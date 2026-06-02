На острие качества: ножи Swiss Diamond за 1 рубль в новой акции «Пятёрочки»

Со 2 июня по 24 августа 2026 года покупатели смогут получить стильные и функциональные ножи Swiss Diamond всего за 1 рубль — достаточно совершать привычные покупки и копить электронные наклейки.

Коллекция для тех, кто любит готовить

Хороших ножей много не бывает — особенно когда ими действительно пользуются каждый день. Дома, на даче, во время пикников или семейных ужинов — удобный и острый нож давно стал не просто кухонным аксессуаром, а настоящим помощником в готовке. Это подтверждает интерес покупателей к подобным акциям — прошлая кампания с ножами Swiss Diamond получила высокий отклик у гостей сети, поэтому в 2026 году проект решили продолжить и дополнить новыми товарами для кухни.

В этом году, помимо обновлённой линейки ножей Swiss Diamond, покупателям доступны точилки для ножей и ножниц, а также стильная подставка для хранения. Все товары выполнены в едином дизайне и подойдут как для ежедневной готовки, так и в качестве полезного подарка для близких.

Обычные покупки — шаг к новой коллекции

Принять участие в акции просто. За каждые 400 рублей в чеке участники программы лояльности «Х5 Клуб» получают одну электронную наклейку. Дополнительные наклейки также начисляются за покупку товаров-партнёров акции — так можно ещё быстрее собрать нужное количество. Кроме того, со 2 по 29 июня покупатели могут оформить карту Апельсин, оплатить покупки в «Пятёрочке» на сумму от 3000 рублей и получить наклейки в подарок, которые можно обменять на нож по специальной цене — 1 рубль.

Для получения ножей потребуется накопить 40 или 70 наклеек — покупатель сам решает, использовать их раньше или продолжить копить для покупки выбранной модели. Также, накопив 40 наклеек, покупатели смогут приобрести подставку или точилку со скидкой до 79%.

Акция «На острие качества» продлится до 24 августа 2026 года. Предложение действует не во всех магазинах сети.

Хорошие кухонные аксессуары должны быть доступными каждому. Именно поэтому «На острие качества» позволяет собрать полноценную коллекцию ножей Swiss Diamond буквально во время привычных покупок — без лишних затрат и сложных условий. А готовить с качественными ножами — не просто удобно, а действительно приятно.

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