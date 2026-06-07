Авиасейлс и ВкусВилл представляют бааааатончик – полезный перекус для путешествий

Фото: пресс-служба Авиасейлс.

Его удобно взять с собой в самолёт, когда не хочется ни курицы, ни рыбы, просто на случай, если проголодаешься. Бааааатончик содержит чуть больше 100 калорий и продолжает линейку полезных продуктов для здорового питания, представленных во ВкусВилле.

Бааааатончик легко распознать на полках магазинов по фирменному цвету – Cheap Blue. Он давно стал частью визуального кода Авиасейлс и легко считывается: как сигнал к отпуску, выгодным авиабилетам или дню, который неожиданно становится началом новых приключений.

Cheap Blue (или Дешёвый синий) – не просто корпоративный синий. Авиасейлс официально зарегистрировал этот оттенок как фирменный, объяснив: это цвет дешёвых билетов, спонтанных путешествий и летних приключений, которые начинаются с пуша в приложении. С тех пор он стал появляться всё в новых контекстах, далеко за пределами экрана смартфона.

Фото: пресс-служба Авиасейлс.

Бааааатончик – не первый совместный продукт Авиасейлс с партнёром из другой индустрии. Прошлым летом сервис выпустил лимитированную капсульную коллекцию одежды вместе с брендом Befree: футболки, трусы с кармашком, носки и аксессуары — всё в том же Cheap Blue, с ироничными принтами и черешней. Бааааатончик из той же серии: не рекламный сувенир, а продукт, который хочется и обязательно нужно попробовать.

ВкусВилл в этом коллабе – идеальный соучастник. Сеть давно выстраивает репутацию вокруг чистого состава, понятных ингредиентов и еды, которой доверяешь. Бааааатончик органично вписывается в эту философию: лёгкий, без лишнего, с клубникой и при этом харизматичный.

Уже сегодня и всё лето бааааатончик от Авиасейлс доступен в магазинах сети ВкусВилл и в сервисе доставки.

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