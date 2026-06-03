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Политика3 июня 2026 7:09

Павел Фрадков проконтролировал строительство военных городков в Карелии

Замминистра заявил, что по поручению министра обороны в стране успешно реализуется большая программа строительства военных городков
Александр БОЙКО
Особое внимание было уделено строительству нового военного городка для подразделений Ленинградского военного округа.

Особое внимание было уделено строительству нового военного городка для подразделений Ленинградского военного округа.

Фото: Министерство обороны РФ.

Павел Фрадков, замминистра обороны России, провел инспекцию в Карелии, оценив состояние военной и социальной инфраструктуры. Особое внимание было уделено строительству нового военного городка для подразделений Ленинградского военного округа.

Заместитель министра заслушал доклад от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, которые сообщили о возведении более 50 объектов с нуля, включая жилые модули, места для проживания личного состава, пункты питания, зоны для размещения техники и спортивные объекты.

Павел Фрадков проконтролировал строительство военных городков в Карелии

«Сейчас на стройплощадке задействована значительная группа опытных специалистов и современное оборудование. Учитывая климатические особенности региона, крайне важно неукоснительно соблюдать высокие стандарты качества и установленные сроки», – потребовал Павел Фрадков.

В рамках визита также состоялась встреча Павла Фрадкова с руководителем Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Заместитель министра обороны отметил успешное выполнение программы строительства военных городков по всей стране и заверил, что в скором времени в Карелии будет сформирована необходимая инфраструктура для местных воинских формирований, высоко оценив при этом темпы проводимых работ в регионе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил важность развития социально-военной инфраструктуры республики и подчеркнул плодотворное взаимодействие с Министерством обороны.

Руководитель региона также добавил, что местные власти активно участвуют в благоустройстве ряда объектов, привлекая для этого различные источники финансирования, и намерены продолжать данную деятельность при наличии соответствующих условий.