Бывшая девушка Тимати стала ведущей спортивных новостей: «Нет права на ошибку»

Анастасия Решетова появилась на Матч-ТВ в качестве ведущей выпуска спортивных новостей. Кадр из видео МАТЧ ТВ

Бывшая девушка рэпера Тимати и мать его сына Ратмира, Анастасия Решетова, стала ведущей спортивных новостей. Она провела выпуск в прямом эфире на Матч-ТВ.

«Сегодня я преодолела еще один барьер — случился первый мой прямой эфир на телевидении. Конечно, он не идеален, ведь для меня это было гораздо более волнительно, чем просто записывать тракты (на телевидении так называют репетиции съемок – Ред.). Осознание того, что у тебя нет права на ошибку все же триггерит и совсем не стрессовать тут могут только настоящие профессионалы своего дела.», - написала Решетова в соцсетях.

Она добавила, что получает большое удовольствие от работы в кадре и планирует «довести свои навыки до максимальных показателей».

Напомним, Решетова прославилась как модель. В 2014 году она завоевала титул «Вице-мисс Россия». Девушка ведет блог в социальных сетях и владеет собственной маркой одежды. В своем блоге Анастасия делится секретами красоты и стиля, а иногда даже высказывается по теме современного искусства. Недавно Анастасия рассказывала, что пошла учиться в академию телевидения.

У Тимати, который ни разу не был официально женат, трое детей от разных женщин. Дочь Алису в 2014 году ему родила модель Алена Шишкова («Вторая вице-мисс Россия» 2012 года). В 2019 году родился сын Ратмир от Решетовой. Уже через год после этого события Тимати расстался с Анастасией. А в прошлом году нынешняя возлюбленная музыканта и бизнесмена Валентина Иванова подарила ему дочь Эмму.

В начале этого года Решетова хвасталась кольцом с роскошным бриллиантом — ее жених сделал ей предложение руки и сердца, после чего парочка отправилась отдыхать на Мальдивы. Своего избранника Анастасия скрывает от прессы.

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