Владимир Зеленский. Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранним утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. 7 пассажиров погибли, 11 ранены. И гражданская цель была выбрана специально.

Енакиево всегда считался относительно тыловым, спокойным городом, в отличии от соседней Горловки – еще одного города-мученика Донбасса, живущего под обстрелами с лета 2014-го. Артиллерия до Енакиево не доставала, а дроны залетали в город очень редко - слишком далеко. Из значимых, широко известных атакованных объектов - сгоревший придорожный рынок в центре Енакиево.

Атака на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево: возбуждено уголовное дело Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после атаки БПЛА по автобусу «Москва - Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения

Но, ситуация стала стремительно меняться в последние недели. Город считается важнейшим транспортным хабом в этой части региона. Поэтому не случайно, автобус Москва - Симферополь шел через Енакиево - собирал пассажиров. И, конечно, перепутать рейсовый автобус с военным объектом невозможно. Атака продумана и укладывается в общую концепцию ВСУ – «кошмарим освобожденные территории, вдруг, москали сами уйдут?». По версии моей старой донецкой подруги Жени Мартьяновой, неофициального хроникера донбасской житухи, Украина применяет систему удавок, пытаясь шантажом получить хоть какой-то результат и послабление в противостоянии с Россией:

«Это попытка и деморализации, и шантажа: откажитесь от новых территорий, и мы не будем бить вглубь. (дайте затянуть удавочку на Донбассе и Крыме - и верёвочка на условной Москве автоматом распустится). Сначала военный транспорт, потом фуры гражданский, потом пошли автобусы в расход» - пишет Женя Мартьянова.

Ранним утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Остается добавить - по учебным заведениям для детей за последние два месяца ударили дважды, били по домам…

Глупо считать, что для нашей власти, причины атак на гражданские объекты в тылах, загадочны и непонятны. Владимир Путин, после трагедии в Старобельске, не случайно заметил, что «именно из-за такого целенаправленного террора, конфликт выходит на новый уровень».

Объективно, Украина не может наступать на земле, и, скорее всего, воевать ей осталось не долго. Киеву нужно срочно набрать какие-то очки или козыри перед мирными переговорами с Россией. Создать какой-то «обменный фонд», извините за цинизм. А торговать жизнями гражданских и кровью невинных людей, давнее, любимое занятие киевского режима.

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