800 миллионов рублей на благотворительные проекты в 44 регионах: подведены годовые итоги инициативы «Курс добра»

Фото: Т-Банк

Более 800 миллионов рублей было собрано за первый год работы проекта «Курс добра», запущенного Т-Банком. Все собранные средства были направлены на реализацию системных социальных проектов благотворительных фондов в 44 регионах России.

Долгосрочная благотворительная инициатива банка стартовала 1 июня 2025 года. Суть в том, что каждые два месяца в программе меняется благотворительный фонд-участник, и клиенты банка направляют в его пользу пожертвования. По истечении двух месяцев банк подводит итоги сборов и за свой счет удваивает сумму всех переводов клиентов. Таким образом, за год общий объем пожертвований фондам после удвоения Т-Банком составил более 806 млн. рублей. В общей сложности в проекте приняли участие более 405 тысяч человек.

Главная задача этой инициативы - не просто сбор денег на благотворительность, а поддержка именно системных социальных проектов, разработанных благотворительными фондами. На реализацию многих из этих проектов фонды годами не могли набрать необходимые денежные суммы. «Курс добра» помогает масштабным благотворительным проектам - от диагностики заболеваний печени у детей до организации паллиативной помощи на дому - воплотиться в жизнь.

Уже шесть благотворительных фондов, которые поучаствовали в программе, приступили к реализации своих программ. Все они направлены на то, чтобы добиться серьезных социальных изменений в регионах. Так, фонд«Свет в руках» создает экспертный центр ранней диагностики и внутриутробной хирургии на базе Приморского перинатального центра. На реализацию этой инициативы с помощью «Курса добра» удалось собрать 59 млн. рублей.

- Сегодня в Приморском крае мы начинаем активно развивать фетальную хирургию - внутриутробные операции. Создание Центра поможет проводить ряд оперативных внутриутробных вмешательств здесь, на месте, не выезжая за пределы края. А это не только экономия сил и средств семей, но и более оперативное и эффективное лечение наших детей. На первом этапе планируется обучить специалистов и осуществить закупку необходимой техники и оборудования. Мы благодарны фонду «Свет в руках» и Т-Банку за поддержку и совместную работу, - рассказала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

Татьяна Курлеева. Фото: Т-Банк

Еще один участник программы - фонд «Онкологика» - благодаря полученным в ходе проекта 124 млн. рублей откроет в Москве первый очный центр поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких. Ежегодно поддержку в центре смогут получать до 5 тысяч человек.

Фонд «Большая Перемена» направил полученные в ходе участия в «Круге добра» 172 млн. рублей на открытие 20 региональных образовательных центров для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этих центрах смогут обучаться по индивидуальным программам до 1200 ребят.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» собрал в ходе проекта 273 млн. рублей на создание региональной сети паллиативной помощи на дому. Благодаря этому 20 тысяч семей с тяжелобольными близкими в 20 регионах страны смогут получить поддержку.

Фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», в пользу которого было направлено 81 млн. рублей, открыл первый ресурсный центр по вопросам аутизма в Санкт-Петербурге. Собранных средств хватит на два года бесперебойной работы центра. Помощь специалистов смогут ежегодно получать до 10 тысяч семей.

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени «Жизнь как чудо» на собранные 98 млн. рублей обеспечил 50 региональных больниц оборудованием для ранней диагностики заболеваний печени у детей.

- Этот год доказал: нет ничего невозможного, когда нас объединяет большая цель. «Курс добра» стал настоящей платформой социальных изменений. Благодаря проекту фонды по всей стране расширили помощь семьям и детям, развивают образовательные и медицинские программы, делают доступнее качественную паллиативную помощь и инклюзивные практики с удвоенной скоростью. «Курс добра“ стал одним из самых масштабных социальных проектов экосистемы банка и продолжает простую логику: если ты можешь что-то улучшить, ты это делаешь, - говорит руководитель отдела стратегических социальных проектов Т- Банка Татьяна Полякова, добавляя, что возможности крупной технологической компании должны работать не только на удобство повседневной жизни, но и на решение важных социальных задач в масштабе всей страны.

Татьяна Полякова. Фото: Т-Банк

Еще один важнейший итог этого года: рост регулярных жертвователей каждого фонда-партнера. Их число выросло в пять раз и более. Представители благотворительных фондов отмечают: именно регулярность пожертвований вне зависимости от суммы взноса позволяет им планировать работу и на постоянной основе помогать своим подопечным.

С 1 июня 2026 года к проекту присоединился благотворительный фонд «Новый учитель», который разрабатывает комплексные программы развития и поддержки начинающих педагогов. Уже более 700 педагогов пришли в профессию вместе с фондом, около 85% из них остались в образовании после завершения участия в программах. Средства, которые будут собраны в ходе двухмесячного участия в «Курсе добра» будут направлены на помощь начинающим педагогам в Нижегородской области.

- Школа - это опыт, который остается с нами навсегда. Она может стать для ребенка местом силы и трамплином в будущее, а может — причиной неуверенности в себе. Во многом этот результат зависит от педагогов. Ребенку важно, чтобы учитель был его союзником: безопасным и ответственным взрослым, который верит в потенциал каждого ученика, любит свой предмет и знает современные методики работы с детьми. Фонд находит именно таких педагогов и помогает им прийти в районные школы. Поддерживая их, вы напрямую влияете на повседневный опыт и будущее детей - и формируете общество, в котором мы будем жить завтра, - рассказывает соучредитель и исполнительный директор фонда «Новый учитель» Алена Маркович.

Алена Маркович. Фото: Т-Банк

Программа подготовки будущих учителей проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Нижегородской области, Центра разработки Т-Банка в Нижнем Новгороде, а также представителей местного бизнес-, академического и научного сообщества.