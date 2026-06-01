Гера Иващенко представил свой новый трек «Цветок и Шмель»: вот что сказала Лариса Долина

Гера Иващенко и Лариса Долина. Фото: Личный архив Геры Иващенко

В День защиты детей продюсер и певец Гера Иващенко представил свой новый трек «Цветок и Шмель». В преддверии премьеры 37-летний Гера, который также является звёздным интервьюером, предлагал артистам послушать его летнюю песню и высказать свое мнение. В их числе оказалась и Лариса Долина, которая, как известно, преподаёт эстрадно-джазовое пение.

Внимательно послушав припев, Лариса Александровна заявила: «Пару нот украли!»

По мнению Долиной, Иващенко позаимствовал мотив из русской народной песни.

Лариса Долина обвинила Геру Иващенко в том, что он украл ноты

«Ну, я использовал на самом деле такие мотивы, чтобы были знакомы всем…» — поспешил оправдаться Гера.

«Украл, украл», — резюмировала народная артистка.

Гера Иващенко. Фото: Личный архив

При этом, Лариса Долина уверена, что лёгкий летний трек зайдёт публике. Добавим, что песня «Цветок и Шмель» — это переверсия композиции «Остров невезения» из фильма «Бриллиантовая рука».

Трек также отметили Диана Гурцкая и Сергей Пенкин.

Кстати, за две недели до премьеры Иващенко устроил настоящий флешмоб — он предлагал всем желающим повторить его вирусный танец Шмеля. Массовая акция дошла и до стен «Комсомольской правды». Гера вместе с Полиной Дибровой принимал участие в записи радиоподкаста «Обсуждаем, но не осуждаем». А после Иващенко предложил Полине Дибровой и журналисту KP.RU Ольге Родиной станцевать вместе с ним.

Гера Иващенко исполнил танец Шмеля вместе с Полиной Дибровой и Ольгой Родиной в стенах «Комсомольской правды»

Затем Иващенко исполнил танец Шмеля вместе с блогершей Любятинкой. Также его Шмель побывал на главных улицах Москвы, в метро и даже успел залететь в Турцию. В настоящее время песня «Цветок и Шмель» доступна к прослушиванию на всех цифровых площадках.

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