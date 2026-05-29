Билайн завоевал Гран-при престижной премии Employer Branding Awards 2026

Фото: Оргкомитет Саммита HR-Директоров России и СНГ.

Билайн стал одним из главных триумфаторов ежегодной премии в области бренда работодателя Employer Branding Awards 2026. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 26 мая в Москве в рамках III Международного саммита «Бренд работодателя — 2026. Лучшие стратегии и практики управления».

Главной наградой вечера для компании стал Гран-при в номинации «Лучшая программа работы с амбассадорами бренда». Высшую оценку экспертов получил проект «Голоса Билайна: экосистема работы с амбассадорами». В рамках этой инициативы компании удалось выстроить уникальную внутреннюю среду, которая помогает сотрудникам самых разных направлений — от разработчиков и инженеров связи до специалистов поддержки — открыто делиться своей экспертизой, развивать личный бренд и транслировать ценности компании во внешнюю среду.

Вторым важным достижением Билайна на премии стал Диплом III степени в номинации «Успешное продвижение бренда работодателя в среде студентов и выпускников вузов и ссузов». Эта награда подтверждает лидерство компании в сфере работы с молодой аудиторией, системный вклад в развитие начинающих специалистов и создание привлекательных карьерных траекторий для выпускников по всей стране.

Премия Employer Branding Awards традиционно отмечает лучшие достижения компаний в области привлечения, удержания и развития талантов, определяя ключевые тренды на рынке труда СНГ и России.

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