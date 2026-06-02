Почему кошки любят спать на клавиатуре? Причина вас удивит

Доктор Дэвид Сэндс объяснил причину любви кошкам к компьютерам. Фото: Tajemny Kocour/Shutterstock/Fotodom

Британский зоопсихолог Дэвид Сэндс раскрыл жгучую тайну: почему кошки так любят валяться на клавиатуре компьютера. Это хорошая новость: одной кошачьей загадкой меньше. А плохая новость в том, что мы с этой ее привычкой ничего поделать не можем. KP.RU изучила аргументы ученого.

ДИКИЕ И СВОЕНРАВНЫЕ

Давно не отправляли друзьям, а то и начальнику, сообщение вроде «МОРЛВРАЛОРА»? А потом жалко извинялись, «ой, это моя кошка». Иногда подобный инцидент вам даже на пользу. Если начальник – тоже кошатник. Вы обменяетесь фотографиями питомцев и парой забавных историй. Это вас сблизит. К сожалению, далеко не все люди любят кошек. И могут подумать, «что у него за бардак».

Ведь они не знают, что кошке невозможно что-либо запретить. Конечно, владелец пушистого привык на автомате делать многие вещи. Он не закрывает резко дверь, чтобы не задавить лучшего друга. Он не оставляет еду на столе. Он не вскакивает ночью в холодном поту с криком «сонный паралич!», если шею вдруг обхватывает что-то цепкое и теплое. Кошатник – очень внимательный человек.

И все равно кошка украдет еду, порвет диван, раз в году обязательно защемит хвост, и будет прыгать на спящего, как бы ей не давали понять, что нельзя так делать. Она найдет способ. Обхитрит и обманет.

Что может быть проще правила: отходя от компьютера, закрывать клавиатуру? Но рано или поздно вы забудете. Она – никогда.

Фото: oes/Shutterstock/Fotodom

ДЕЛО В ТЕПЛЕ?

Большинство людей уверены, что знают причину: клавиатура теплая, а кошки любят тепло. Но дело вовсе не в этом, говорит Дэвид Сэндс:

- Батареи еще теплее. По этой логике кошка должна всегда быть на батарее, а компьютер игнорировать, - говорит он.

Более продвинутые владельцы пушистых животных придумали иное объяснение. Кошка – охотница. Она следит за зайчиком от лазерной указки, потому что так велит ей охотничий инстинкт. Видя, что на экране компьютера постоянно что-то меняется, и сообразив, что изменения вызываете вы, надавливая на клавиши, кошка тоже хочет попробовать.

Мудрено.

В самом деле, иной раз кошка начинает следить за чем-то ярким, что движется по экрану телевизора. Но в основном она игнорирует то, что происходит на экране. С другой стороны, исследование 2020 года показало, что кошки действительно могут копировать действия человека. Не так, как обезьяны, не буквально. Но они к этому стремятся, а уж как получается, так и получается. Следовательно, идея, будто кошка, видя, как печатаете вы, хочет попробовать так же, не глупа.

И все-таки дело не в этом, говорит Дэвид Сэндс. Набор на клавиатуре – слишком сложное и «дробное» действие, чтобы кошка могла им заинтересоваться и попытаться повторить.

Но в чем же тогда причина?

ЧЕМ ПАХНУТ ВАШИ ПАЛЬЦЫ

Кошки – чемпионы по обонянию, напоминает Дэвид Сэндс. Львиную долю информации об окружающем мире они получают именно с его помощью.

Понюхайте клавиатуру. Ничем не пахнет? Это с вашей точки зрения. Через подушки пальцев интенсивно выделяется пот. С точки зрения кошки, клавиатура прямо-таки «воняет» вами. Если перевести запах в свет, то для кошки комната была бы чуть освещена, но клавиатура сияла бы, как лампа.

Фото: Lee Charlie/Shutterstock/Fotodom

Собственно, вот и причина: она лезет на клавиатуру, потому что идет на запах.

Как мило, думаете вы. Кошка любит меня, поэтому хочет быть ближе к моему запаху.

Возможно. Но здесь надо сделать серьезную оговорку. Существуют два подхода к вопросу, «любят» ли нас кошки. Одни ученые считают, что да, что кошки обладают колоссальной эмоциональной привязанностью к хозяину. Но Дэвид Сэндс – из числа тех ученых, кто так не считает.

По его мнению, цель кошки – заполнить своим запахом весь дом. Когда она устраивается на клавиатуре, она хочет вытеснить ваш запах своим собственным.

- Этим она как бы говорит, «ты принадлежишь мне, человек», - считает Дэвид Сэндс.

Если верить ученым этого направления, то кошка и об ноги трется с такой же целью: «заразить» вас своим запахом, пометить (что, кстати, не исключает эмоциональной привязанности).

Что ж, Дэвид Сэндс – фигура в мире зоологии очень заметная. Он получил докторскую степень по зоопсихологии в Ливерпульском университете в далеком 1995 году, когда эта дисциплина только зарождалась. Он – медийная персона (может, вы даже смотрели документальные фильмы с его участием), зоозащитник, и его мнению, наверное, можно доверять.

И все-таки большинство владельцев считает, что кошки… более искренни, что ли, чем принято думать. И им просто хочется побыть рядом с запахом хозяина, когда он занят и не может уделить внимания. Пусть так! Главное, мы знаем причину. Вот только практическая польза от такого знания равна примерно нулю.

- Вы можете регулярно протирать клавиатуру, но это не поможет, - резюмирует Дэвид Сэндс, - Обоняние кошки настолько чуткое, что, как ни стирай, следы останутся.

Терпим! Пусть «печатает», может, впервые в истории напишет что-то осознанное, и станет героем интернета.

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