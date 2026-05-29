Герой спецоперации «Z» Владислав Котик вытащил товарища из-под обстрела

Гвардии прапорщик Денис Толмачев и Ефрейтор Владислав Котик

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал воинов: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

РАЗМИНИРОВАЛ ЗЕМЛЮ И НЕБО

Гвардии прапорщик Денис Толмачев

«Стрелок-сапер гвардии прапорщик Денис Толмачев, действуя в составе группы подноса материальных средств выполнял боевую задачу по обеспечению материальными средствами штурмовых групп на линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения поставленной задачи Толмачев обнаружил и уничтожил из стрелкового оружия шесть противопехотных мин и три FPV-дрона противника, которые пытались сорвать выполнение задачи штурмовыми группами.

Благодаря бдительности, решительности и профессионализму гвардии прапорщика Дениса Толмачева штурмовые группы продолжили выполнять боевые задачи без потерь в личном составе».

ВЫТАЩИЛ ТОВАРИЩА ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Ефрейтор Владислав Котик

«Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик, действуя в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки.

Во время выполнения боевой задачи одна из групп подверглась атаке вражеских дронов.

Владислав, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и провел эвакуацию.

Благодаря мужеству и решительным действиям ефрейтора Владислава Котика, была спасена жизнь боевого това