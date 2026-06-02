Семейное несчастье Геннадия Хазанова: артист огорошил заявлением

Геннадий Хазанов с братьями не общался Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Геннадий Хазанов высказался о семейном несчастье. Пропал младший брат артиста. Родня спохватилась лишь через год после исчезновения Андрея Лукачера. А еще один брат звезды Юрий Лукачер умер.

Младший брат Геннадия Хазанова бесследно исчез. Андрей Лукачер жил отшельником, детьми не обзавелся. Он много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Там он питался и брал какие-то продукты домой.

Близкие боятся, что с пенсионером могло случиться что-то неладное. Тревогу забила племянница Андрея, сообщает ИА Регнум. В 2024-м женщина похоронила отца Юрия Лукачера, который тоже является братом Хазанова.

Андрей и Юрий - братья Хазанова по отцу. Многие годы они жили в одном доме в центре Москвы, но даже не знали о существовании друг друга. Повзрослев, братья виделись пару раз, но теплая связь между ними так и не образовалась.

Артист обожает жену и внучку Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Светские хроникеры дозвонились до народного артиста, чтобы спросить, знает ли он о семейном несчастье. Геннадий Викторович был краток. "Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет", - огорошил актер и бросил трубку. Судя по всему он не очень заинтересован в происходящем, передает "СтарХит".

Стоит отметить, что на семью отца Хазанов затаил обиду. Родители худрука Театра эстрады - Виктор Лукачер и Ираида Хазанова были тайными любовниками. Узнав о беременности Ираиды, Виктор вернулся к своей законной супруге Надежде Ивановой, которая родила в 1946 году Юрия и в 1957 году - Андрея.

Когда умер второй брат знаменитости, Геннадий Викторович вышел из себя из-за расспросов светских хроникеров: "Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил".

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