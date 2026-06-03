Страховка лето бережет: Разбираемся, какие страховые полисы смягчат сезонные удары судьбы

Нежелание вовремя оформить полис может вылиться вам в копеечку. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По теории вероятности шанс, что беда коснется именно вас, небольшой. Но если все же коснулась, придется платить за все из собственного кармана и сумма может оказаться катастрофической.

- Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые разорились, не делая этого, - говорил в середине прошлого века Уинстон Черчилль.

1. Квартира в городе

Пожары, потопы от соседей, прорывы труб - все это может превратить квартиру в руины и потребовать огромных вложений. Страховой полис как раз и нужен, чтобы смягчить такие удары судьбы.

- Прошлым летом родственница уехала на неделю в отпуск. И у нее на кухне прорвало гибкий шланг. Соседей снизу тоже не было, причем сразу на нескольких этажах - кто-то уехал в отпуск, кто-то жил на даче. И за два дня затопило три квартиры, помимо ее. Где-то полюбовно все решили, где-то она судится, потому что соседи выкатили нереальные суммы. Никто не был застрахован, - рассказал один из коллег.

Калькулятор «КП»

Цена вопроса - 800 - 1000 рублей в месяц. Это при страховке на 3 млн рублей, включая отделку, движимое имущество и ответственность перед соседями (по миллиону за каждый риск). Если оформлять на год, будет дешевле на 10 - 20%. Но чем ниже сумма возмещения, тем ниже и плата. Застраховать можно на любой срок.

2. Дача или загородный дом

Летом страховать их актуально. Особенно от пожара. Причиной ЧП может быть не только сильная засуха, но и безалаберность соседа по участку, решившего жечь мусор в ветреную погоду.

Еще один важный риск - падение деревьев. Если на вашем участке или рядом с ним есть большие деревья, то нелишним будет включить эту опцию в полис.

И наконец, еще один актуальный риск - атака дронов. Их часто сбивают на подлете к крупным городам, а осколки периодически попадают кому-то на участки или в дома.

- Средняя сумма возмещения за ущерб по этому случаю составляет 125 тысяч рублей. А год назад владельцам дома в Брянской области, который сгорел из-за падения обломков БПЛА, выплатили 1,5 млн рублей, - рассказали в одной из крупных страховых компаний.

Калькулятор «КП»

При максимальной компенсации в 2 млн рублей (за отделку, имущество и ответственность перед соседями) отдать придется от 1000 до 2000 рублей в месяц. Много зависит от набора рисков. При этом риск падения БПЛА страховщики оценивают от 50 до 100 рублей в месяц.

3. Машина на лето

ОСАГО - это обязательный полис, который должен быть у каждого автовладельца. Но, по словам экспертов, несколько миллионов водителей осознанно экономят и не покупают его. Специально для тех, кто пользуется машиной нечасто и, например, только в летний период, страховщики придумали специальный механизм. Можно оформить ОСАГО на три месяца.

Калькулятор «КП»

В среднем полис ОСАГО стоит в России около 10 тысяч рублей. При оформлении на три месяца действует коэффициент 0,5. То есть страховка на лето обойдется в 5000 рублей. При этом стоимость полиса зависит от многих факторов - возраста и стажа водителя, семейного положения, давно ли он попадал в аварии, есть ли штрафы за нарушения ПДД и т. д.

4. Путешествие без волнений

Раньше при оформлении визы наличие медстраховки было обязательным. Но сейчас большинство россиян ездят в безвизовые страны. И некоторые решают, что нет смысла переплачивать. И зря. Случиться за рубежом может что угодно, а лечение может обойтись в десятки тысяч долларов. Как утверждают страховщики, с организацией лечения даже в недружественных странах проблем нет. И врача вызовут, и клинику найдут, и лекарства. И самое главное - все это оплатят. Но лучше выбирать наиболее крупных страховщиков.

Калькулятор «КП»

Обычная страховка путешественников стоит недорого - 100 - 200 рублей в сутки (в зависимости от покрытия). Можно добавить опцию «алкогольного опьянения». Она означает, что расходы возместят, даже если турист будет под мухой. Правда, полис тогда обойдется вдвое дороже. А с опцией активного отдыха - втрое. Стандартные лимиты выплат - от $30 до 100 тысяч.

5. От невыезда

А если улететь не удалось совсем?

