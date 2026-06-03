Иосиф Кобзон во время концерта в Донецком театре оперы и балета, 2014 г Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Элитный двухэтажный пентхаус певца на Новом Арбате выставили на закрытую продажу. Речь идет о квартире площадью около 600 квадратных метров в жилом комплексе «Груббер Хаус», где, как утверждают СМИ, с момента смерти артиста практически ничего не меняли. Владельцем недвижимости остается вдова певца Нелли Кобзон. Стоимость объекта оценивают в 1 млрд рублей. Покупателя якобы ищут без публичных объявлений и лишней огласки, пишет Mash.

Смерть Иосифа Кобзона в августе 2018 года стала одной из самых громких потерь российской эстрады. Народный артист СССР ушел из жизни 30 августа, не дожив нескольких дней до своего 81-летия. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. По данным врачей, болезнь прогрессировала около 15 лет, а причиной смерти стала четвертая стадия рака.

Какое наследство оставил Кобзон?

После ухода артиста его семье досталось внушительное наследство, которое тогда оценивали почти в 1 млрд рублей. В него входили знаменитая резиденция в подмосковной Баковке, земельные участки, элитный пентхаус в центре Москвы и автомобиль Mercedes Maybach. Среди наследников первой очереди назывались вдова Нелли Кобзон, сын Андрей и дочь Наталья. Кроме того, у певца остались десять внуков: семь из них родные, еще двое — дети от второго брака первой жены его сына. Также своим он называл внука сестры, оставшегося сиротой.

Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт и вдова певца Нелли у памятника певцу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Любимый дом Нелли Кобзон

После смерти мужа Нелли Кобзон предпочла вести непубличный образ жизни. Известно, что вдова артиста продолжает жить в семейном особняке в подмосковном Переделкино. Этот дом был одним из любимых мест самого Иосифа Давыдовича. Интерьер особняка выполнен в стиле барокко: картины, антикварные предметы и коллекционные вещи, которые Кобзон собирал долгие годы. Нелли Михайловна редко дает интервью и почти не появляется на светских мероприятиях. Исключение она делает лишь для памятных вечеров, концертов и событий, связанных с именем мужа.

Загородный дом Иосифа Кобзона в подмосковной Баковке Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чем занимается сын Кобзона?

Сын артиста Андрей Кобзон давно занимается бизнесом, в числе прочего виноделием, и старается держаться подальше от шоу-бизнеса. Его имя периодически появляется в прессе, например, несколько лет назад СМИ писали о судебных спорах вокруг принадлежащего ему заведения. Тогда суд обязал его ресторан выплатить свыше 5 млн рублей в пользу Московской объединенной энергетической компании из-за долгов за отопление. В отличие от звездных детей многих знаменитостей, Андрей практически не участвует в телевизионных проектах и редко появляется на публике.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли и его сын Андрей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Где живет дочь Кобзона?

Дочь артиста Наталья Раппопорт также предпочитает непубличную жизнь. Она давно создала собственную семью и занимается воспитанием наследников. Вместе с мужем, австралийским юристом Юрием Рапопортом, и детьми она проживает в Лондоне.

Большая семья артиста

Еще при жизни Иосиф Кобзон неоднократно говорил, что главным своим богатством считает семью. Помимо детей, у него остались многочисленные внуки. Именно они вместе с Нелли Кобзон стали хранителями памяти о певце после его ухода. За годы, прошедшие после смерти артиста, громких конфликтов вокруг наследства так и не произошло. Семья сумела сохранить большую часть имущества и избежать публичных скандалов, которые нередко сопровождают раздел состояния знаменитостей.

Теперь же внимание вновь приковано к знаменитому пентхаусу на Новом Арбате. Если информация о продаже подтвердится, семья может расстаться с одним из самых известных объектов недвижимости, принадлежавших Иосифу Кобзону. А сама квартира, которая долгие годы ассоциировалась с легендой советской и российской эстрады, получит новых хозяев.

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