Крупный град, несущий травмы и разрушения, будет идти всё чаще: угроза нависла над большинством стран, коснется ли она России

Такими градинами и убить можно. Фото: Aleksandr Ivasenko/Shutterstock/Fotodom

С мрачным прогнозом выступили недавно китайские ученые из Пекинского университета (Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Physics, Peking University). Компьютерная модель, которую они создали, продемонстрировала: глобальное потепление способствует увеличению размера градин, ущерб от которых, по мере увеличения, средней температуры на Земле, будет возрастать по всему миру. Угроза, пардон за пафосное сравнение, буквально нависла над большинством стран — Россия, увы, не исключение. Результаты моделирования опубликованы в журнале Nature.

Градины станут крупнее почти по всей планете, Россия не исключение. (Там, где цвет гуще, там крупный град станет выпадать чаще). Фото: nature.com

Лед с неба

Моделируя природный процесс, ученые учли распределения температур в атмосфере, скорости ветра, влажность — всё, что его провоцирует, вникли в подробности траекторий движения возникающих градин, особенности их роста и таяния. Сначала экспериментаторы проверили свои «построения» ретроспективно — на известных исторических событиях, зафиксированных в тех или иных районах земного шара. И довольно точно «предсказали» более 14 их тысяч, вводя в модель физические параметры окружающей среды, которые предшествовали этим стихийным бедствиям — то есть, сильному граду.

На основании достигнутого успеха китайцы посчитали, что скорее всего верны и грядущие их прогнозы, которые они сделали, применив свою модель. Итак, что ждет землян?

При нынешнем уровне парниковых газов градины размером более 3 сантиметров в диаметре станут выпадать на 40–50 процентов чаще. Глобальный ущерб, нанесенный такой бомбардировкой, возрастет на 36–42 процента.

При этом мелкая «шрапнель» — градины размером менее 3 сантиметров — будут сыпаться реже.

Для справки: крупные градины формирует мощный восходящий поток, проходящий сквозь обширное облако, в котором сконцентрировано большое количество переохлажденной воды.

Градины могут падать со скорость до 160 километров в час, крупные — диаметром от 5 сантиметров — смертельно опасны, диаметром около 3 сантиметров — не убьют, но синяки оставят. Льдышки такого размера способны разбить стекла в автомобилях.

КСТАТИ

Обещали, что будет лить, как из ведра? Пожалуйста!

Сбываются прогнозы, которые почти 10 лет назад сделали в NASA (Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California). Данные, собранные спутниками за 40 лет наблюдений, свидетельствовали: глобальное потепление меняет характер циркуляции воздушных масс в атмосфере. В первую очередь — в тропических районах. В результате слабеют восходящие воздушные потоки, которые создают так называемые высотные облака. Их становится меньше, а осадков — больше. Результат — дождливое настоящее и будущее. Ливни уже зачастили. В чем конкретно причина, что с неба льет, как из ведра?

Ливни уже подтапливают. В ближайшем будущем климат станет еще дождливее, вплоть до тропического ненастья. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты объясняют: по мере сокращения количества высотных облаков, которые задерживают тепло в атмосфере, в её верхних слоях становится холоднее. Испарения, попадая туда, интенсивнее конденсируются, образуя дождевые капли. Испарений тем больше, чем сильнее нагрета поверхность Земли. А она нагревается все больше и больше в результате глобального потепления.

Два года назад ученые из Центра международных климатических исследований CICERO (Center for International Climate Research in Oslo) нарисовали еще более мрачную картину.

Ураганы наращивают категорию. Фото: elRoce/Shutterstock/Fotodom

Проработав несколько климатических моделей, норвежцы напророчили: если глобальное потепление продолжится нынешними темпами, то всего за 20 лет тропическими станут ливни на территориях, на которых сейчас проживают 70 процентов населения Земли. Столько же людей там же будут страдать от духоты и волн летнего зноя. За экстремальными осадками последуют наводнения, потери урожая, разрушения жилья, нарушения работы транспорта и прочие неприятности. Иными словами, знаменитая песня про благодатную погоду к из кинофильма «Служебный роман», окончательно потеряет свою актуальность. К этому, похоже, всё идет — ливни становятся тропическими даже в нашей средней полосе.

Глобальное потепление уже не остановить — даже, если существенно сократить выбросы парниковых газов. В этом — относительно благоприятном — случае погода существенно испортится для 1,5 миллиардов человек.

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