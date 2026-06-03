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Политика3 июня 2026 11:00

Штурмовики и разведчики РФ рассказали подробности освобождения Новоподгородного

Военнослужащим пришлось скрытно пройти более двадцати километров под антидроновыми одеялами
Александр БОЙКО
Группировки войск «Центр» опубликовали кадры, демонстрирующие все этапы взятия под контроль села Новоподгородное.

Группировки войск «Центр» опубликовали кадры, демонстрирующие все этапы взятия под контроль села Новоподгородное.

Фото: Минобороны РФ.

Подразделения 433-го мотострелкового полка совместно с разведчиками 1435-го полка группировки войск «Центр» опубликовали кадры, демонстрирующие все этапы взятия под контроль села Новоподгородное в Днепропетровской области, ранее находившегося под контролем украинских вооруженных формирований.

На подступах к селу были обнаружены и нейтрализованы значительные оборонительные укрепления противника, включающие: железобетонные конструкции, рвы, колючую проволоку и противотанковые заграждения.

«В ходе наступления штурмовые группы российских войск использовали тактику перемещения малыми группами от укрытия к укрытию, преодолевая открытые участки и накапливая силы для решающего наступления. Помимо инженерных заграждений, подразделения сталкивались с активным использованием противником беспилотных летательных аппаратов и мин-ловушек. Разведывательные подразделения своевременно обнаруживали эти препятствия, которые затем обезвреживались специальными средствами», - комментируют кадры в Минобороны России.

Наши штурмовики, находясь под постоянным наблюдением с воздуха, продвигались к окраинам Новоподгородного, преодолевая вражеские укрепления с использованием артиллерии и FPV-дронов. Воздушная разведка также использовалась для выявления позиций украинских сил, по которым наносились моментальные удары с использованием дронов.

«Длинный маршрут к селу - 22 км. Открытых участков никак не избежать, приходилось отдыхать на 5-6 точках. Порой приходилось собраться силами, чтобы в укоренном темпе пройти даже 500-метровый участок. Шли малыми группами, как днем, так и ночью под антидроновыми одеялами, вели разведку, наносили упреждающие удары», - рассказал командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка Дамир Чапаев.

Командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка Дамир Чапаев.

Командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка Дамир Чапаев.

Фото: Минобороны РФ.

Александр Кореев, оператор разведывательного БПЛА разведывательной роты, отметил, что

перед тем, как поднять флаг на освобожденным селом пришлось уничтожить перед ним несколько опорников, а затем зачистить в населенном пункте диверсионные группы противника.

Операторы ударных дронов эффективно пресекали попытки противника провести ротацию войск, уничтожая технику, используемую для подвоза личного состава. Были также выявлены и ликвидированы основные пути снабжения ВСУ, включая крупные беспилотники и наземные роботизированные платформы.

Александр Кореев, оператор разведывательного БПЛА разведывательной роты.

Александр Кореев, оператор разведывательного БПЛА разведывательной роты.

Фото: Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что захват Новоподгородного создает условия для дальнейшего продвижения сил группировки войск «Центр» на данном оперативном направлении.

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