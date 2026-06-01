На своей даче Николай Дроздов с товарищем, художником Константином Мирошником - дружат много лет. Фото: личный архив Константина Мирошника.

В июне 2026 года Николаю Николаевичу Дроздову исполнится 89 (!) лет. И по сей день телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ каждое утро начинает с зарядки. Теперь в его арсенале помимо общеукрепляющих упражнений, добавился еще один вид зарядки - гимнастика для шеи. Дозвониться Николаю Николаевичу теперь могут только его родные, близкие и друзья из списка контактов, так посоветовала жена - она же главная хранительница его покоя и нервов. Это из-за того, что Дроздов по доброте душевной отвечал на звонки всех блогеров и журналистов - искренне докладывал результаты анализов и обследований (спрашивали, вот он и отвечал). После чего публиковались надуманные истории о проблемах со здоровьем - они действительно есть (а у кого их нет после 80 лет!), но контролируемые и не угрожающие жизни. Есть и операции, и лечение, и реабилитация - самое важное, что все это знаменитый пенсионер проходит планово. Неожиданно появилась информация о том, что Дроздов стал «затворником», ни с кем не общается, покинут родней. Николай Николаевич и его окружение возмущены данной информацией.

В июне 2026 года Николаю Николаевичу Дроздову исполнится 89 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сайт KP.RU пообщался с давним товарищем Дроздова - художник Константин Мирошник рассказал о своих недавних разговорах с Николаем Николаевичем.

- Константин, распространили «новость», что Дрозлов стал затворником, ни с кем не общается и сидит дома? Неужели правда?

- Нет! Николай Николаевич не заперся дома. Это ложь! Настоящее вранье. Его жизнь - это общение, разговор, душевная беседа, веселая компания. Как он может дома остаться один? Не может он дома остаться один. Он обязательно выходит к людям, разговаривает. Он ходит со своими палками (для скандинавской ходьбы). Люди его узнают, приветствуют. Удивительно - любой бы на его месте гордился бы этим, но на Николая Николаевича это не действует, так как очень скромный человек. У него спокойное, доброе отношение ко всем. Как говорили про Юрия Владимировича Никулина, что он «одинаково общался и с дворником, и с министром». Николай Николаевич такой же в отношениях с людьми. Конечно же, он выходит на прогулку, ездит на дачу, в поликлинику, в свою больницу (ногу показывает, на которой ему прооперировали колено). Нога еще дает немного о себе знать. Но это правильно - все нужно контролировать.

Художник Константин Мирошник. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Как себя чувствует Николай Николаевич?

- Отлично чувствует! Учитывая возраст, он чувствует себя отлично. Соответственно возрасту. Вот в июне будет 89 лет. Помимо регулярного контроля здоровья в поликлинике, Николай Николаевич сейчас еще ходит к доктору Шишонину (это реабилитолог, специалист по восстановительной и адаптивной медицине). Он простыми упражнениями гимнастики для шеи помогает нормализовать в том числе давление, Николай Николаевич зовет и меня поехать с ним в эту клинику. После этих упражнений перестает болеть голова, чувствует себя лучше. Мы уже смотрели, изучали с Николаем Николаевичем эти упражнения, записанные на видео. Они не сложные, но главное их делать регулярно - хотя бы 2 раза в день, а лучше - больше. Мы все занятые, а Николай Николаевич четко следит за графиком, молодец в этом плане.

- Как мэтр Дроздов планирует отметить 89-й день рождения?

- День рождения для него, прежде всего, это общение с друзьями. Интересные истории рассказать, что-то вспомнить, прочесть и поделиться чем-то новым из мира науки. Главное, чем Николай Николаевич живет - это новыми идеями. Подарим ему на день рождения самый лучший подарок - давно задумали. Поедем с ним в автопутешествие. Назовем его экологическое путешествие по России. Мы будем ехать из Москвы в Анапу. И останавливаться в тех местах, где есть «стихийные» места скопления мусора. Чтобы обратить внимание, где и как люди нарушают элементарные правила, не берегут окружающий мир. Будем снимать, делать фото. Николай Николаевич считает, что это важно, вспомнил, что в годы его молодости (в 50-е годы прошлого века) в МГУ приезжал Нильс Бор, который сказал, что в будущем человечество погрязнет в собственном мусоре, что станет огромной проблемой. Тогда в это никто не верил. А теперь Николай Николаевич обеспокоен этим - стало актуально. Он изучал факты о том, что за границей мусор неконтролируемо сбрасывался в моря, оттуда - в океаны, теперь гигантские острова мусора плавают в океанах… Недавно вспоминал и включил в в свою научно-популярную лекцию факт о том, что на дне Марианской впадины в Тихом океане обнаружили пластиковый пакет. Все это его беспокоит. Поэтому будем рассказывать как беречь природу рядом с нами. Мы поедем на машине вместе с его супругой - на юг в Анапу. Первая остановка будет в Воронежской области, в городе Лиски. Все дальнейшие остановки расписаны - многие будут спонтанными, например, в лесополосе: для контроля. И сегодня достаточно людей, кто едет на отдых и бросает мусор в местах своих остановок…

Николай Николаевич Дроздов. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

- О чем вы любите потолковать на досуге?

- Он не любит говорит о врачах, болезнях. Последние полгода мы обсуждаем роман «Евгений Онегин», он знает половину текста наизусть, может долго рассуждать почему Онегин отрицательный персонаж. Углублено изучает детали жизни и смерти Александра Сергеевича Пушкина - я как только что-то интересное прочту, зачитываю. Мы вместе ездили на Мойку 12, в музей-квартиру Пушкина. Читает как Владимир Иванович Даль описывал последние дни Пушкина.

- Как настроение Николая Николаевича Дроздова?

- Как обычно - бодрое, позитивное!

Отметим отдельно, что самочувствие любимого разными поколениями телезрителей ведущего «В мире животных» в норме - согласно возрасту и списку хронических заболеваний. Понятно, что в 88 лет есть ряд хронических заболеваний, у Николая Николаевича было много травм (переломов). Контроль за самочувствием - регулярный. Рядом охраняет покой любимая жена Татьяна Петровна. Младшая дочь Лена проживает неподалеку, поэтому бывает чаще. Старшая Надежда (от первого брака) реже.