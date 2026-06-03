Латинская Америка хочет дружить с Россией: что говорят эксперты «молодёжного Валдая»

Фото: клуб «Валдай»

Россия становится маяком для других стран в многополярном мире, рассказали в интервью для KP.RU участники Молодёжной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Она прошла в Северной столице параллельно с открывшимся Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

— Санкт-Петербург мне очень нравится, я здесь уже второй раз, чему очень помогла взаимная отмена виз между РФ и КНР — рассказал KP.RU один из участников «молодёжного Валдая», аспирант Назарбаев Университета Хуан Ицзе. — Отношения России и Китая укрепляются!

— В Латинской Америке есть страны как с правыми режимами (Аргентина, Боливия), которые ориентируются в большей мере на США, так с и левыми: они дружат с Китаем и Россией, — говорит другой гость молодёжной конференции — Матео Рохас Сампер из Колумбии.

Впрочем, по словам эксперта, имей Латамерика возможность укреплять отношения с Москвой в рамках совместных проектов, государства региона будут рады пойти навстречу не зависимо от своей политической ориентации.

Одной из таких инициатив как раз является Молодёжная конференция «Валдая» — в эти дни она проводится уже в третий раз. И объединила порядка 30 успешных студентов, аспирантов и молодых специалистов в сфере международной политики из Бразилии, Индии, Китая, Турции и других стран «глобального юга».

А кульминацией неформальных экспертных коммуникаций по вопросам развития многополярного мира традиционно станет сессия уже «взрослого» Валдайского клуба на полях ПМЭФ 4 июня.

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