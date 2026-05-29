В Польше требуют лишить Зеленского высшего ордена Фото: REUTERS.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 30 мая:

1. Новости с фронта: 10 поселков освобождены за неделю

2. Взрыв поезда в Новороссийске готовил агент СБУ

3. Пограничники сожгли дома с наемниками

4. Гуманитарку для херсонцев грабят боевики

5. Украинские дроны атаковали три танкера у берегов Турции

6. Минску из ООН угрожает Мельник

7. В Польше требуют отобрать у Зеленского Белого Орла

8. Украинскую гимнастку перекосило от гимна России

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 мая

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» взяли под контроль Гранов, Нововасилевку, Бударки и Караичное на Харьковщине. Освободили Запселье и Рясное в Сумской области. Противник лишился 1245 бойцов и 110 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 1340 человек и 37 бронемашин.

«Южная» группировка войск уничтожила 950 националистов. Сожгла три танка и три боевые машины РСЗО «Град».

Бойцы «Центра» освободили Новоподгородное в Днепропетровской области. Враг потерял 2250 военнослужащих. Разбиты 15 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.

«Восточные» подняли российские флаги над Воздвижевкой в Запорожской области. Очистили от врага Добропасово и Лесное в Днепропетровской области. Потери ВСУ - 1970 солдат и офицеров и 16 бронемашин.

На счету «Днепра» - 375 боевиков и 18 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 44 управляемых авиабомбы. Поразили по три ракеты «Storm Shadow» и «SCALP». Не дали попасть в цель 23 снарядам HIMARS. Приземлили более 2600 дронов.

Штурмовики «Севера» взяли под контроль Гранов, Нововасилевку, Бударки и Караичное на Харьковщине Фото: Министерство обороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Агент СБУ готовил подрыв поезда в Новороссийске

В пятницу в Новороссийске задержан агент СБУ, готовивший подрыв поезда. 33-летний мужчина собирался подорвать железнодорожного пути во время прохождения состава с пассажирами. Он сам установил контакт с представителем СБУ. Получил от него инструкции, купил компоненты для изготовления взрывчатки, хранил все по месту жительства. Количество жертв должно было исчисляться сотнями. Данный теракт провалился, но этот идиот-исполнитель не последний.

Пограничники сожгли дома вместе с наемниками

Вновь «отличились» харьковские пограничники. Стражи рубежей из 1-го погранотряда сожгли несколько домов в селе Бударки Харьковской области. Так они пытались скрыть бардак в ВСУ. По данным источника в российских силовых структурах, которые приводят РИА Новости, этим нехитрым способом уничтожались тела иностранных наемников. Погибших легионеров представители украинских вооруженных формирований не смогли — или не захотели - эвакуировать из зоны боевых действий, и выбрали самый простой вариант решения проблемы. Высока вероятность, что это были наемники из Латинской Америки — они для командования ВСУ просто отбросы.

Гуманитарку для Херсона грабят военные

По данным сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, до население подконтрольного ВСУ Херсона большая часть гуманитарной помощи, о доставке которой громко отчитываются международные организации, в реальности не доходит. По информации сенатора, о том, что западные эмиссары привозят продукты, медикаменты, одежду в их город, херсонцы узнают обычно не при раздаче этих «богатств», а из новостей украинских СМИ. Когда же какую-то раздачу, действительно, организуют, то это происходит лишь для красивой картинки о постоянной западной подпитке. А по сведениям херсонского губернатора Владимира Сальдо, из Киева отправляют в Херсон, преимущественно, просроченные продукты. С гуманитарными грузами на правобережье украинские военные на пунктах пропуска совершают «естественный отбор», оставляя себе самое интересное. А обещали, что будет как в ЕС?

Украинские морские дроны атаковали танкеры в Турции

Судоходное агентство Tribeca сообщило: в Черном море у северного побережья Турции морские беспилотники атаковали три танкера. Reuters, ссылаясь на это агентство, информирует: один из дронов ударил по судну James II - оно шло под флагом Палау. В момент атаки танкер находился в 80 км к северу от района Тюркели в турецкой провинции Синоп. А в соседнем районе БЭКами атаковали танкеры Altura и Velora. Они зарегистрированные под флагом Сьеррра Леоне. На место происшествия направлены спасательные катера. Экипаж, как сообщают, не пострадали. Откуда примчались эти морские дроны? Если спросить у румын — то, конечно, из России. А спроси одесситов — они пальцем покажут на ангары с этими дронами.

Украинские морские дроны атаковали танкеры в Турции Фото: REUTERS.

Мельник в ООН угрожает Минску

Андрей Мельник, получивший широкую известность, когда, будучи послом в ФРГ, обзывал тогдашнего канцлера ливерной колбасой, продолжает откровенно хамить и угрожать и став постпредом Украины в ООН. Во время заседания в Нью-Йорке он растопырил свои артритные пальцы в сторону белорусов: «Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями!». В тон ему выступил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Тот заявил, что Киев уже определил 500 целей на территории белорусского соседа. Потомки украинских карателей вдруг вспомнили пепел сожженной ими Катыни.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше требуют лишить Зеленского высшего ордена

Гжегож Плачек, лидер коалиции «Конфедерация польской короны», указал, что польский гусь украинской свинье не товарищ. Он призвал отобрать у Владимира Зеленского не заслуженный им орден Белого Орла. Повод для изъятия высшей польской госнаграды весомый. Украинский лидер, который на днях торжественно перезахоронил под Киевом прах убийцы поляков Андрея Мельника, вслед за тем присвоил Независимому центру спецопераций «Север» имя героев УПА*. Польский депутат в обращении к президенту республики подчеркнул, что руководству страны надо защищать память жертв украинских националистов, а не поощрять тех, кто возвеличивает убийц Волыни. А экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал прославление Зеленским украинских нацистов плевком в лицо полякам. Но вы же 4 года утираетесь и улыбаетесь?

Украинская гимнастка закрыла глаза и уши, услышав гимн России

В болгарской Варне на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике блистают вернувшиеся на ковер россиянки. Золотую медаль в упражнениях с лентой завоевала Яна Заикина. Украинская гимнастка София Краинская стала второй, а бронзу взяла представительница Германии Мелисса Диет. На церемонии награждения украинка закрыла глаза и уши, заслышав российский гимн - под триколором и с гимном наши выступали впервые за пять лет. А ведь София означает «мудрость»...

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России