Автор хита «Сикс Севен» Gazan рассказал, что мечтает спеть в дуэте с Киркоровым. Фото: Забиров Вадим.

Пожалуй, сложно найти человека, который ни разу не слышал вирусное «Six Seven» — тот самый трек, из-за которого подростки в нашей стране теперь делают странное движение руками, видя или слыша число 67. Автор хита Gazan, он же Константин Жуков, стал гостем KP.RU и в новом выпуске проекта «По правде говоря» рассказал, как ему пришла идея делать саундтреки для мемов и завоевывать пользователей соцсетей по всему миру. Артист вспомнил знакомство с Иваном Золо, работу со Стасом Костюшкиным, Александром Реввой и Наташей Королевой, а заодно объяснил, почему не носит обручальное кольцо, и признался, почему мечтает, чтобы будущий ребенок пошел по его стопам. Полную версию смотрите в VK Видео на странице KP.RU.

Константин Жуков, стал гостем KP.RU. Фото: Забиров Вадим.

«Они обиженные на жизнь»

— Мы решили позвать тебя в гости после того, как на глаза попался ролик, в котором говорилось, что перед тобой начали массово извиняться пользователи интернета за то, что массово тебя хейтили и считали кринжовым. Тебя волнует, как тебя воспринимают в соцсетях?

— Для меня это очень важно. И, скорее всего, они не извиняться начали, а изучать и смотреть, кто вообще такой Gazan. До этого они, возможно, не смотрели, не следили за мной и просто могли что-то написать. Наверное, я до этого не открывался людям. Походил на разные шоу, они узнали меня лучше и поняли, что я вроде неплохой человек. И начали поддерживать, за что я безумно ребятам благодарен.

— Людей удивило, что ты оказался очень добр к хейтерам на популярном интернет-шоу, которые пытались тебя всячески уколоть.

— К таким добрым хейтерам, которые любят немножко пошутить, нормально, адекватно отношусь, они очень креативные ребята. А вот к негативным… Бывает заходишь к ним на страницу, вроде взрослый мужик, и пишет какую-то гадость не только мне, но и другим людям. Наверное, они обиженные на жизнь. И к ним я стараюсь никак не относиться и убирать из жизни таких людей.

— Как пришла идея делать саундтреки для мемов?

— Это я просто удачно женился. У меня очень креативная жена. Изначально я писал такую душевную, грустную музыку про любовь. А после того, как мы познакомились с моей женой Полей, она увидела, что я веселый и забавный парень. И она говорит: «Слушай, а транслируй это в музыку. И пиши песни про мемы, смешные песни делай. Зачем тебе писать грустную музыку про любовь, что тебе больно в отношениях, у тебя же все хорошо. И зачем людям доносить неправду». Я такой: «Действительно, попробую». Начал делать смешную музыку про мемы. И люди оценили.

— Не боишься когда-нибудь перестать разбираться в мемах?

— Очень сильно боюсь, и поэтому я тренируюсь. Каждое утро захожу в соцсети и листаю ленту, смотрю. И я себя утешаю тем, что не впустую трачу время, когда листаю видосики, а я тренируюсь. Работаю.

— Какой твой любимый мем из последнего?

— Мне кажется, «Six Seven», потому что он колоссально изменил мою жизнь. После января, когда я выпустил эту песню, у меня жизнь поменялась. И мем живет уже очень долго. Он добрый, безобидный, классный.

— Не всем он нравится. Его предлагали даже запретить…

— Слушай, на самом деле я ничего плохого в этом меме не вижу. Там просто про цифры 6–7, и люди просто смеются и угорают, молодежь в основном. Я думаю, что это безобидно и отменять не стоит.

Фото: Забиров Вадим.

«Очень хотел бы сделать совместную песню с Филиппом Киркоровым»

— Ты активно продвигаешь свои песни, снимаясь с другими блогерами. Вот, например, Иван Золо. Как он тебе? Про него в интернете много плохого пишут, что он только за деньги снимается. У тебя какое впечатление от него осталось?

— Он с меня денег не брал. Ко мне он относится очень хорошо, мы с ним, кстати, знакомы давно, и очень приятный парень, ничего плохого не могу сказать. Как он позиционирует себя в интернете — это его сугубо личное дело. Я всегда отношусь к людям так, как они относятся ко мне. Если он ко мне хорошо, с добротой, с душой, то я абсолютно так же. Всегда, когда мы с ним переписывались, договаривались о съемке, он приезжал четко, вовремя, мы снимали и расходились. У нас не было сильной дружбы, но в момент съемок он вроде себя ведет хорошо, адекватно и нормально. Мы всегда снимали, угорали и расходились.

— То есть это все образ, который он сам себе создает, или его окружение?

— В интернете, наверное, он немножко играет. Он же все-таки тоже блогер и делает какие-то завозы. И это, наверное, часть нашей работы. Он пытается сделать какие-то скетчи, может, игры, но в целом он очень адекватный, приятный парень.

