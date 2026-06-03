Андрей Белоусов призвал нарастить потенциал ОДКБ для противодействия вызовам

Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ Фото: Министерство обороны РФ.

В подмосковном парке «Патриот» собрались министры обороны стран — участниц ОДКБ для обсуждения ключевых вопросов безопасности. Российская делегация, возглавляемая министром обороны Андреем Белоусовым, выдвинула предложения, направленные на усиление потенциала Организации и совершенствование совместной подготовки военнослужащих.

По словам главы российского военного ведомства, в условиях текущей международной напряженности предложенные меры призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами. Он подчеркнул необходимость скоординированных действий оборонных ведомств для эффективного противодействия вызовам.

Белоусов предложил объединить усилия министерств обороны стран ОДКБ Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Напомнил Белоусов иностранным министрам о глобальной инициативе президента России Владимира Путина по формированию единой системы безопасности в Евразии, где Договор о коллективной безопасности занимает центральное место.

Главная цель российского председательства в ОДКБ на 2026 год, как отметил министр, заключается в наращивании потенциала Организации для поддержания стабильности и защиты государств евразийского континента. Он предложил участникам заседания обменяться мнениями по этим вопросам.

Повестка предстоящего заседания включает обсуждение актуальных угроз в регионах ответственности ОДКБ, вопросы управления коллективными силами, их боеготовность и материально-техническое обеспечение.

Перед началом официальной части министры обороны стран ОДКБ отдали дань уважения памяти героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу «Матерям победителей».

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Он заявил, что в ходе заседания рассмотрены и подписаны документы, направленные на развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.

«Часть документов будет представлена на утверждение главам государств на саммите в ноябре, включая решения по совершенствованию подразделений ПВО и Коллективных авиационных сил, а также по обучению военных кадров», - отметили в военном ведомстве.

Также он провел личные встречи с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой и главой военного ведомства Беларуси Виктором Хрениным. Коллеги обсудили обеспечение и укреплению 201-й российской военной базы и развитие военного и военно-технического сотрудничества на фоне «враждебной деятельности НАТО» у западных границ.

Обсудили прошедшие недавно успешно совместные учения под руководством президентов России и Белоруссии.

Министры также отметили регулярный характер контактов и готовность обсуждать обстановку для выработки дальнейших действий в рамках СНГ и ОДКБ. Стороны в ходе встречи выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.