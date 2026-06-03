Мечты Украины и ее лидера о членстве в ЕС воплотятся в жизнь не скоро. Фото: REUTERS.

Украина и Молдавия намерены начать официальные переговоры о вступлении в ЕС уже в этом месяце, сообщило Politico

. Открытие первого переговорного «кластера» - формальный шаг на пути к членству - может произойти на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. Неужели давняя заветная мечта Киева и Кишинева наконец-то начинает сбываться?

МИЛЫЙ ОБЕЩАЛ ЖЕНИТЬСЯ

Речь о тематическом блоке переговорных тем, сгруппированных по ключевым юридическим аспектам. Первый кластер называется «Фундаментальные основы», он открывается первым и закрывается последним, когда все его вопросы успешно решены. Среди них – верховенство права, работа демократических институтов, реформа государственного управления, борьба с коррупцией, права человека, включая права нацменьшинств.

Уже этот перечень практически превращает всю процедуру в анекдот о девушке, которую сватают потенциальному жениху. У невесты сплошь достоинства и всего один недостаток – она на девятом месяце беременности от другого.

Конечно, благородный еврожених может от этого отмахнуться: «Какая ерунда, у нас же будет большая любовь!» Но так должны решить все 27 стран, входящие в ЕС. Каждая из них может заблокировать процесс на любом этапе, выступив против открытия первого кластера или любого из последующих этапов на пути к членству. Так что двум постсоветским невестам придется усиленно втягивать животы еще очень долго, жалостно скуля: «Милый, ты обещал на мне жениться…» Но мало ли что можно пообещать?

Молдавия стремится стать частью Евросоюза. Фото: REUTERS.

ВЫМИРАЮЩАЯ ПРИБАЛТИКА

Зачем Евросоюзу были нужны новые члены на постсоветском пространстве - вовсе не секрет. Европа нуждалась в новых рынках сбыта и дешевой рабочей силе. Конечно же, подчиняя себе восточные страны под видом включения их в «европейскую семью», ЕС стремился разорвать все их связи с Россией. Но если бывшие члены соцлагеря довольно быстро интегрировались в объединенную Европу, то страны экс-СССР, кроме прибалтийских, так и остались за ее бортом.

Отдельный вопрос, что дало, например, прибалтам вступление в Евросоюз. Бывший промышленный потенциал трех республик был за ненадобностью для Брюсселя демонтирован. Но главный итог их 22-летнего вхождения в «цветущий сад» - потеря до трети населения за счет превышения смертности над рождаемостью и массовой эмиграции в более богатые страны Европы.

«К НАМ ТАК РВУТСЯ!»

Никто не скрывает: даже если предположить, что Украину принимают в ЕС, она тут же становится конкурентом для стран-членов практически по всему спектру своего промышленного и сельхозпроизводства. Кроме этого, трудно представить, что Европа готова взвалить на себя такую обузу: доход на одного украинца составляет лишь треть дохода болгарина, а Болгария – самая бедная страна ЕС.

Тогда зачем Евросоюзу «матросить» с Украиной и Молдавией? Оторвать их от России, это, понятно, всегда было его целью. Но есть и другая – сохранять привлекательность «сада» и для самих его обитателей, и как имиджевое преимущество в международном плане: «Раз к нам так рьяно рвутся желающие примкнуть, значит, у нас есть историческая перспектива». И создание этой перспективы как раз и достигается за счет «европейской мечты» Украины и Молдавии.

Грузия тоже официально все еще хочет в ЕС. Правда, процесс ее интеграции приостановлен самим Брюсселем как наказание за независимую внутреннюю политику Тбилиси и его отказ открыть второй фронт против России. Грузинские власти, сбросив Саакашвили, понимают, в чем экономический и геополитический интерес страны – в сохранении связей со своим главным рынком сбыта – нашей страной. Грузия явно подпортила рекламный блеск «европерспективы». Но ей быстро нашли замену – Армению.

Армении и ее лидеру Пашиняну стоит сто раз подумать, на чьей они стороне. Фото: REUTERS.

ОТКРЕСТИТЬСЯ ОТ РОССИИ

Дай Бог армянам самим разобраться, в какой стороне их счастье. Их честно предупредили: на двух стульях – и в ЕАЭС, и в ЕС – усидеть не получится. Причем это вовсе не «злоба Москвы», а то, что уж проходили на Украине.

Киеву, когда Янукович в 2013-м колебался между «ассоциированным членством» в Евросоюзе и вхождением в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, из Европы жестко сказали: или с нами, или против нас. Даже оговорки не сделали – «Выбирайте сами, как лучше вам».

После первого соблазнения Европой Украины и Молдавии пятнадцать лет назад сейчас ЕС будет имитировать первый шаг к их приему в «общую семью». Но при этом хорошо известно, что против ускоренного, на чем настаивает Зеленский, приема Украины выступали гранды Евросоюза – Франция и Германия.

Да и у других стран-членов в любой момент могут появиться свои резоны заблокировать членство Киева. Вот отдали почести на Украине праху нацистских пособников, совершивших геноцид поляков во время Волынской резни, и из Варшавы уже раздалось: «Пока Зеленский не покается, не видать ему членства как своих ушей». А как просроченному покаяться, если украинские нацисты сейчас – его главный резерв в войне с РФ?

Виртуальное членство Украины, Молдавии и Армении в ЕС, что важно, предполагает не только разрыв экономических связей с Россией, но и духовных, исторических, гуманитарных. Только что Служба внешней разведки РФ сообщила, что в качестве обязательного условия евроинтеграции Армении ее принуждают «выдавить» РПЦ из страны.

Полный разрыв религиозно-духовных связей с Москвой было требованием Брюсселя, которое ранее выдвигалось и Украине, и Грузии, и Молдавии. В Евросоюз их все равно не примут, потому что у них другое назначение – играть свиту короля. Но за эту роль они заплатят очень дорого.

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