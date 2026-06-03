Как постирать одежду без воды и мыла: открытие ученых

Стирка в космосе крайне обременительна – вода в дефиците и налить-то ее особенное некуда. Невесомость Фото: NASA.

На МКС (Международной космической станции) исподнее не стирают – переодеваясь в свежее, доставленное грузовым кораблем, ношенное несколько дней выбрасывают. Но не мусорят в космическом пространстве – отправляют с грузовым кораблем в плотные слои атмосферы. Там грязная одежда просто сгорает.

Практику «поносил-выбросил» можно себе позволить на орбите, где есть регулярный завоз всего необходимого. Однако участникам будущих долгосрочных миссий на Луну, а потом и на Марс, надо что-то придумывать. Доставлять им чистые майки, трусы, носки хотя бы время от времени было бы слишком расточительно. Если это вообще возможно. То есть, стирать придется. И по пути к месту назначения тоже. Вопрос – как, в чем и чем? Вода – в дефиците. Не напасешься. Как и запасов исподнего. Тупиковая ситуация?

Плазменная струя, которой поливали ткань, экспериментируя со стиркой»

Вонючими и пропотелыми колонистам ходить не придется – выход нашли в NASA. Специалисты придумали, как стирать без воды и мыла. Эксперименты провели Челси Кэссилли (Chelsi Cassilly) – микробиолог, возглавляющая Лабораторию планетарной защиты в Центре космических полетов имени Маршалла (NASA Marshall Space Flight Center – MSFC). Помогал ей Гейб Сюй (Gabe Xu), профессор в Университете Алабамы (University of Alabama in Huntsville), который сотрудничает с MSFC.

Ученые нарезали кусочками ткань, из которой шьют майки покорителям космоса, «запачкали» их бактериями Staphylococcus caprae – из числа тех, которые были обнаружены на коже членов экипажа МКС, и стали «поливать» образцы струей холодной плазмы из специально разработанного устройства размером. Отстиралось. И довольно быстро. Струя плазмы толщиной в карандаш уничтожала бактерий 30 секунд. Их «поливали» и по 5 минут – исключительно ради того, чтобы посмотреть, не повреждается ли ткань в процессе столь высоко технологичной стирки.

По словам ученых, «плазма генерирует высоко активные частицы кислорода и азота, которые проникают в волокна и разрушают мембраны бактериальных клеток в результате окислительного стресса».

Бытовые загрязнения – пятна от кофе, к примеру, или от супа – устройство не отстирывает. Но ведь избавляться от бактерий важнее? От них и заболеть можно.

Образцы, нарезанные из футболки. Их и стирали

Экспериментаторы рассчитывают, что их «плазменной стиральной машинкой» можно будет обрабатывать диваны и кресла с мягкой обивкой, которые когда-нибудь скрасят спартанское обитание колонистов. И для дезинфекции простыней с подушками устройство пригодится. Со временем они заменят спальные мешки.

Прогресс крепчает.

О «космической стирке» ученые рассказали на недавней Научной конференции по астробиологии (The Astrobiology Science Conference in Madison).

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