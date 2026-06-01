Решение о запрете вывоза авиакеросина Россия принимает впервые Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года включительно. По сути, весь туристический сезон. Решение о запрете вывоза авиакеросина Россия принимает впервые.

«Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», - говорится на сайте правительства России. А глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что дефицита авиакеросина в России в настоящее время нет.

Глава Минтранса Никитин заявил об отсутствии дефицита авиакеросина в России Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что на текущий момент никакого дефицита авиакеросина на внутреннем рынке нет

Особенность решения как раз в том и состоит, что оно принято не тогда, когда петух, как говорится, клюнет, и мы на себе почувствуем, что нет топлива, а заблаговременно — чтобы кризиса не случилось.

- Это ожидаемое решение, - сказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» главный редактор портала Aviaru (Aviaru.Network) Роман Гусаров. - Когда кризис в Ормузском проливе был в самом разгаре, мы как раз об этом и говорили: пока на нашем внутреннем рынке все спокойно и стабильно, и внутреннее производство керосина даже избыточно, но по мере того, как за рубежом будут расти цены на сырье и нефтепродукты, будет велик соблазн заработать на внешних премиальных рынках. И чтобы этого не произошло, на каком-то этапе правительству пришлось бы включать ограничительные меры для того, чтобы топливо не ушло на более дорогие рынки, чтобы у нас сохранилась стабильность. И вот сейчас такое решение принято.

По словам эксперта, из-за кризиса в Ормузском проливе в Европе и Юго-Восточной Азии цены на авиационное топливо выросли в два раза и более.

- Европейские, австралийские, азиатские компании массово закрывают рейсы потому что топливо слишком дорогое, и им просто экономически невыгодно летать по таким ценам, по которым люди готовы покупать билеты, - говорит Гусаров. - А если сделать цены учитывающими подорожание топлива, то по таким ценам люди летать не будут.

У нас пока все нормально, хотя ситуация с ценами на авиатопливо затронула и наши компании.

- У российских авиаперевозчиков, которые совершают зарубежные рейсы, цены на билеты немного выросли, - уточнил KP.RU Роман Гусаров. - Это связано с тем, что для обратных рейсов самолет нужно заправить топливом за границей по более высоким ценам, чем у нас. Что касается внутренних перевозок, то цены могут подняться из-за сезонного фактора, а не из-за топлива.

Продолжает действовать запрет на вывоз бензина и дизтоплива — для того, чтобы предотвратить дефицит в период высокого спроса, когда проходит пик сельскохозяйственных работ.

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