— Считаешь ли рэперов Toxi$, Ганвеста своими конкурентами за звание мема года?

— Наверное, я бы себя не относил к рэперам, потому что рэп — это чуть-чуть другая музыка. Как бы я назвал свою музыку? Жанр мемов в музыке, может быть. Потому что у меня бывает и фонк, у меня звучит и попса, у меня есть и R&B в музыке. То есть у меня разные течения, но не рэп. Рэпа у меня очень мало. Toxi$, конечно же, это легенда, он талант. И до него мне, я думаю, в музыке чуть далековато, потому что он прям очень высоко, и он классный.

Ганвест тоже очень крутой, музыка у него тоже классная. Мы с ним виделись, снимали, видно, что он шарит в музыке, и я уверен, что ту музыку, которую он сейчас делает, просто под свой образ подбирает. То, что он делал раньше, — это тоже очень крутая музыка.

Стараюсь ни с кем не конкурировать, хочу просто брать с каждого понемножку. Вижу — Toxi$ прикольные обороты в тексте делает, какие-то панчи закидывает. Я думаю: «Надо тоже научиться вот так». Ганвест играет с образом. Я понимаю, что это тоже очень классная фишка.

— А по поводу коллабораций с Toxi$, с Ганвестом не думал? Может быть, втроем?

— Не думал. Это было бы странное сочетание. Я бы очень хотел сделать совместную песню с Филиппом Киркоровым. Потому что я с детства слежу за ним. И человек не пропадает из поля зрения. Так же и Егор Крид. Сколько лет он держится на плаву. И я восхищаюсь такими людьми.

Киркорова я, конечно, постоянно вижу на красной дорожке и всегда замираю. Помню, у меня был тренд «Обоюдно», мы сняли со Стасом Костюшкиным видео. И я думаю: «Было бы классно снять с Киркоровым». Он говорит: «Да погнали, я ему сейчас скажу». Я говорю: «Нет, нет, не надо». Постеснялся. Потом домой пришел и уснуть не мог. Думаю: «Почему я отказался?» Наверное, я очень стеснительный, чтобы подходить и знакомиться с людьми. Но если ко мне кто-то подходит и знакомится — со всеми объятиями принимаю это.

Фото: Забиров Вадим.

— У тебя был дуэт с Наташей Королевой. Как это произошло?

— Мы сняли с ней шоу на Первом канале. И после этого человек из моей команды мне пишет: «Напиши Наташе Королевой и предложи ей фит». Я говорю: «Ты чего? Она мне даже не ответит». Он говорит: «Напиши, попробуй». Я написал, прошло где-то три недели, и она мне не ответила. Я уже думаю: «Ладно, наверное, ей не до Газана». И она мне внезапно отвечает: «А давай». И я так удивился, что она мне ответила, согласилась. И мы сразу пошли делать с женой песню. Мы писали «Ой, Наташа». Ей сразу понравилось, она говорит: «Давайте все, давайте снимать клип, запускать тренды».

Мы сняли очень классно, кстати, и клип зашел. И я удивился тому, насколько она профессиональна. Она приехала на студию, записала все за 15 минут. Все идеально, без косяков. Обычно мы по несколько часов сидим, каждый звук правим. Она все идеально спела. Вот сразу видно, что профессионал.

— Скоро, насколько я знаю, будет дуэт с Артуром Пирожковым, то есть Александром Реввой. У вас, кстати, музыка немножко похожа, такая простенькая, смешная. Кто был инициатором этой всей истории?

— Опять же, я. И я благодарен Александру за то, что он мне ответил. Пока готовлю музыку и сделал очень крутую аранжировку. Мы сейчас пишем текст, и я надеюсь, что ему понравится. Потому что я ему написал, он мне тоже ответил. Говорит: «Давай, давай, присылай, если будет классная песня, я с удовольствием залечу». У нас по вайбу очень подходит, и в соцсетях я заметил, что молодежь его очень сильно уважает. Я подумал: будет классно с таким авторитетным артистом запустить песню.

Фото: Забиров Вадим.

«Я даже ей забыл сказать: «Выходи за меня»

— Увидел такой комментарий у тебя на странице: «Зачем копировать Меллстроя?» Это про видео, где ты в той странной черной куртке.

— Он легенда соцсетей, и я думаю, что не только я копирую, но и многие ребята, и блогеры, и просто обычные люди делали черные пакеты, пародируя. Я же блогер, и у нас цель — копировать друг друга. Я нашел на сайте объявлений эту куртку. Она стоила 250 тысяч. Для меня для куртки — это очень много. Я написал: «А можно взять у вас в аренду?» И мне обошлось это в 17 тысяч.

— Еще один комментарий звучит так: «А где кольца?» Это под видео с твоей супругой. Вы вообще носите кольца или просто так видео попалось, где их не было?

