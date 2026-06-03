На ПМЭФ-2026 открылась дискуссионная платформа Urban HUB

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума открылась дискуссионная площадка Urban HUB. Ее главной темой станет эволюция городов.

- Хочу поблагодарить всех, кто создавал эту площадку, - сказал на открытии руководитель фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. - Фонд формирует пространства и площадки для специализированного обсуждения задач, которые стоят перед сообществом. По сути, мы создаем пространство доверия.

По словам замдиректора фонда, директора ПМЭФ Алексея Валькова, каждый год Urban HUB находит новые форматы взаимодействия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Символично, что мы начинаем работу с первого дня и с первого часа форума, - сказал он. - Как идея и площадка Urban HUB зародился здесь на ПМЭФ. Мы видели, как присоединялись новые партнеры и появлялись новые форматы. Все дни форума будут идти дискуссии, посвященные этой широкой теме. Важно, что есть такая тока встречи, где можно найти единомышленников.

В этом году выбрана тема «Эволюция городов», эксперты будут обсуждать, как они меняются и отвечают вызовам времени. Одной из новинок этого форума, станет новый рейтинг застройщиков России, разработанный специалистами Urban HUB.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, в этом году фонд «Росконгресс» подписал соглашение с Институтом пространственного развития, что позволит повысить экспертный уровень дискуссий на форуме.

- Город - это динамичная система, - сказала руководитель института Дина Саттарова. – Поэжтому важна адаптация к изменениям, и эта способность выводит качество городской среды на новый уровень. Для нас большая честь подписать соглашение с Фондом, и надеемся, что наше партнерство задаст новый подход формированию городской повестки.

Отметим, в рамках Urban HUB на ПМЭФ пройдут несколько дискуссий по теме строительства, урбанистики и развития городов.