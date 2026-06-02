Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды2 июня 2026 22:00

Сергей Герасимов не утвердил Нонну Мордюкову на роль Аксиньи в «Тихом Доне». Видимо, потому что любил

Исполняется 120 лет со дня рождения режиссера Герасимова, автора «Тихого Дона»
Денис КОРСАКОВ
Исполняется 120 лет со дня рождения режиссера Герасимова

Исполняется 120 лет со дня рождения режиссера Герасимова

Фото: ТАСС.

«ОЗЛИВШИЕСЯ КРЫСЫ КИНУЛИСЬ НА МЕНЯ»

Сергей Герасимов планировал стать живописцем. В детстве его научила рисовать няня, которую он обожал: в коротком автобиографическом очерке Сергей Апполинариевич уделяет ей куда больше места, чем матери, которая должна была кормить семью и вечно пропадала на работе, и отцу, которого вообще не помнил - тот утонул, когда мальчику было три года. Вообще, семья жила то на Урале, то на Сибири, - и мама, и папа, и двое маминых братьев были политссыльными - но на художника Сергей поехал поступать в Петроградское художественное училище. Поступил. И в 17 лет понял, что он бездарен.

На счастье, знакомый предложил ему попробовать свои силы на Фабрике эксцентрического актера (ФЭКС), которой руководили 21-летний Леонид Трауберг и 18-летний Григорий Козинцев. Они с энтузиазмом разрушали существовавшее до них театральное искусство в расчете выстроить на обломках здание искусства нового, революционного. Посмотрев на Герасимова, Козинцев заявил, что тот вполне подходит на роль Гамлета в его новой постановке. Это был тот самый Козинцев, который в 1964 году выпустит вполне традиционного «Гамлета» со Смоктуновским, но в 1921-м он, вероятно, плюнул бы в лицо любому, кто напророчил такое будущее: в тогдашнем «Гамлете» отца принца убивали не ядом, а с помощью электрического разряда, пропущенного через телефонную трубку.

Но этот спектакль так и не поставили, - да и вообще, юноши скоро забросили театр и обратились к кинематографу. И сняли несколько картин, ставших классикой - «Шинель», «Новый Вавилон», «С.В.Д.». В последнем Герасимов играл шулера и злодея Медокса, которого в конце концов пожирали крысы в затопленном монастырском подземелье. Молодой актер на всю жизнь запомнил, как стоял в ледяной воде, и как крысы, собранные с помощью объявлений по всему Ленинграду, «не хотели уничтожать Медокса - они расползались, лезли по стенам. Помощники режиссера ловили их и швыряли обратно. Тогда, озлившись, животные действительно кинулись на меня. Такова была расплата за элегантную роль с лосинами, треуголками, фраком с кружевными манжетами и лорнетом на серебряной цепочке».

Петр Алейников в фильме "Семеро смелых", 1936 г.

Петр Алейников в фильме "Семеро смелых", 1936 г.

Фото: кадр из фильма.

Через несколько лет актер Герасимов переключился на режиссуру, а свой первый звуковой фильм (и первый хит), «Семеро смелых», выпустил в 1936-м. Это было кино про шестерых комсомольцев, решившихся зимовать на берегу полярной бухты, плюс примкнувшего к ним «зайца» в исполнении Петра Алейникова. Герасимов был убежден, что кино надо снимать там, где разворачивается действие, и группа чуть ли не год провела в Заполярье. Следующий фильм, «Комсомольск», посвященный строительству Комсомольска-на Амуре (он превратился из села в город и получил свое название всего за несколько лет до съемок), Герасимов тоже снимал на месте. В поезде, который шесть суток шел из Москвы до берегов Амура, совсем молодой актер Георгий Жженов познакомился с каким-то американцем; потом его за разговоры с иностранцем объявили шпионом и на много лет отправили в лагеря.

Жена Сергея Герасимова, Тамара Макарова в фильме "Маскарад", 1941 г., режиссер Сергей Герасимов

Жена Сергея Герасимова, Тамара Макарова в фильме "Маскарад", 1941 г., режиссер Сергей Герасимов

Фото: кадр из фильма.

Фильм, тем не менее, вышел (хотя помнят его сегодня в основном из-за этой трагической истории), Герасимов продолжил свой триумфальный путь. Потом Латинскую Америку в «Людях и зверях» он будет снимать на Кубе, Париж в «Журналисте» - в Париже... Мог себе позволить: в 50-е он уже был живым классиком, одним из самых авторитетных и влиятельных режиссеров в стране.

Какие-то его фильмы, вроде «Учителя», «Большой земли», прощального «Льва Толстого», ныне, по сути, забыты. Какие-то, вроде того же «Журналиста» или «Любить человека», мягко говоря, не являются удачами (а жестко говоря - чтобы сегодня освоить эти трехчасовые опусы, нужно быть титаном духа). Но «Молодая гвардия» и «Тихий Дон» до сих пор любимы народом. А Герасимов был и остается любим огромным количеством актеров и режиссеров, для которых стал учителем и наставником во ВГИКе, на своем знаменитом курсе.

Фото: кадр из фильма "Молодая гвардия", 1948 г.

Фото: кадр из фильма "Молодая гвардия", 1948 г.

