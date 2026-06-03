Запах детства и символ заботы: «Звездочку» назвали одним из самых легендарных отечественных брендов

бренд «Золотая звезда — победитель VII сезона премии «50 легендарных брендов» в номинации «Легендарные бренды с историей». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ментолово-эвкалиптовый аромат бальзама в маленькой красной баночке знаком абсолютному большинству россиян с раннего детства. «Звездочка» всегда была не просто неотъемлемой частью каждой домашней аптечки, а настоящим символом заботы.

В 2026-м бальзам «Золотая Звезда» вновь подтвердил свой легендарный статус: в VI сезоне конкурса «50 легендарных брендов», который проводит «Комсомольская правда», за него проголосовали более 65 тысяч человек. Благодаря такой мощной поддержке бренд стал одним из победителей в номинации легенд «с историей». И это уже не первый раз, когда «Звездочку» отмечают как символ эпохи.

— Более 65 тысяч голосов — это знак доверия, который мы особенно ценим, — говорит директор по рекламе и маркетингу фармацевтической компании «Доминанта-Сервис» Юлия Емельянова. — Мы бережно храним традиции производства, заложенные много лет назад и наша победа подтверждает, что они находят отклик у новых поколений потребителей. Мы гордимся нашей историей и благодарим каждого, кто поддержал бренд.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СЕКРЕТ В СОСТАВЕ И ДИЗАЙНЕ

С «Золотой звездой» жители Союза познакомились в начале 1970 х — именно тогда вьетнамский бальзам впервые появился на полках советских аптек. Его название сразу сократили до уютной и ласковой «Звездочки». Недорогое (всего-то 50 копеек за баночку), доступное и, что самое главное, действенное, это средство быстро завоевало любовь и доверие.

«Звездочка» стала народным средством «первой помощи» на любой случай: от насморка и головной боли до ревматизма и укусов насекомых. Кажется, нет части тела, куда бы ее не наносили — от висков до пяток. И, конечно, ее запах был знаком каждому взрослому и ребенку.

Секрет «Звездочки» кроется в ее составе — натуральном и проверенном веками. В основе бальзама — эфирные масла целебных растений, которые вьетнамцы используют в народной медицине уже несколько сотен лет. Ментол дает освежающую прохладу, камфора работает как антисептик и противовоспалительное средство, эвкалиптовое масло помогает дышать свободнее, гвоздичное и коричное масла согревают, а мятное тонизирует. Сочетание этих компонентов создает тот самый уникальный эффект, который так ценили наши родители и ценим мы.

Дизайн баночки тоже стал частью легенды. Она идеально вписалась в советскую и постсоветскую действительность. «Звездочку» узнавали с первого взгляда, а еще она, благодаря своей компактности, всегда могла быть под рукой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»: НОВАЯ ИСТОРИЯ

С распадом Советского Союза централизованные поставки бальзама из Вьетнама прекратились, но история «Звездочки» на этом не закончилась. За обеспечение России и стран СНГ взялась фармацевтическая компания «Доминанта Сервис».

Производство по прежнему базируется во Вьетнаме, в городе Дананг. На заводе тщательно соблюдают традиции и технологии, заложенные много лет назад, и сохраняют верность оригинальной формуле. Сегодня под брендом «Золотая Звезда» выпускают порядка 10 препаратов, в том числе мазь, жидкий бальзам, карандаш для ингаляций и порошок для снятия симптомов гриппа и простуды. И, кстати, продукция бренда «Золотая звезда» — это одни из очень немногих народных препаратов, которые признаны полезными фармакологами всего мира. И правда, настоящая легенда - как для профессионалов, так и для всех, кто поддержал этот бренд в премии "Комсомольской правды".

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