— Я сегодня тоже не надел. Почему? Потому что кольцо, которое я купил, мне царапает постоянно руку. И мне дискомфортно. Я говорю: «Полин, ты не против, если я не буду носить?» Она говорит: «Нет, конечно». Но она носит. У нее очень удобное, красивое кольцо, ей нравится. Но я тоже, если она не будет носить, вообще не против.

— Ты сделал предложение Полине на «Новой песне года». Почему именно там? Ради пиара?

— У меня всегда была мечта сделать это у себя на сольном концерте. Мне кажется, это очень смело для парня. Просто в ресторане сесть, сделать предложение — это тоже прикольно. Но для нас, для артистов, нужно что-то вот такое классное. Но сольников больших, к сожалению, я тогда не собирал. И ребята, организаторы «Новой песни года», говорят: «Слушай, мы, если что, разрешим тебе сделать у нас на концерте». Я говорю: «Спасибо». Они там фейерверки запустили для нас…

Полина, кстати, туда, когда шла, не хотела краситься. Она такая: «Да погнали». А я знаю: если она не накрасилась, я бы сделал предложение, а она бы сказала: «Это мы никуда не выкладываем». А я ей намекал: «Пожалуйста, накрасься, может, там СМИ будут, может, у тебя интервью какое-то возьмут». И это было очень страшно. Я даже ей забыл сказать: «Выходи за меня». Я просто встал на колено. И она, наверное, поняла. И сказала: «Я согласна».

— Как прошла свадьба? Без приколов?

— Без приколов. Было очень много родственников, друзей. Почти 200 человек. Было очень классно, атмосферно. Но многие сейчас в соцсетях, кстати, не знают, что у нас была свадьба. Вот мы думаем, может, сделать еще одну. У нас сейчас трехлетие.

— Недавно ты еще купил квартиру. Долго копил?

— Мы с Полиной купили квартиру 100 квадратов. Очень долго к этому шли. И когда накопили, такие: «Можно мы купим квартиру?» Родители нас поддержали тем, что помогли выбрать правильную квартиру. Потому что у нас опыта нет. Очень волнительно и необычно. Я своим родителям звонил, родители в слезах, папа плачет: «Сын добился».

— Ты сказал, что вы покупали вместе. А не было вот споров, на кого оформлять? Какие-то брачные договоры…

— Мы друг другу доверяем абсолютно. Я искал квартиру, Полина говорит: «На тебя оформим? Оформи на себя, мне все равно». Нет разницы, вообще об этом даже не думали.

Фото: Забиров Вадим.

«Хотел бы, чтобы мой ребенок стал музыкантом или блогером»

— Как думаешь, ты будешь хорошим отцом?

— Надеюсь. Буду стараться, конечно, потому что это продолжение нас. И буду стараться учить только доброму. Для меня очень важно, чтобы мой ребенок был добрым. Вообще для меня очень важно, чтобы все вокруг меня были добрыми, честными. Вот это самое хорошее качество. Прятать от публики его точно не буду. Я бы очень хотел, чтобы мой ребенок стал либо музыкантом, либо блогером, потому что я ему смогу объяснить и сказать, что нужно делать, а что нельзя делать. Если он придет и скажет: «Пап, я хочу быть врачом», я, конечно, буду безумно рад и буду помогать всячески, но я не смогу ему объяснить, что где. Если ребенок захочет делать песни, я ему помогу. Сам лично, конечно, не буду заставлять. Но если захочет, я поддержу.

— Недавно прошло исследование, что парни-зумеры стали чаще влюбляться в женщин постарше. И при этом они готовы сразу жениться. Как тебе такой тренд?

— В любви все возрасты покорны — это стопроцентно точная фраза. Потому что неважно, сколько лет. Самое главное, чтобы вы подходили друг другу по вайбу, по настроению. Пример пришел один в голову, конечно, но это было жестко. Но хотя бы грань держите небольшую, чтобы прям разница… Я просто Лепса вспомнил…

— Мы все помним Лепса. Сложно забыть, но уже все, момент прошел, они уже расстались. В продолжение темы: недавно Карина Кросс пожаловалась, что на нее заказали организованную травлю после того, как она вышла замуж за хоккеиста, который на 11 лет моложе, чем она…

— Во-первых, Карина Кросс крутая девчонка. И у нее парень, получается, уже жених, вроде выглядит прилично. Я бы не сказал, что у них там большая разница. И Карина прекрасно выглядит, и ее парень. 11 лет — это небольшая разница. Вот я про разницу, если в 40 лет, тогда, конечно, немного странно. Но, опять же, все имеют на это право. Карина хорошая девочка. Мы с ней знакомы лично. И очень жаль, что вот так вот происходит.

О том, помогает ли образование юриста и опыт работы в полиции не наделать глупостей, как познакомился с женой и правда ли, что хейтеры разрисовали его машину, смотрите в полной версии интервью в ВК Видео на странице KP.RU.

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