КАК ОН НА КОЛЕНЯХ ПРОСИЛ РУКИ МОРДЮКОВОЙ У ЕЕ МАТЕРИ

«Молодая гвардия» сначала была спектаклем, который Герасимов ставил со студентами (причем печатавшийся с продолжением в «Комсомольской правде» роман Фадеева в 1946 году еще не был закончен: писатель передавал своему приятелю-режиссеру главы по мере их написания). Постановка оказалась такой удачной, что спектакль вытащили из стен ВГИКа в Театр киноактера, где его смотрела вся Москва. Почти немедленно запустили фильм, прославивший многих молодых актеров: Инну Макарову, Сергея Гурзо, Нонну Мордюкову, Георгия Юматова, Вячеслава Тихонова, Людмилу Шагалову, Сергея Бондарчука, Тамару Носову, Евгения Моргунова... Верный принципу снимать на месте, Герасимов работал в Краснодоне, все актеры плотно общались с родственниками молодогвардейцев. Те в основном горели желанием помочь, разве что мать Сергея Тюленева с ходу объявила: «Я дойду до Молотова, до Сталина, и эту всю вашу лавочку прикроют! [Фадеев], понимаете, приехал и черт-те чего написал! Приехал и накорябал что хотел... А что Кошевого взяли и сделали главным, когда Сережка-то главный?»

Для Герасимова картина обернулась несколькими драмами. Во-первых, когда Сталин увидел, что он снял, указал на идеологические ошибки и в целом забраковал фильм. В результате не только режиссеру пришлось многое переделывать, но и Фадееву - многое в своем романе переписывать! (В 60-е фильм переделывали еще раз - Фадеев и впрямь вольно обращался с фактами, и кое-что привели в соответствие с реальностью).

Во-вторых, на роль Ульяны Громовой Герасимов пригласил Нонну Мордюкову (чем, кстати, обидел Клару Лучко, которая играла эту роль во ВГИКовском спектакле). Собственно, Герасимов Мордюкову когда-то во ВГИК и принимал, но тогда в нее не влюбился. А на съемках влюбился. Хотя уже много лет состоял в браке с актрисой Тамарой Макаровой (он ее снимал во всех своих фильмах и в итоге прожил с нею до самой смерти).

Нонна Мордюкова в фильме "Молодая гвардия"

Нонна Мордюкова в фильме "Молодая гвардия"

Фото: кадр из фильма.

На старости лет Нонна Викторовна утверждала, что никогда не заводила романов с женатыми («женатый человек для меня был не мужчина»), но эти отношения, похоже, были серьезными. Лидия Смирнова вспоминала, как заметила режиссера с актрисой вдвоем в мариупольском парке («Навстречу - Герасимов с Мордюковой под ручку, влюбленный. Мы с ним встречаемся глазами: «Ты меня не видел, и я тебя не видела»). Сестра Мордюковой, Наталья Катаева, рассказывала, что это была «любовь века! Герасимов однажды подошел к нашей маме, встал на колени и попросил руки дочери. Нонна сидела чуть дыша неподалеку под деревом. И хорошо слышала, как мать вразумляла Сергея Аполлинариевича: «Вы же на двадцать лет ее старше, исполнится Нонне сорок, а вы уже старый будете!»

Роман закончился тем, что Мордюкова вышла замуж за молодого Вячеслава Тихонова, а Герасимова за внебрачную влюбленность, по слухам, отчитывали по партийной линии. И еще Мордюкова несколько лет спустя не получила роль, о которой страстно мечтала - Аксиньи в «Тихом Доне». Говорят, была уверена: Герасимов понимал, что она - идеальная кандидатка, но сознательно предпочел ей Элину Быстрицкую, с которой его ничего не связывало.

Фильм "Тихий Дон", Аксинья - Элина Быстрицкая, Мелехов - Петр Глебов

Фильм "Тихий Дон", Аксинья - Элина Быстрицкая, Мелехов - Петр Глебов

Фото: кадр из фильма.

На «Тихом Доне», впрочем, гораздо больше проблем, чем с Аксиньей, было с Григорием Мелеховым. Исполнителя этой роли искали по всему Советскому Союзу, каждый день снимали пробы двух-трех человек, и профессионалов, и непрофессионалов. Но ничего не получалось, пока Герасимов не заметил на площадке Петра Глебова. Тот попал на съемки почти случайно - попросил своего коллегу по театру имени Станиславского Александра Шворина «сосватать его на эпизодик». Вообще-то Шворин был основным претендентом на роль Мелехова, хотя Герасимов считал его «в высшей степени приблизительной кандидатурой». «Сосватав» друга, Шворин шанс сыграть Григория потерял окончательно: Герасимову сначала понравились «очень сильные глаза» Глебова, потом он попросил сделать пробу с ним («это вызвало некоторое недоумение, но так как положение было критическим и мы пробовали самые различные варианты, то никто не стал возражать»). Потом повез его на своей машине домой, выпрашивая детали биографии. Потом снял еще одну пробу - на ипподроме (на счастье, Глебов прекрасно держался в седле, а еще умел крутить самокрутки с махоркой). Ну, а в итоге варианты с разными актерами приехал смотреть Михаил Шолохов, и при виде Глебова сказал: «Да что вы выбираете, тут единственный человек - настоящий казак!»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину