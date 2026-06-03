Если Маск не отключит Starlink, придется сбивать: Клинцевич – о единственном языке, который поймет Запад

ДНР. Рейсовый автобус "Москва - Симферополь" после атаки украинским ударным БПЛА в Енакиево. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Не прошло и двух недель после удара по детям в колледже Старобельска, как Киев ударил по пассажирскому автобусу, который ехал Москвы в Симферополь, и сделал остановку в Енакиево. Не менее 8 человек погибло, более 10 ранено. Люди ехали к морю, к родственникам… Так режим «отвечает» на точные удары по военным заводам Киева, Харькова, Запорожья…

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Андреем Клинцевичем, главой центра изучения военных и политических конфликтов.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ УДАРЫ ВОЗМЕЗДИЯ?

- Ударами возмездия можно ли прекратить такие нападения, как на автобус в Енакиево, на колледж в Старобельске?

- Воздействие на частные институты и финансовые компании - вот что возможно. Например, удар по Старобельску был с применением Starlink. Когда дрон явно кружил в этом районе, - Следственный комитет это доказал, - то есть, координировал удары. Скорее всего, удар, который был по автобусу, тоже наносился, поскольку Енакиево достаточно далеко от линии фронта, с использованием Starlink. Соответственно, Илон Маск и его компания, которая предоставляет эту услугу, фактически является разносчиком терроризма.

- Они скажут, что это совсем не так.

- Важно, делаем ли мы какие-то выводы хотя бы в политико-дипломатической составляющей непосредственно по Маску, по Starlink? Подавали ли мы Маска или гендиректора компании SpaceX в Интерпол как террористов?

Илон Маск Фото: REUTERS.

- А, кстати, почему не подавали?

- Потому, что Интерпол - это международная система. Те же китайцы или другие страны могут поддержать наши иски в этой части - и эти люди будут испытывать сложности с путешествиями. Ведь они пошли по пути блокирования наших терминалов на поле боя и открытия украинских, потому что они испугались, что Украина начнет сейчас в международном плане качать эту историю. Ну, а почему мы не можем этого делать? Мы обязаны это делать.

МАСК ИЛИ ПЕНТАГОН?

- Что это даст?

- Мы придем к тому, что будем эти спутники либо сбивать, либо деактивировать с земли теми или иными технологиями, которые сейчас отрабатываем. Но мы всегда сможем сказать – ребята, мы исчерпали все возможности, извините, вот судебная система мировая не работает и т.д. Маск в этом отношении не осознает того, что он творит черное. Если хочешь быть розовым и пушистым, как ты заявляешь в своих речах - выключи Starlink над полем боя. Просто скажи – чтобы технология не применялась, я ее вообще отключаю. Но ты же этого не сделал.

- А там разве рулит не Пентагон? Не Маск ведь принимает решение. Или нет?

- Пентагон там не рулит. Предоставление терминалов, согласование происходит в штаб-квартире SpaceX. Пентагон является точно таким же покупателем этой услуги, как и другие организации. Украине терминалы Starlink оплачивает Польша, и она сейчас поднимает многие вопросы – а нужно ли это делать с учетом такого признания УПА*?

ЧТО У НИХ ЗА СИСТЕМА

- Мы поразили 10 предприятий на территории Киева. Круто?

- Нет вопросов. 8 «Цирконов» прилетело, мощный гиперзвук. Грохотало там всю ночь, 40 тысяч спустились в метро, думаю, дипломаты тоже. Повлияет ли это на решимость Украины и европейских стран поставлять дроны на фронт и бить по нам? Нет.

- Почему?

- На Украине сейчас развернута система Brave1 Market. Это такой маркетплейс по дронам. Очень эффективная система, рано или поздно и мы к ней придем, как пришли и к силам беспилотных систем.

- Удобство в чем?

- Ты не проходишь большой цикл государственных согласований. Армия в лице конкретных воинских частей получает некие баллы, которые приравниваются к деньгам и они, подключенные к закрытой системе, могут заказывать конкретные модели дронов, которые производитель обязан сам привезти на поле боя. А так как туда подключены европейские и прибалтийские производители дронов, то они прямо вот там гражданскими фурами, которые пролетают через границу без растаможки, без распаковки, сразу приезжают на поле боя.

- И что делать?

- Вопрос - бить ли по всем фурам подряд в зоне нахождения фронта, и тем самым изолировать города от получения продуктов и детского питания? Но вот та же компания «Fire Point» уже показала кадры, где замаскированная под обычную фуру машина сбрасывает тент и оттуда вылетают дроны со специальных пусковых установок с твердотопливным ускорителем – вроде «Лютого», который основная сейчас рабочая лошадка, и летит в нашу сторону. Делайте выводы.

КУДА ПОЙДЕТ ЭСКАЛАЦИЯ

- Противник действует методом терроризма – почему мы должны стесняться?

– Так у противника вообще никаких тормозов нет. И все, что сейчас происходит на трассах, это чистейший террор, так же, как и удар по автобусу. Они, не скрывая, говорят о том, что хотят погрузить Россию в страх. И через этот страх повлиять на возможность к сопротивлению, на возможность достижения победы. Это британская концепция ведения страновых войн, у них образ победы - это сломить народ. Не армию победить на поле боя, не нанести удар по центру города или столицы, а именно сломить народ. И нас сейчас будут пытаться ломать через вот такие вещи, которые происходят в Енакиево, Старобельске.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Решение до конца года просматривается или нет?

- Если речь идет о мирном урегулировании, то нет. В моем понимании эскалация будет расширяться территориально. Скорее всего, будут втягивать Беларусь, возможно, Прибалтику. Сразу из Прибалтики и из Польши может происходить эскалация. Второй момент – это Молдавия, Приднестровье. По Беларуси мы видим сейчас накопление сил и средств. Об этом говорит и наш Совбез. Мы видим, что Тихановская в Киеве офис открывает. То есть, возможно, они не решатся на полноценное вторжение. Но замаскированные под белорусские националистические части ГУРовцы будут врываться и пытаться дестабилизировать обстановку в Беларуси. Самоубийственные устремления…

* – Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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