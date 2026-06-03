Особое внимание было уделено строительству нового военного городка для подразделений Ленинградского военного округа. Фото: Министерство обороны РФ.

Павел Фрадков, замминистра обороны России, провел инспекцию в Карелии, оценив состояние военной и социальной инфраструктуры. Особое внимание было уделено строительству нового военного городка для подразделений Ленинградского военного округа.

Заместитель министра заслушал доклад от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, которые сообщили о возведении более 50 объектов с нуля, включая жилые модули, места для проживания личного состава, пункты питания, зоны для размещения техники и спортивные объекты.

Павел Фрадков проконтролировал строительство военных городков в Карелии

«Сейчас на стройплощадке задействована значительная группа опытных специалистов и современное оборудование. Учитывая климатические особенности региона, крайне важно неукоснительно соблюдать высокие стандарты качества и установленные сроки», – потребовал Павел Фрадков.

В рамках визита также состоялась встреча Павла Фрадкова с руководителем Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Заместитель министра обороны отметил успешное выполнение программы строительства военных городков по всей стране и заверил, что в скором времени в Карелии будет сформирована необходимая инфраструктура для местных воинских формирований, высоко оценив при этом темпы проводимых работ в регионе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил важность развития социально-военной инфраструктуры республики и подчеркнул плодотворное взаимодействие с Министерством обороны.

Руководитель региона также добавил, что местные власти активно участвуют в благоустройстве ряда объектов, привлекая для этого различные источники финансирования, и намерены продолжать данную деятельность при наличии соответствующих условий.