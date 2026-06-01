Сергей Лазарев исполнил мечту блогера на пенсии: «Просто не смог пройти мимо»

Певец Сергей Лазарев встретился со своей преданной поклонницей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях по соцсетям разлетелось видео бабушки-блогера из Самары, которая попросила жителей своего города поснимать для нее концерты Сергея Лазарева, проходившие на минувших выходных. Дело в том, что Валентина Спорняк является большой поклонницей артиста, вот только денег на билеты у нее не было.

«Билетов почти не осталось, только самые дорогие. Конечно, я себе не могу позволить с пенсии попасть на концерт Сергея Лазарева. Дорогие блогеры, кто смотрит меня, да и вообще размещает выступления артистов, если будет возможность, поснимайте, пожалуйста, побольше. Талантливый артист, и очень бы, конечно, хотелось вживую, но раз не получается, хотя бы так», — рассказала пенсионерка в своем небольшом блоге.

Сергей Лазарев исполнил мечту своей поклонницы-пенсионерки

Валентина Спорняк попросила фанатов Лазарева поснимать для нее концерты своего кумира. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ролик быстро начал набирать просмотры, почти сразу же его заметил сам Сергей Лазарев и пообещал исполнить мечту пенсионерки. «Валентина, я лично вас приглашаю на концерт и найду для вас места», — написал певец. Слово он сдержал и подарил женщине билеты. Пенсионерка готовилась к мероприятию ответственно: в салоне ей сделали модную прическу и макияж, сама она выбрала изящное зеленое платье и отправилась с дочерью слушать любимые хиты.

Уже после выступления Лазарев за кулисами встретился с поклонницей. «Валентина! Красавица! Я вас обожаю! Я рад! Я увидел ваше видео и просто не смог пройти мимо», — сказал артист. Валентина обняла своего кумира, сделала с ним фото на память и долго его благодарила за подаренные билеты и личную встречу.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, это не первый случай, когда Сергей Лазарев помогает своим поклонникам. Пару лет назад он арендовал квартиру для диско-бабушки из Сыктывкара. Артист при этом учел все пожелания Лидии Уляшевой, которая прославилась своими зажигательными танцами на концерте певца. Женщина имела инвалидность и жила в скромной комнате в общежитии. «Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру - с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки - район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось!» — рассказывал Сергей Лазарев.

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