- Такая страховка имеет смысл, когда тур дорогой, билеты невозвратные или есть визовые риски. Но обычно покрываются конкретные причины: болезнь, травма, отказ в визе, смерть близкого родственника, вызов в суд, иногда - отмена рейса или другие события, если они прямо прописаны в договоре, - говорит финансовый консультант Александр Зубрицкий.

Главное правило - такую страховку надо оформлять сразу при планировании путешествия одновременно с покупкой билетов или тура.

Калькулятор «КП»

Стоит она прилично. К примеру, при покрытии в 1000 евро (включает билеты и жилье) только один этот риск стоит от 2 до 3 тысяч рублей.

6. От укуса клеща

Многие россияне отдыхают внутри страны. И часто на природе. А там их поджидают не только безобидные комары, но и, например, клещи. Чтобы потом не отдать целое состояние за лечение, можно застраховаться от укуса клеща.

- Годовой полис стоит 200 рублей. За эти деньги можно получить бесплатное обращение в поликлинику для определения инфицированного клеща, а в случае заболевания после укуса - оплату лечения на сумму до 1 млн рублей, - поясняет Александр Зубрицкий. - При этом страховка не отменяет прививку.

Калькулятор «КП»

Страховка от укуса клеща оформляется на год. Стоит от 200 до 500 рублей. Действует по всей территории России.

7. Дети - наше все

Все мы застрахованы государством. Платим страховые взносы, которые частично идут в систему ОМС - обязательного медицинского страхования. Оно включает бесплатную скорую помощь, амбулаторное и стационарное лечение. Но если хочется большего комфорта, то можно дополнительно застраховаться. Особенно если речь идет о собственном ребенке.

- Дети - наше все. Защищать их здоровье стоит всегда, но в летний период особенно - детские лагеря, спорт, активный отдых приводят к повышенному травматизму. Лучше получить от страховой компании выплату, которая поможет купить необходимые лекарства, оплатить операцию в хорошей клинике, - говорит Александр Зубрицкий.

Калькулятор «КП»

Страховка на все лето обойдется в 500 - 1000 рублей. Покрытие - 350 тысяч рублей. Если добавить активный спорт (например, футбол), стоимость полиса увеличится примерно вдвое - до 1000 - 2000 рублей.

Внимание!

Предлагают вместо вклада

Нередко банки идут на уловки, предлагая «альтернативные» продукты для сбережений. Чаще всего под этим соусом предлагают страховку. К примеру, один из банков на днях предложил такой продукт. Мол, в течение трех лет вкладываете деньги - равными суммами каждый год. В первый год получаете 15% в виде кешбэка. Во второй год - 13%. А на третий - 11%. Звучит заманчиво. Так еще и страховка в придачу!

Вот только никакой это не вклад, а полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Это написано внизу мелким шрифтом. Расчет на то, что потенциальный клиент прельстится получать 15% годовых. И не будет вникать в подробности.

В целом полис НСЖ - нормальный финансовый продукт. Но надо понимать, что реальная доходность этого продукта составит всего 6,7% годовых. Ведь ежегодный кешбэк вы будете получать не на всю сумму, а лишь на внесенные именно в этом году деньги.

Есть и другие нюансы. Во-первых, кешбэк не облагается налогом на вклады. То есть эти полученные проценты не будут учитываться при расчете возможного налога по итогам года. Напомню, в 2026 году без уплаты налога можно получить до 160 тысяч рублей в виде процентов по вкладам и накопительным счетам.

Во-вторых, полис НСЖ дает возможность получить налоговый вычет. То есть вернуть часть подоходного налога с закинутых в полис 150 тысяч рублей в год. От 13% до 22% в зависимости от вашей зарплаты. Это дополнительная доходность.

И наконец, есть защита от тех или иных рисков. Тут надо выяснять в банке и страховой компании, от чего именно вас они будут защищать. Но помните, что вытащить деньги из НСЖ досрочно проблематично. При раннем закрытии вклада вы теряете проценты, а тут можете потерять существенную часть сбережений.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как сэкономить?

Выберите только те риски, которые вам нужны.

Уменьшите сумму возмещения. Необязательно страховать квартиру на миллионы рублей - ограничьтесь суммой 500 тысяч. В большинстве случаев этого хватит.

Оформите полис с франшизой. Это значит, что если произойдет какой-то ущерб, то часть суммы (10 - 50 тысяч рублей) заплатит владелец, а остальное компенсирует страховая компания. Такой полис стоит на 5 - 25 тысяч рублей меньше.

Сравните предложения нескольких страховых компаний. Конкуренция на этом рынке большая.

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