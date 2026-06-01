«Золотая» молодежь: составлен рейтинг самых богатых наследников России

Составлен рейтинг самых богатых наследников России. Фото: Robbany Hossain/Shutterstock/Fotodom

Самый верный способ стать миллионером — родиться в семье миллиардера! Старинная, но оттого не менее актуальная истина. А чем меньше у миллиардера детей… В общем, вы поняли: если одни дети родились с серебряной ложкой во рту, то другие — с золотыми слитками в собственном хранилище.

Кто же из нашей «золотой» молодежи однажды унаследует больше всего денег? Это выяснил журнал Forbes, который составил рейтинг самых богатых наследников России. Между прочим, среди них есть молодые, красивые, холостые и незамужние. Есть повод изучить список не только с легкой завистью, но и присмотреться к его участникам романтическими взглядом.

1. Юсуф Алекперов

Юсуф Алекперов Фото: социальные сети.

Потенциальный размер наследства: $29,5 млрд

Отец: Вагит Алекперов, основатель и крупный акционер нефтяной компании «Лукойл». Состояние — $29,5 млрд

Юсуфу 35 лет, он единственный сын и наследник нефтяного магната. Именно поэтому, хотя отец в списке Forbes занимает «всего лишь» третье место, Юсуф считается самым богатым наследником в России.

Состояние самого Юсуфа оценивается в $560 млн. Он владеет 0,2% акций «Лукойла», а также собственным холдингом «Экто», в который входит пять компаний разного профиля — от производства топлива до организации отдыха и развлечений.

Юсуф женат во второй раз, супругу зовут Ольга.

2. Виктория Михельсон и ее брат

Виктория Михельсон Фото: социальные сети.

Потенциальный размер наследства: по $14,15 млрд

Отец: Леонид Михельсон, крупнейший акционер газовой компании «Новатэк» и нефтехимического холдинга «Сибур». Состояние — $28,3 млрд.

Виктории Михельсон 34 года. Она изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. Владеет компанией «ГЭС-2», которой принадлежит одноименный дом культуры и здание кинотеатра «Ударник» в Москве, а также 2,3% акций «Новатэка».

Сыну Михельсона (имя неизвестно) 11 лет, он сводный брат Виктории.

3. Тара и Адриан Мельниченко

Потенциальный размер наследства: по $10,2 млрд

Отец: Андрей Мельниченко, владелец крупных пакетов акций угольной компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Состояние — $20,4 млрд.

Жена магната — бывшая сербская модель и певица Александра Мельниченко (в девичестве Николич). У супругов двое детей: 13-летняя Тара и девятилетний Адриан. Последние четыре года семья живет в Дубае, где дети учатся в элитных школах.

4. Гульнара, Саид и Амина Керимовы

Гульнара Керимова. Фото: Кадр видео.

Потенциальный размер наследства: по $8,57 млрд

Отец: Сулейман Керимов, инвестор, бывший владелец крупного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс». Состояние — $25,7 млрд.

Гульнара, старшая из детей Керимова (35 лет), в прошлом входила в совет директоров «Полюса». Она замужем уже больше десяти лет.

Саид Керимов (31 год) окончил МГИМО, в разное время ему принадлежало до 76% акций «Полюса». Весной 2022 года он попал под санкции Великобритании, после чего передал свои акции Фонду поддержки исламских организаций.

Младшая дочь Амина (23 года) окончила Одинцовский филиал МГИМО по отделению «Экономика».

5. Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины

Потенциальный размер наследства: по $8,5 млрд

Отец: Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината и «Первой портовой компании». Состояние: $25,5 млрд

Дмитрию 45 лет, у него два высших образования. Больше 20 лет работает в фирмах отца, входил в совет директоров Первой портовой компании.

Про Юрия (42 года) известно меньше. Раньше он жил во франции, руководил двумя компаниями, владеющими виллами на Лазурном берегу.

Младшей дочери Анастасии 28 лет, она с отличием окончила бакалавриат Московской школы экономики МГУ. По сообщениям липецких СМИ, она замужем, супруга зовут Федор.

6. Наталья Браунинг, Ксения Франк, Иван Тимченко

Потенциальный размер наследства: по $8,07 млрд

Отец: Геннадий Тимченко, владелец 23,5% акций «Новатэка», 17% «Сибура», 53% «Стройтрансгаза», 80% «Трансойла» (перевозка нефти и нефтепродуктов). Состояние - $24,2 млрд.

Старшая дочь магната Наталья (48 лет) изучала английскую литературу в Оксфорде. В начале «нулевых» вышла замуж за выпускника этого вуза Питера Браунинга, с которым сейчас в разводе.

Ксении 41 год, она окончила Эдинбургский университет в Шотландии. Сегодня возглавляет наблюдательный совет Благотворительного фонда своих родителей - Елены и Геннадия Тимченко. Замужем за сооснователем Русской рыбопромышленной компании Глебом Франком, воспитывает двоих сыновей.

Ивану 31 год, он изучал международные отношения в Женевском университете.

7. Андрей Гурьев, Юлия Гурьева-Мотлохов

Потенциальный размер наследства: по $5,4 млрд

Отец: Андрей Гурьев, владелец крупного пакета акйций производителя удобрений «ФосАгро». Состояние - $10,8 млрд.

Андрею Гурьеву-младшему 44 года. Из них 20 лет он проработал в «Фосагро», дослужился до гендиректора. В 2022 году ушел с этого поста, сейчас возглавляет Российскую ассоциацию производителей удобрений и столичную Федерацию художественной гимнастики. Женат, трое детей.

Его сестра Юлия (41 год) - соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева.

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