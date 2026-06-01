Брюссель добивается разрыва связей Сербии с Россией: политолог Зубец рассказал о мотивах давления ЕС на Белград

Евросоюз давит на президента Александра Вучича, требуя отменить для российских граждан безвизовый въезд на территорию страны. Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Неприятные вести пришли из Белграда. Глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станович сообщил, что Евросоюз давит на президента Александра Вучича, требуя отменить для российских граждан безвизовый въезд на территорию страны. Между тем посещающие каждый год Сербию сотни тысяч россиян рассматривают ее как один из немногих оставшихся мостов между Россией и Европой.

По словам Станковича, Брюссель угрожает: если Белград не уберет безвиз с Россией и не сократит вдвое выдачу видов на жительство для выходцев из РФ, то для сербов будет отменен безвизовый въезд в страны Евросоюза.

«Президенту Вучичу будет сложно сопротивляться такому давлению. Миллионы сербов работают или учатся в ЕС, имеют там родственников, - комментирует ситуацию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. – Людям придется выбирать: или братские чувства к России, или экономические реалии. А Брюссель не скрывает своей цели – добиться разрыва связей Белграда с Москвой, включая свободные поездки».

Главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, специалист по Сербии Елена Гуськова тем не менее не ожидает в ближайшие несколько месяцев отмены безвизового режима с Сербией.

«Дело в том, что ЕС выбрал очень неудачное время для давления на Вучича. В мае 2027 года истекает второй, последний, срок его президентства. Чтобы сохранить влияние, Вучич скорее всего проведет в 2026 году досрочные парламентские выборы, - объясняет Гуськова. – Цель – добиться победы основанной им Сербской прогрессивной партии (СПП). Но если он сейчас объявит об отмене безвиза с Россией, это станет ударом по СПП. Ведь эта партия постоянно говорит о дружбе с нашей страной и сохранении с ней тесных связей по мере движения Сербии в Евросоюз».

Гуськова напоминает: Евросоюз в обмен на членство Сербии в ЕС требует от нее выполнения ряда других унизительных требований, в частности «признания независимости края Косово». Если эти требования будут усиливаться, Вучич может пойти и на обострение с Брюсселем, отказавшись в том числе от отмены безвиза с Россией.

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