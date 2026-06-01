Европа взвоет от ужаса: Три сценария, как Россия может ответить на захват танкеров

Владимир Путин заявил, что спецоперация близка к завершению, а Франция объявила о захвате танкера «теневого флота» Фото: REUTERS.

Владимир Путин заявил, что спецоперация близка к завершению, а Франция объявила о захвате танкера «теневого флота». Как мы можем приблизить победу и наказать Европу за пиратство, на Радио «Комсомольская правда» разбирались с военным экспертом, членом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным.

КРИТИЧЕСКИЕ МОСТЫ

— В последнее время не однажды прозвучало, что конфликт на Украине завершится в скором будущем — что надо сделать для приближения победы?

— Надо вести целенаправленную охоту за высшим политическим и военным руководством Украины и нужно вышибать основную логистику. На западной Украине все переходы пограничные работают как не в себя, там есть критические мосты железнодорожные. Они над горными долинами. Если их разрушить, это нарушает на целом направлении переброску вооружений и боеприпасов уже через мосты на Днепре.

— В том числе, в самом Киеве?

— По Киеву… Если не бить по логистике на западе Украины, надо вести охоту на мостах через Днепр. И отвечать не просто на вызов, а отвечать с упреждением.

Член Изборского клуба Владислав Шурыгин. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЫЖИГАТЬ АЗС

— Не только по мостам?

— Еще два месяца назад я говорил — необходимо уничтожить все автозаправки. На всю Харьковскую область — 400 АЗС. Это, в принципе, две-три недели работы для наших дронов. Такая же история с Запорожской областью — нужно уничтожать мосты и АЗС. Нужно бить по тому, что является для Украины самым болезненным. До сих пор не уничтожили мост в Затоке.

— Однажды его повредили?

— В начале войны. С тех пор его восстановили, он работает. А это мост, по которому все, что идет через Измаил, через Одессу, уходит на восток Украины.

НУЖЕН ТОПЛИВОПРОВОД

— Пишут из Крыма: несмотря на вал сообщений, бензин в Крыму есть — но да, он выдается порционно…

— В сентябре прошлого года я был в Крыму, была похожая история. Тогда украинцы выносили нам НПЗ по югу. И возникли перебои, и тоже люди начали создавать запасы. Потом ситуация прошла, и все работало дальше нормально.

Так вот — сейчас тоже все бросились создавать запасы. Но это не значит, что в Крыму нет бензина.

— Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем такое предотвратить?

— Можно, но это долгая работа. По дну Азовского моря, которое хохол никак не контролирует, проложить обычные топливопроводы. 10–15 километров, завести их на территорию Крыма, как резервный вариант. Что-то случилось — вы качаете топливо по ним.

КАК ОТВЕТИТЬ НА ЗАХВАТ ТАНКЕРОВ?

— Как инцидент с дроном в Румынии может отразиться на потенциальных переговорах с Европой, они это не воспримут как эскалацию?

— Те, кто подальше, могут кричать, что это эскалация, потому что они считают, что им ничего не грозит. Те, кто поближе, будут сильно думать и аккуратно говорить.

— Но корабли и спецназ для захвата танкеров с российской нефтью у них есть.

— Знаете, группа неких неопознанных пловцов, как у украинцев, может случайно взять и перерубить нефтепровод, который идет от Норвегии к Европе, под водой.

— И что тогда?

— И сразу треть Европы сидит без нефти. А Британия — так почти вся сидит без нефти. А еще есть идущие по морскому дну оптоволоконные кабели. Уже не говоря о том, что вся северная Европа сидит всего на трех нефтеперерабатывающих заводах. И для группы недружественных нам стран в Европе давно можно было бы организовать сюрприз.

— Какой сюрприз?

— А такой: вдруг на этих НПЗ начинаются совершенно случайные возгорания. А поскольку только три этих НПЗ снабжают всю северную Европу бензином и дизелем, представьте себе уровень ужаса, когда с этими заводами что-то происходит. Кроме того, есть огромное количество обломков огромных, да и целых дронов украинских. Если Украина запускает дроны через Прибалтику — почему не запускать обратно похожие дроны, схожими, только обратными маршрутами. И пусть они падают на эти прибалтийские леса и поля. А они в своих республиках потом пусть разбираются с Киевом, чьи именно эти дроны были. И никто совершенно не обязан их признавать.

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