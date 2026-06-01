Иран прервал переговоры с США: кто сорвал урегулирование конфликта

Израиль вновь ударил по Ливану, и Иран остановил переговоры с США Фото: REUTERS.

Иран прекратил переговорный процесс с США. Причиной стали продолжающиеся удары Израиля по Ливану. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Тегеран выступает за вывод войск ЦАХАЛ из оккупированных южных районов Ливана и прекращение боевых действий. Иранские власти дали понять, что до тех пор, пока это условие не будет выполнено, ни о каких переговоров с Вашингтоном не может быть и речи.

«Нарушение на одном фронте - это нарушение перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», - заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ситуация в регионе обострилась после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута - району Дахия, который называют оплотом «Хезболлы». Израиль обвиняет ливанскую группировку в систематических нарушениях режима прекращения огня. В ответ «Хезболла» усилила обстрелы северных районов Израиля.

Кроме того, в минувшие выходные американские военные нанесли удар по иранской ПВО, наземной станции управления и двум беспилотникам, которые якобы угрожали морским судам. Поводом стало сбитие американского БПЛА над международными водами.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американскую авиабазу в Кувейте. По данным Reuters, были перехвачены две иранские баллистические ракеты. Никто из персонала базы не пострадал.

Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута Фото: REUTERS.

ЛИВАНСКИЙ КАПКАН

Решение Тегерана приостановить переговоры стало серьезным ударом по и без того хрупким усилиям по урегулированию ближневосточного конфликта, который длится уже более трех месяцев. За это время более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами.

На этом фоне в Иране вновь заговорили о жестких ответных мерах. Среди них - не только возобновление полной блокировки Ормуза, но и взятие под контроль друго важного пролива - Баб-эль-Мандебского, ведущего в Красное море и далее к Суэцкому каналу. Эти заявления сразу отразились на мировых ценах - нефть марки Brent подорожала более чем на 3%, превысив отметку в 96 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на новости из Ирана. Накануне в своем посте он написал, что Иран «действительно хочет заключить сделку», и призвал критиков: «расслабьтесь - все закончится хорошо». Однако иранские официальные лица жалуются на постоянно меняющуюся позицию Вашингтона и противоречивые сигналы.

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Вашингтон выступает за постепенную деэскалацию боевых действий в Ливане: предлагается, чтобы сначала «Хезболла» прекратила огонь по северу Израиля, а Тель-Авив воздержался от ударов по Бейруту. Однако спикер ливанского парламента Набих Берри заявил о необходимости всеобъемлющего прекращения огня, а не о поэтапном подходе.

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