчас депортировать из Европы удается только 28% людей, которым это предписывают. Выслать остальных мешают юридические сложности и отсутствие соглашений с их родными странами.

Подобный план — не секрет, его готовили давно. Сенсацией стало упоминание Узбекистана и Казахстана в качестве возможных мест для таких лагерей — сообщив, что переговоры о размещении мигрантов ведутся Брюсселем с 8-10 государствами, издание со ссылкой на еврочиновников назвала в том числе эти страны.

В статье Le Monde на ту же тему упомянута Руанда. Предлагая свои услуги вместе с Албанией, она уже вроде как соглашалась принять высылаемых из Британии нелегалов еще в 2022 году, самолет с живым грузом стоял наготове в лондонском аэропорту. Но в последний момент процесс затормозила европейская юстиция, и высылка не состоялась. Теперь всё предлагается сделать тихо – без широких анонсов.

«Если начнут всплывать названия стран, это может помешать переговорам, - цитирует Le Monde европейского дипломата. – Самое лучшее – начать с какого-нибудь маленького пилотного проекта, посмотреть и убедиться, что эта схема работает. Правда, это займет какое-то время».

Взамен за размещение нелегалов в лагерях на своей территории третьим странам будет предложена «помощь в развитии» на суммы, которые предстоит определить в будущем. Деньги на «центры возвращения» поступят от уже согласившихся с этим планом европейских государств – называются Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция.

Представитель казахстанского МИДа Ерлан Жетыбаев опроверг ведение каких-либо переговоров с Брюсселем о депортационных центрах. Власти Узбекистана пока не дали публичных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европа в хиджабе: цунами мигрантов необратимо накрыло Старый Свет