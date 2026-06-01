Шалах отправили на карантин: В России введен запрет на ввоз абрикосов, винограда и других фруктов из Армении

Со 2 июня в России вводятся временные ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ПРОШЛИ КОНТРОЛЬ

В России со 2 июня вводятся временные ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении. Под запрет, в частности, попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины, а также свежий виноград. Такое решение принял Россельхознадзор.

Причина - нарушения карантинных требований. Ограничения касаются как плодов, выращенных в республике, так и выращенных в другой стране, но отправленных из Армении. Также запрещен транзит этой продукции через территорию России в другие страны ЕАЭС.

«Россельхознадзор неоднократно направлял в адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанной с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов», — сообщает ведомство.

В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Срок окончания режима ограничений не указан.

ПО БОЛЬШИНСТВУ ПОЗИЦИЙ — НЕ УНИКАЛЬНА

Как повлияет запрет на цены?

- Армения поставляла в Россию всей плодоовощной продукции на 103 тысячи тонн, - рассказал KP.RU бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. - Для Армении это много, примерно десятая часть их производства, а для нашего рынка - капля в море.

По его словам, продукция из Армении по большинству позиций не уникальна на российском рынке.

- Она может быть заменена азербайджанской продукцией, турецкой, Узбекистан очень развился, там целые сады под Россию заложены, рядом в процессе развития Таджикистан, а еще есть часть Чуйской и Ферганской долин у Киргизии, - перечисляет эксперт. - Виноград, например, в огромном количестве и разнообразии сортов завозится из Узбекистана. Привозят и из Азербайджана. Да и свой есть. Персики, нектарины и черешня - это Узбекистан может заместить, там огромные объемы выращиваются, и в отличие от маленькой Армении, там потенциал роста огромен. Так что на ценах запрет никак не отразится. Уже в магазины доставляется свежий урожай шикарного качества нектарины и абрикосы в пределах 300 рублей за килограмм. Помидоры-огурцы — тоже не критично.

Продукция из Армении по большинству позиций не уникальна на российском рынке. Фото: GobyOneKenobi/Shutterstock/Fotodom

ШАЛАХ, КАКОЙ АБРИКОС!

Правда, есть в импорте из Армении один плод, на который запрет очень сильно может повлиять. Это абрикосы.

- Самая крупная доля в армянском импорте — это абрикосы, - говорит Леонид Холод. - Хорошие абрикосы, особенно сорт шалах. Наряду с киргизскими они, пожалуй, лучшие в мире — запашистые, вкусные. Вот на них цены поднимутся. Поднимутся следом и на все более или менее похожие даже из других стран - продавцы будут говорить: «Да вы что — это же армянские! Запрещенный товар!»

Но это коснется не массового рынка, а рынка дорогих и высококачественных продуктов, потому что шалах и до запрета не был дешевым продуктом.

И как же мы теперь без шалаха?

- Есть аналоги — узбекские: крупные, красивые, хорошие, но все же не такие, как шалах, - говорит Леонид Холод. - Это и по цене видно. Узбекские на рынке по 500-600 рублей за килограмм, а армянские — 800 рублей.

Больше всего пострадают от роста цен этнические застолья, считает он.

- Живущие в Москве армяне или узбеки, когда устраивают застолья, обязательно покупают товар со своей родины, не считаясь с ценой, - поделился наблюдением собеседник. - Вот такие застолья будут обходиться намного дороже.

БУДЕМ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ

- Доля Армении в структуре российского импорта фруктов и овощей составляет последние годы в среднем около 1%, косточковые занимали не выше 2-3%, - уточнил KP.RU ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. - При этом Россия остается практически единственным рынком сбыта для армянских производителей. Так, по данным официальной статистики, доля поставок в РФ от общего экспорта Армении по фруктам и орехам по итогам 2025 года составляла 90%.

Таким образом, хотя Армения и была значимым поставщиком косточковых плодов, ее доля на российском рынке не была доминирующей, отметил эксперт.

- Это снижает риск резкого скачка цен, но может привести к уменьшению ассортимента и небольшому росту стоимости этих продуктов, - отметил Морковкин. - Ситуация может измениться в зависимости от того, как быстро будут найдены альтернативные источники поставок и как будет развиваться ситуация с фитосанитарными требованиями.

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