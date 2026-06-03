Археологи нашли следы легендарных пиратов Карибского моря: вот что увидели на дне

В районе Багамских островов международная исследовательская экспедиция совершила сенсационное открытие. Археологи подняли со дна первые реальные свидетельства золотого века пиратства - того самого, что распиарен в фильмах про Джека Воробья и «Черную жемчужину».
Команда под руководством британского морского археолога Шона Кингсли получила эксклюзивное разрешение погрузиться в закрытом районе порта в гавани Нассау, недалеко от острова Нью-Провиденс, и обнаружила сразу шесть затонувших кораблей, пишет Guardian.
Три из них относятся к периоду 1690-1720-х годов - времени, когда легендарные пираты Эдвард Тич (он же Черная Борода), Джон Рэкхем (он же Калико Джек) и Генри Эвери (Долговязый Бен) превратили Нассау в настоящую пиратскую столицу Карибского моря.
Немного колоритных деталей: Тич получил свое прозвище из-за тлеющих фитилей, которые он для устрашения врагов вплетал в бороду во время морских сражений. Рэкхем стал именоваться Калико по названию яркого индийского ситца, из которого была сшита его одежда. Кстати, именно этот пират ввел в обиход черный флаг с черепом и костями - «Веселый Роджер».
Ну а Генри Эвери отличился тем, что смог скрыться со всем награбленным - в отличие от множества пойманных или убитых пиратов. И, возможно, окончил свои дни в достатке в каком-нибудь тихом местечке.
А награблено было немало: Генри смог, например, в 1695 году заполучить весь ценный груз флотилии Великих Моголов (эта мусульманская династия правила в Индии). Стоили сокровища, в пересчете на нынешние деньги, около 140 миллионов долларов.
Особую ценность для исследователей представляет сильно обугленный деревянный корпус корабля. Пираты имели привычку сжигать суда, чтобы замести следы. Но в этом случае огонь не уничтожил все - археологи увидели обгоревшие балки, скрепленные деревянными гвоздями, и тяжелый каменный балласт. Рядом лежали «визитные карточки» пиратских атак: поворотные орудия на шарнирах, большая железная пушка, 25 свинцовых мушкетных пуль и камень для заточки абордажных сабель.
«Я был потрясен неожиданной сохранностью деревянного корпуса. Вполне возможно, что в гавани и вокруг нее находятся еще десятки затонувших судов, - признался доктор Шон Кингсли. - Увидеть и прикоснуться к остову корабля - это поистине уникальный и трогательный момент».
Археологи принялись выдвигать версии. Одна из них - обгоревший остов может принадлежать легендарному «Фэнси» - флагманскому кораблю Генри Эвери. Через год после исторического ограбления судов Великих Моголов он прибыл в Нассау и предложил местному губернатору громадную взятку в обмен на то, чтобы получить убежище. Губернатор согласился, но, дабы не прослыть укрывателем «короля пиратов» велел ему сжечь «Фэнси» как улику.
Ученые также нашли такелаж, бутылки с камбузов, кирпичи и 143 глиняные курительные трубки. Многие украшены изображениями единорога, короны и английского герба — типичная лондонская работа 1740-х годов. Это уже следы того времени, когда пиратская вольница закончилась и Нассау начал превращаться в обычный торговый порт.
Доктор Майкл Патеман, соруководитель проекта, посол по вопросам истории, культуры и музеологии Багамских островов, подчеркнул:
«Сжигание кораблей до ватерлинии было классической пиратской тактикой. Мы видим все признаки именно такой истории».
Экспедиция проходила в сложных условиях: мощные приливные течения, самая большая популяция акул и мутная вода после работ по углублению дна. Зато результат превзошел все ожидания. «Мы нашли лишь верхушку айсберга», - радуется Кингсли.
По большому счету, никто точно не знает, как на самом деле жили пираты. Обнаруженные корабли далеко не первые - между Маврикием и Северной Каролиной ученые уже находили несколько пиратских судов. Однако в Нассау, родном порту для пиратов Карибского моря - никогда прежде.
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