Два года обучения, тысячи часов лекций, стажировки в регионах и федеральных ведомствах - и теперь эти люди, прошедшие горнило специальной военной операции, выходят на новые рубежи. Уже в «гражданском строю».

«Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть... тем, что в народе называют «соль земли русской», - обратился к выпускникам Владимир Путин.

Встречу президент открыл с минуты молчания. Накануне ночью киевский режим нанес удар по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР).

«Удар не был случайным... Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима», - подчеркнул глава государства.

После минуты молчания разговор перешел к главному: как герои, доказавшие преданность Родине на поле боя, могут реализовать свой потенциал в мирной жизни.

«НОВЫЙ ФРОНТ - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ»

Игорь Юргин, майор, командир штурмового отряда на СВО, теперь руководит департаментом воспитания в Минпросвещения:

«Сейчас для нас новый фронт - воспитательный, идеологический, борьба за сердца и умы наших детей... Когда в стране случается вызов, важно личным примером обучать наших детей отстаивать свое право и Отечество».

- Когда есть личный пример и когда не понаслышке, не просто где-то какой-то дядя сказал, а когда вот такой боевой офицер, да еще со Звездой Героя России, которую просто так никому не дают, может сказать любому человеку, тем более молодому: посиди теперь, послушай, что я скажу, - заметил президент. - И возразить что-то таким людям сложно. Способность идти до конца - это очень важно всегда и тем более на фронте.

Владимир Путин добавил важный совет:

«Нужно научиться самому постоянно развиваться... Воспитывать детей, влиять на молодых людей очень сложно без наращивания этого багажа знаний».

ОТ «ЮНАРМИИ» ДО ГОСДУМЫ

Владислав Головин, гвардии капитан, после ранения преподавал в Рязанском десантном училище, а теперь возглавляет главный штаб движения «Юнармия». На встрече он попросил президента направить приветствие юнармейцам к 10-летию движения.

«Мы, как солдаты своей страны, готовы поддержать все ваши решения... Остаемся щитом России, а при необходимости станем и мечом в руках нашей Родины».

НЕ ПРОСТО КАРЬЕРНЫЙ ШАГ

13 выпускников первого потока «Времени героев» подали заявления на выборы в Государственную Думу. Среди них - Владимир Сайбель, заместитель председателя Президентской комиссии по делам ветеранов, и Эдуард Казымов, заместитель гендиректора московского предприятия по производству БПЛА.

«Для каждого из нас окончание учебы, назначение - это не очередной карьерный шаг, а огромная ответственность перед всей страной», - сказал Эдуард.

Глава государства пожелал удачи: «Такие, как вы, и должны быть в Государственной Думе». И напутствовал:

- Очень важно взять с собой все позитивное: и настрой, и готовность работать, и взять на себя ответственность, и где-то даже идти до конца. Это очень важно в политической работе, но этого недостаточно. Ведь для тех, кто приходит в органы власти, в том числе и в законодательные, нужно иметь соответствующие знания, быть готовыми к работе над собой, с тем чтобы отвечать ожиданиям людей, которые будут вас избирать.

МЕДИЦИНА: ОТ ПОЛЯ БОЯ - К СИСТЕМЕ

Людмила Емельянова, врач-реаниматолог, после службы в зоне СВО прошла программу и теперь работает советником вице-губернатора Подмосковья. Ее фокус - взаимодействие военной и гражданской медицины:

«Ни военная, ни гражданская медицина по отдельности в полном объеме не способны решить задачи в условиях высокоинтенсивного военного конфликта».

Президент отметил, что опыт Людмилы, увидевшей медицину «с двух сторон», уникален:

«Объединять ваш опыт для того, чтобы людям помочь по максимуму, - это очень важно».

МУНИЦИПАЛИТЕТ - ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Нурсултан Муссагалеев, Герой России, возглавляет родной Новосергиевский район Оренбургской области. Он рекомендует начинающим управленцам стартовать именно с муниципального уровня:

«В муниципалитете ближе к народу, лучше видишь проблемы изнутри и быстрее видишь результат».

Путин согласился: это самый сложный, но и самый ценный опыт:

«Люди всегда ждут решения... Для конкретного человека, для конкретной семьи это проблема, которую нужно решать».

И добавил напутствие: «Искреннее стремление помочь людям... - путеводная звезда».

Выпускники программы работают по всей стране.

Темирлан Абуталимов курирует межнациональные отношения в многонациональном Дагестане как министр по национальной политике и делам религий республики;

Денис Погодин, бывший военный летчик, теперь первый замгендиректора Луховицкого авиационного завода, отвечает за выпуск регионального самолета Ил-114;

Эдуард Казымов контролирует производство БПЛА «Лис» и «Елка» для нужд СВО в Москве;

Мария Мусатова работает в аппарате правительства, курируя социальный блок на федеральном уровне.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ

Выпускники подчеркнули: программа создала не просто курсантов, а команду.

Гвардии майор Денис Диденко, заместитель командира соединения специального назначения Воздушно-десантных войск по военно-политической работе, теперь работает в администрации президента, высказался про информационный фронт:

«Неосязаемый, незримый, оттого, наверное, самый сложный - это фронт информационный. И передний край его проходит не где-то далеко, а в наших приграничных районах, в которых это давление и боль ощущаются наиболее остро».

- Это действительно важнейшая составляющая, кстати, это было всегда, особенно во времена и в местах вооруженных конфликтов, - отметил Владимир Путин. - Это всегда очень важно. Почему это важно? Потому что от этого зависит состояние Вооруженных сил и общества, которое является основой победы. Единство является основой победы. Так было в Великую Отечественную войну, и 1812, и 1941 годов. То же самое происходит и сейчас. Уверен, что противник не сможет достичь искомого для него результата именно потому, что мы понимаем, что мы делаем, понимаем, за что мы боремся и против кого мы боремся.

Завершая встречу, Владимир Путин напомнил: сложнее всего тем, кто сейчас на передовой. И предложил в их честь громко крикнуть троекратное «ура». Зал встал.

«И спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!»

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