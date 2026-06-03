Археологи нашли следы легендарных пиратов Карибского моря: вот что увидели на дне

Команда под руководством британского морского археолога Шона Кингсли получила эксклюзивное разрешение погрузиться в закрытом районе порта в гавани Нассау

В районе Багамских островов международная исследовательская экспедиция совершила сенсационное открытие. Археологи подняли со дна первые реальные свидетельства золотого века пиратства - того самого, что распиарен в фильмах про Джека Воробья и «Черную жемчужину».

ТРИ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПИРАТА

Команда под руководством британского морского археолога Шона Кингсли получила эксклюзивное разрешение погрузиться в закрытом районе порта в гавани Нассау, недалеко от острова Нью-Провиденс, и обнаружила сразу шесть затонувших кораблей, пишет Guardian.

Три из них относятся к периоду 1690-1720-х годов - времени, когда легендарные пираты Эдвард Тич (он же Черная Борода), Джон Рэкхем (он же Калико Джек) и Генри Эвери (Долговязый Бен) превратили Нассау в настоящую пиратскую столицу Карибского моря.

Немного колоритных деталей: Тич получил свое прозвище из-за тлеющих фитилей, которые он для устрашения врагов вплетал в бороду во время морских сражений. Рэкхем стал именоваться Калико по названию яркого индийского ситца, из которого была сшита его одежда. Кстати, именно этот пират ввел в обиход черный флаг с черепом и костями - «Веселый Роджер».

Ну а Генри Эвери отличился тем, что смог скрыться со всем награбленным - в отличие от множества пойманных или убитых пиратов. И, возможно, окончил свои дни в достатке в каком-нибудь тихом местечке.

А награблено было немало: Генри смог, например, в 1695 году заполучить весь ценный груз флотилии Великих Моголов (эта мусульманская династия правила в Индии). Стоили сокровища, в пересчете на нынешние деньги, около 140 миллионов долларов.

СОЖЖЕННЫЙ КОРАБЛЬ ГЕНРИ ЭВЕРИ

Особую ценность для исследователей представляет сильно обугленный деревянный корпус корабля. Пираты имели привычку сжигать суда, чтобы замести следы. Но в этом случае огонь не уничтожил все - археологи увидели обгоревшие балки, скрепленные деревянными гвоздями, и тяжелый каменный балласт. Рядом лежали «визитные карточки» пиратских атак: поворотные орудия на шарнирах, большая железная пушка, 25 свинцовых мушкетных пуль и камень для заточки абордажных сабель.

«Я был потрясен неожиданной сохранностью деревянного корпуса. Вполне возможно, что в гавани и вокруг нее находятся еще десятки затонувших судов, - признался доктор Шон Кингсли. - Увидеть и прикоснуться к остову корабля - это поистине уникальный и трогательный момент».

Археологи принялись выдвигать версии. Одна из них - обгоревший остов может принадлежать легендарному «Фэнси» - флагманскому кораблю Генри Эвери. Через год после исторического ограбления судов Великих Моголов он прибыл в Нассау и предложил местному губернатору громадную взятку в обмен на то, чтобы получить убежище. Губернатор согласился, но, дабы не прослыть укрывателем «короля пиратов» велел ему сжечь «Фэнси» как улику.

КАКИЕ ЕЩЕ СЛЕДЫ ПИРАТОВ НАШЛИ УЧЕНЫЕ

Ученые также нашли такелаж, бутылки с камбузов, кирпичи и 143 глиняные курительные трубки. Многие украшены изображениями единорога, короны и английского герба — типичная лондонская работа 1740-х годов. Это уже следы того времени, когда пиратская вольница закончилась и Нассау начал превращаться в обычный торговый порт.

Доктор Майкл Патеман, соруководитель проекта, посол по вопросам истории, культуры и музеологии Багамских островов, подчеркнул:

«Сжигание кораблей до ватерлинии было классической пиратской тактикой. Мы видим все признаки именно такой истории».

Экспедиция проходила в сложных условиях: мощные приливные течения, самая большая популяция акул и мутная вода после работ по углублению дна. Зато результат превзошел все ожидания. «Мы нашли лишь верхушку айсберга», - радуется Кингсли.

По большому счету, никто точно не знает, как на самом деле жили пираты. Обнаруженные корабли далеко не первые - между Маврикием и Северной Каролиной ученые уже находили несколько пиратских судов. Однако в Нассау, родном порту для пиратов Карибского моря - никогда прежде.

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