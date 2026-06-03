Штурмовики и разведчики РФ рассказали подробности освобождения Новоподгородного

Группировки войск «Центр» опубликовали кадры, демонстрирующие все этапы взятия под контроль села Новоподгородное. Фото: Минобороны РФ.

Подразделения 433-го мотострелкового полка совместно с разведчиками 1435-го полка группировки войск «Центр» опубликовали кадры, демонстрирующие все этапы взятия под контроль села Новоподгородное в Днепропетровской области, ранее находившегося под контролем украинских вооруженных формирований.

На подступах к селу были обнаружены и нейтрализованы значительные оборонительные укрепления противника, включающие: железобетонные конструкции, рвы, колючую проволоку и противотанковые заграждения.

«В ходе наступления штурмовые группы российских войск использовали тактику перемещения малыми группами от укрытия к укрытию, преодолевая открытые участки и накапливая силы для решающего наступления. Помимо инженерных заграждений, подразделения сталкивались с активным использованием противником беспилотных летательных аппаратов и мин-ловушек. Разведывательные подразделения своевременно обнаруживали эти препятствия, которые затем обезвреживались специальными средствами», - комментируют кадры в Минобороны России.

Наши штурмовики, находясь под постоянным наблюдением с воздуха, продвигались к окраинам Новоподгородного, преодолевая вражеские укрепления с использованием артиллерии и FPV-дронов. Воздушная разведка также использовалась для выявления позиций украинских сил, по которым наносились моментальные удары с использованием дронов.

«Длинный маршрут к селу - 22 км. Открытых участков никак не избежать, приходилось отдыхать на 5-6 точках. Порой приходилось собраться силами, чтобы в укоренном темпе пройти даже 500-метровый участок. Шли малыми группами, как днем, так и ночью под антидроновыми одеялами, вели разведку, наносили упреждающие удары», - рассказал командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка Дамир Чапаев.

Командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка Дамир Чапаев. Фото: Минобороны РФ.

Александр Кореев, оператор разведывательного БПЛА разведывательной роты, отметил, что

перед тем, как поднять флаг на освобожденным селом пришлось уничтожить перед ним несколько опорников, а затем зачистить в населенном пункте диверсионные группы противника.

Операторы ударных дронов эффективно пресекали попытки противника провести ротацию войск, уничтожая технику, используемую для подвоза личного состава. Были также выявлены и ликвидированы основные пути снабжения ВСУ, включая крупные беспилотники и наземные роботизированные платформы.

Александр Кореев, оператор разведывательного БПЛА разведывательной роты. Фото: Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что захват Новоподгородного создает условия для дальнейшего продвижения сил группировки войск «Центр» на данном оперативном направлении.

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