Попытка усидеть на двух стульях: каковы реальные шансы Армении вступить в ЕС и сохранить отношения с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с жителями Еревана в рамках предвыборной кампании. Фото: Александр Патрин/ТАСС

1 июня по телефону поговорили Владимир Путин и Никол Пашинян. Зачем созванивались? Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения. Лидеры двух стран обсудили итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, куда глава армянского кабмина не проехал, готовясь к парламентским выборам в республике 7 июня.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Данилой Гуреевым.

- Долго ли разнонаправленная политика Еревана, конкретно Пашиняна, будет продолжаться, сколько он сможет выкручиваться?

- Все во многом зависит от самого Пашиняна. И от тех клановых элит, которые сейчас входят в управление Арменией. Пока Пашинян будет действующим главой государства — до тех пор и будет тянуться эта ситуация. И сложный выбор все это время будет стоять перед ним — с Россией или с Европой. Ключевая цель Пашиняна — и там, и там преуспеть. Финально ему, конечно, хотелось бы в Евросоюз. Но он понимает, что объективно возможностей для вступления в ЕС не то чтобы сильно много. И надо пользоваться тем, что есть здесь и сейчас. А это - работающая на российском топливе АЭС, стабильные поставки дешевого газа. Вот он и пытается усидеть на двух стульях, делая вид, что готов хорошо дружить и с Москвой, и с Брюсселем. Получается не очень.

- Так он и не говорит, что расстается с ЕАЭС! Он же не может позволить себе, чтобы сотням тысяч работающих в России армян, его избирателей, пришлось покупать патенты на работу.

- Если ему принять требование лидеров стран ЕАЭС — определиться, где он хочет быть, с кем идти, и если народ Армении на референдуме проголосует за интеграцию с Евросоюзом, что, кстати, весьма вероятно, то он вынужден будет разорвать отношения с ЕАЭС. А это чревато быстрыми и большими экономическими, финансовыми трудностями для Армении. Ведь никто не обещал, что после развода с нами — сразу же и свадьба с ЕС! Сколько лет соседняя Турция туда пытается вступить? И соседнюю Грузию в ЕС не спешат видеть. У Армении вероятна аналогичная судьба. Ее трудности - в том числе, и в географии. У нее даже выхода к морю нет, чтобы логистически интегрироваться в евроэкономику.

1 июня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Фото: REUTERS.

- Но вот случилось чудо, Армения в ЕС — и что?

- Как она будет встраиваться в европейскую экономику — непонятно.

- Пашинян обещает дождь из миллиардов евро.

- Это замечательно. Но это лозунги для победы на выборах. А не экономические расчеты. Реальную интеграцию сейчас не представить никак.

- У России с Украиной и так непростые отношения резко усложнились, когда Киев заявил, что идет в ЕС — история повторяется?

- Разные форматы. Для нас Украина во многих смыслах была ближе. Нас больше волновало не ЕС, а ее вступление в НАТО. Но поучиться на ошибках Киева Еревану стоило бы. Да, и кстати, прошло 12 лет — ни в каком ЕС Украина так и не состоит. Надо бы посмотреть, к чему это стремление привело с финансовой, экономической, демографической, военной точек зрения. Пашинян эти выводы не делает. Если говорить про демографию — тут Армения точно идет по тому же пути - население-то бежит, и, в первую очередь, в Россию.

- Но партия Пашинян набирает голоса.

- Лозунги работают. Если пообещать людям много вещей - они за вами пойдут. Но пообещать - не значит реализовать...