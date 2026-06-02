Регион возможностей

Самарская область традиционно находится в числе регионов – лидеров по инновационному развитию.

По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Самарской области составил 604,6 млрд рублей – на 35,9 млрд больше, чем годом ранее. В регионе реализуется более 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей.

Эти показатели не только отражают экономическую статистику. За ними стоят реальные изменения в жизни жителей Самарского региона. Среднедушевые доходы населения за январь – сентябрь 2025 года выросли на 17,5% и достигли 56,3 тыс. рублей. Номинальная среднемесячная заработная плата за 11 месяцев составила 74,2 тыс. рублей. Уровень зарегистрированной безработицы – 0,3%, это один из самых низких показателей с 1993 года.

Диверсифицированная структура экономики – основа финансовой устойчивости. Десять крупнейших налогоплательщиков региона, включая «Балтику», Сбербанк, «Самаранефтегаз», АВТОВАЗ, «Тольяттиазот» и «Тяжмаш», перечислили в консолидированный бюджет региона 52 млрд рублей – 20,4% всех налоговых доходов области. Компании представляют ключевые отрасли: пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, финансовый и промышленный секторы.

ДОСЛОВНО

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области:

– Самарская область входит в первую тройку субъектов России – лидеров по уровню инновационной активности организаций. Мы делаем особый акцент в работе на развитии инвестиционной среды. В регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей, 26 проектов были завершены в 2025 году.

Например, в Красноармейском районе осуществлен запуск крупной ветроэлектростанции. Введен в эксплуатацию современный логистический центр «Вайлдберриз». «ОДК-Кузнецов» запустила новый корпус Центральной заводской лаборатории – один из крупнейших в корпорации Ростеха.

Заработал ряд новых производств в сфере автокомпонентов. Активно развиваются инвестплощадки – ОЭЗ «Тольятти», три индустриальных парка, логистические центры. В 2025 году на их территории было привлечено 6 новых компаний.

Всеми инвесторами за год было вложено около 20 млрд рублей. В рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса мы упрощаем градостроительные процедуры, сокращаем сроки выдачи разрешений и подключения к сетям, а также снижаем административное давление на бизнес.

ОЭЗ «Тольятти»: уверенное развитие

Флагманом инвестиционной инфраструктуры региона остается особая экономическая зона «Тольятти». По итогам 2025 года площадка заняла шестое место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, который ежегодно составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ.

В особой экономической зоне «Тольятти» на сегодня зарегистрировано 45 предприятий-резидентов, 23 из которых уже работают. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 107 млрд рублей с планами по созданию более 8,5 тысячи рабочих мест. Фактические инвестиции превысили 63 млрд рублей, а совокупная выручка резидентов за годы работы составила 153 млрд рублей.

За 15 лет существования ОЭЗ «Тольятти» в бюджеты всех уровней поступило 17,8 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. В 2025 году резиденты инвестировали 16,8 млрд рублей, создав 2075 рабочих мест.

Льготы для инвесторов

Инвесторов, которые стали резидентами ОЭЗ, прежде всего привлекают созданные в регионе условия. Им доступны налоговые льготы (на прибыль, имущество, землю, транспорт), режим свободной таможенной зоны, готовая промышленная и транспортная инфраструктура и особый административный режим. Это позволяет экономить до 30% капитальных затрат на строительстве и существенно сокращать сроки реализации проектов.

Власти региона анонсировали открытие третьей очереди ОЭЗ с запуском уникальных для страны производств.

Масштаб и эффективность

Параллельно с ОЭЗ в регионе успешно работает сеть индустриальных парков. Площадки «Преображенка», «Чапаевск», «Преображенка-2»

и «Новосемейкино» общей площадью 858,5 га полностью обеспечены инфраструктурой. Здесь работают 79 компаний. Общий объем инвестиций превысил 48 млрд рублей. Создано 14 600 рабочих мест. Доходы бюджета пополнились на 9,5 млрд рублей.

Сегодня в регионе фокус направлен на высокотехнологичные и импортозамещающие производства. Планируется запуск индустриального парка «Самара» площадью 204,5 га на севере областной столицы. Площадка предназначена для предприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей. Реализация проекта позволит создать более 3000 рабочих мест и обеспечить дополнительные налоговые поступления.

Резидентам индустриальных парков доступны налоговые льготы, выкуп участков на льготных условиях и сопровождение проектов.

ТОР: новые резиденты и рабочие места

Территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске также демонстрируют впечатляющую динамику. В 2026 году статус резидента ТОР «Тольятти» получили три компании. «Атлас Трейлер» запускает производство полуприцепов, спецтехники, цистерн и мусоровозов. «Промкомплект» расширяет производство по металлообработке. Компания «Атол» готовит к запуску акватермальный комплекс, который станет новым местом притяжения для жителей и гостей города.

Резидентами двух территорий опережающего развития Самарской области являются 74 компании. Они инвестировали 42,6 млрд рублей, создали 14 969 рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.

Крупные проекты

Инвестиционная активность в регионе охватывает самые разные отрасли. Компания «Логика молока» (бывшая Danone) инвестирует более 2,7 млрд рублей в модернизацию и расширение производственного комплекса «Самаралакто». Ключевым направлением станет строительство нового цеха по производству растительных напитков под брендом Planto, проектной мощностью около 17 тысяч тонн в год.

Параллельно будет проведена модернизация действующих линий.

Проект – часть инвестиционной программы компании до 2030 года с общим бюджетом 100 млрд рублей. Реализация позволит укрепить продовольственную безопасность региона, создать новые рабочие места и нарастить экспортные поставки.

Технологии и инновации

Отдельного внимания заслуживает технопарк «Жигулевская долина», который ежегодно входит в число самых эффективных в стране. По итогам 2025 года площадка заняла второе место в XI Национальном рейтинге технопарков России, укрепив позиции в тройке лидеров. Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития РФ. Сегодня резидентами «Жигулевской долины» являются 320 инновационных и технологических проектов.

– Это не только признание эффективности технопарка, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, драйвера экономики и точки притяжения перспективных проектов, – подчеркнул зампредседателя правительства Павел Финк.

Технопарк «Жигулевская долина», по итогам 2025 года занял второе место в XI Национальном рейтинге технопарков России

«Жигулевская долина» каждый год входит в топ самых эффективных технопарков в стране.

Качество жизни растет

Самарская область занимает девятое место в общероссийском рейтинге качества жизни по итогам 2025 года, сохранив позицию предыдущего года и улучшив рейтинговый балл. В Приволжском федеральном округе регион находится на второй строчке.

Рейтинг, составленный экспертами «РИА Рейтинг», основан на комплексном анализе 11 групп показателей, включая уровень доходов, занятость, жилищные условия, демографию, здравоохранение, образование и развитие малого бизнеса.

Положительная динамика отмечается и в социальной сфере: строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, благоустройство общественных пространств, создание культурных и спортивных объектов. Регион сохраняет миграционный прирост, что подтверждает его привлекательность для жизни.

В индустриальных парках региона работает 80 компаний.

Цифра

9-е место в общероссийском рейтинге качества жизни занимает Самарская область по итогам 2025 года.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.