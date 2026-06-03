В России сформировалась более зрелая модель финансового поведения

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За последний год в России заметно выросла доля тех, кто регулярно откладывает деньги. Люди всё чаще выбирают банковские вклады и счета, а не наличные дома. Таковы итоги новой волны Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), который ПСБ проводит совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ. Результаты представили на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Общий индекс сберегательно-инвестиционной активности достиг 55 пунктов - плюс 2,5 пункта за год. Главный драйвер роста - финансовая грамотность и изменение привычек: соответствующий субиндекс подрос сразу на 17 пунктов.

Доля россиян, которые делают сбережения, выросла с 42 до 48 процентов. При этом деньги всё чаще не лежат без дела, а работают: люди размещают их на банковских вкладах, счетах и в инвестиционных инструментах.

Структура хранения накоплений тоже меняется. За год доля граждан, держащих деньги на вкладах, увеличилась с 25 до 30 процентов, на текущих счетах - с 8 до 16 процентов. А вот тех, кто предпочитает хранить сбережения наличными дома, стало меньше: с 18 до 16 процентов.

Самый показательный сдвиг - резкое снижение доли так называемых «фаталистов»: людей без накоплений, которые не видят смысла их формировать. За год их стало меньше сразу на 11 процентных пунктов - до 24 процентов. Часть бывших «фаталистов» начала делать сбережения. Это серьёзное изменение: культура финансового планирования постепенно становится массовой.

Доля россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности выросла с 21 до 28 процентов. А вот инвестиции пока остаются редкой практикой: лишь 8 процентов опрошенных используют инвестиционные инструменты. Но и здесь рост: год назад таких было 5 процентов.

В целом доверие к банковской системе укрепилось: с 70 процентов в 2023 году (первая волна исследования) почти до 80 процентов сейчас.

- Результаты исследования показывают устойчивый рост сберегательной и инвестиционной грамотности – финансовое поведение россиян становится более осознанным и ответственным. Рост вовлеченности в сбережения и инвестиции происходит постепенно, но носит устойчивый, массовый характер и уже вышел за рамки отдельных социальных групп. Это свидетельствует о переходе общества от модели простого хранения денег к модели осознанного управления капиталом. Однако для дальнейшего прогресса необходимо не только продолжать информирование граждан, но также проводить системное обучение и демонстрировать практическую пользу новых финансовых инструментов, - продолжает Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

В новой волне исследования отдельно изучали отношение россиян к цифровому рублю и искусственному интеллекту. Картина получилась неоднозначной. О цифровом рубле слышали 68 процентов опрошенных. Но это «широкий охват при низкой глубине»: по-настоящему разбираются в теме только 6 процентов. Остальные знают, но плохо понимают, как это работает. Очевидно, нужна просветительская работа.

С ИИ ситуация похожа. Среди тех, кто пользовался сервисами с искусственным интеллектом, позитивная оценка доминирует: 36 процентов считают, что ИИ помогает принять финансовое решение, 17 процентов - что усложняет. Но почти треть населения (30 процентов) вообще не сталкивалась с такими сервисами, а ещё 17 процентов затруднились ответить. К информации от искусственного интеллекта относятся настороженно: 43 процента не будут ей доверять, 32 процента готовы доверять, остальные не определились.

- Необходимы целенаправленные просветительские кампании, которые помогут гражданам разобраться в особенностях этих технологий и безопасно ими пользоваться. Это важнейшая задача на ближайшие годы для участников финансового рынка, государственных институций и экспертного сообщества, - подчеркнула Вера Подгузова.

Исследователи подчёркивают: для дальнейшего прогресса нужно не просто информировать граждан, а системно обучать и показывать практическую пользу новых инструментов. Особенно это касается цифрового рубля и ИИ.

- Важно помнить о безопасности и о том, что ИИ не заменит живого общения между людьми. Те же технологии могут использоваться мошенниками. Поэтому мы уделяем большое внимание цифровой финансовой грамотности, учим людей распознавать риски и пользоваться только проверенными сервисами. Наша задача – сделать так, чтобы ИИ работал на человека, а не против него. И здесь ключевая роль принадлежит просвещению и сотрудничеству государства, бизнеса и образовательных институтов, - добавил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.

Эксперты сошлись во мнении, что чем активнее будут действовать государство, банки и экспертное сообщество, тем быстрее финансовая культура станет действительно массовой.