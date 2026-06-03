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Политика3 июня 2026 9:43

Андрей Белоусов призвал нарастить потенциал ОДКБ для противодействия вызовам

Министры стран ОДКБ вырабатывают в Подмосковье план по скоординированным действиям для эффективного противодействия любым вызовам
Александр БОЙКО
Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

Фото: Министерство обороны РФ.

В подмосковном парке «Патриот» собрались министры обороны стран — участниц ОДКБ для обсуждения ключевых вопросов безопасности. Российская делегация, возглавляемая министром обороны Андреем Белоусовым, выдвинула предложения, направленные на усиление потенциала Организации и совершенствование совместной подготовки военнослужащих.

По словам главы российского военного ведомства, в условиях текущей международной напряженности предложенные меры призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами. Он подчеркнул необходимость скоординированных действий оборонных ведомств для эффективного противодействия вызовам.

Белоусов предложил объединить усилия министерств обороны стран ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Напомнил Белоусов иностранным министрам о глобальной инициативе президента России Владимира Путина по формированию единой системы безопасности в Евразии, где Договор о коллективной безопасности занимает центральное место.

Главная цель российского председательства в ОДКБ на 2026 год, как отметил министр, заключается в наращивании потенциала Организации для поддержания стабильности и защиты государств евразийского континента. Он предложил участникам заседания обменяться мнениями по этим вопросам.

Повестка предстоящего заседания включает обсуждение актуальных угроз в регионах ответственности ОДКБ, вопросы управления коллективными силами, их боеготовность и материально-техническое обеспечение.

Перед началом официальной части министры обороны стран ОДКБ отдали дань уважения памяти героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу «Матерям победителей».

Офицерский корпус для стран ОДКБ решено готовить вместе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Он заявил, что в ходе заседания рассмотрены и подписаны документы, направленные на развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.

«Часть документов будет представлена на утверждение главам государств на саммите в ноябре, включая решения по совершенствованию подразделений ПВО и Коллективных авиационных сил, а также по обучению военных кадров», - отметили в военном ведомстве.

Также он провел личные встречи с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой и главой военного ведомства Беларуси Виктором Хрениным. Коллеги обсудили обеспечение и укреплению 201-й российской военной базы и развитие военного и военно-технического сотрудничества на фоне «враждебной деятельности НАТО» у западных границ.

Обсудили прошедшие недавно успешно совместные учения под руководством президентов России и Белоруссии.

Министры также отметили регулярный характер контактов и готовность обсуждать обстановку для выработки дальнейших действий в рамках СНГ и ОДКБ. Стороны в ходе встречи выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.