Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 июня:

1. Новости с фронта: освобождена Тихоновка

2. Евросоюз вышвыривает беженцев призывного возраста

3. Киев издевается над русскоязычными детьми

4. Президент Румынии просит Москву бить Украину аккуратно

5. Глава федерации шахмат жаждет русской крови

6. Неонацизм киевского режима взбесил поляков

7. Астролог Ермака нагадала новые несчастья

8. В Полтаве русские книги и музыка подведут под монастырь

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 205 националистов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» вывели из строя 180 боевиков и 16 автомобилей.

Штурмовики «Юга» освободили Тихоновку в ДНР. Противник потерял до 120 человек и две бронемашины.

На счету «Центра» - 330 военнослужащих, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Восточные» нанесли ВСУ такой урон: более 455 боевиков, две бронемашины и американская гаубица М101.

«Днепр» упокоил 45 солдат. Сжег 14 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Брюссель не защитит украинских призывников

Euractiv сообщает: в ЕС хотят исключить украинских беженцев призывного возраста из расширенной схемы временной защиты. Она возникла в 2022-м. Идея поприжать беглецов от армии возникла, когда стали обсуждать продления этой самой директивы ЕС о временной защите. Она до сих пор позволяла украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам по предоставлению убежища. Действует она до марта 2027-го. Из схемы хотят исключить мужчин, которых по возрасту вполне могут призвать в ВСУ. А также лиц, покинувших незалежную нелегально (часто это одни и те же люди). Похоже, надо валить за океан — но там, правда, Трамп...

ОБСЕ ткнули носом: Киев давит на русскоязычных детей

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что структуры ОБСЕ и ее генсек должны дать объективную оценку преступным действиям против русскоязычных детей на Украине. Он указал на систематические и многолетние преступлениям киевской хунты против тысяч говорящих по-русски детей, проживающих на бывших и нынешних украинских территориях. Последний пример - атака украинских войск на педагогический колледж в Старобельске, где 21 человек погиб и более 40 были ранены. Ранее в Кремле действия украинских войск назвали чудовищными, а правозащитники потребовали от ООН признать эту атаку военным преступлением. А что, в ОБСЕ лучше со слухом и зрением, чем в ООН?

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Фото: Zuma\TASS

Упавший дрон румынский президент назвал российским

Никушор Дан, президент Румынии, заявил, что упавший в городке Галац рядом с границей с Украиной дрон - российский. Слова румынского лидера приводит агентство Agerpress: «Таков вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. Следствие установило это на основе совокупности веских технических доказательств». По словам Дана, на фрагментах нашли надпись кириллицей, а исследованные детали «совпадают с аналогичными деталями других беспилотников «Герань-2», ранее обнаруженных на территории Румынии и идентифицированных как произведенные в России». А вы в Москву их пришлите — вам тут скажут со стопроцентной точностью.

Глава шахматной федерации жаждет русской крови

Федерация шахмат России потребовала от FIDE убрать главу Украинской шахматной федерации Александра Камышина с международной шахматной доски. Камышин в интервью, публичных заявлениях и в сообщениях в соцсетях призывал к ударам по мирным россиянам. ФШР настаивает: этот спортивный чиновник своими кровожадными призывами нарушает кодекс и устав Международной шахматной федерации. В ФШР надеются на отстранение Камышина от деятельности, связанной с шахматами, на максимально долгий срок. В заявлении сказано: «Открытая поддержка «убийства русских» со стороны Камышина затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматы». А может - ход конем по голове?

Глава Федерации шахмат Украины Александр Камышин. Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Зеленский не рассчитал с поляками

Марчин Пшидач, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши, бросил серьезное обвинение премьеру Дональду Туску, связанное с Украиной. Главу кабмина обвиняют в том, что тот оправдывает политику прославления на Украине боевиков УПА*. Пшидач уверен: большинство сограждан оскорблены действиями Владимира Зеленского, который присваивает воинским частям имена украинских националистов, резавших поляков. Ранее президент Кароль Навроцкий предложил лишить лидера Украины ордена Белого орла из-за решения Зеленского назвать именем «героев»-убийц Центр подготовки «Север». Инициативу лишить Зеленского высшей польской награды поддержали и в минобороны республики. А лишить ордена можно ведь и одним прицельным ударом ракетки...

Астролог Ермака пророчит новые сенсации

Любимый астролог «серого кардинала» Украины Андрея Ермака, Вероника Фэншуй Аникиевич, открыла рот. Гадалка-бухгалтер из Херсона предсказала раскрытия скандальной информации о «кошельке Зеленского» Тимуре Миндиче. На такую мысль Веронику навело специфическое положения планет. Она ожидает публикацию разоблачительных материалов на этой неделе. Депутат Рады Ярослав Железняк текст предсказания опубликовал в своем Telegram-канале: «На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна. Это значит, что у носителей-активистов начнется обострение. И вранья они будут изрыгать еще больше». И с этим гением прогнозов Ермак согласовывал кадровые назначения и атаку на НАБУ? На кофейной гуще было бы дешевле.

В Полтаве запретили русские книги и музыку

Полтавский горсовет ввел строгий запрет на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Томик Пушкина не открыть в автобусах и кафе. Елку не послушать в клубах и супермаркетах. Языковой омбудсмен Елена Ивановская ликует: «Депутаты Полтавского горсовета запретили русскоязычный культурный продукт!». Запрет касается публичного прослушивания песен, показа фильмов и постановок. Ранее Ивановская требовала десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка — и вот первые всходы.

*Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