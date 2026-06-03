Центральный университет, «Роскосмос» и Группа «Т-Технологии» подготовят сборную России к мировой олимпиаде в Пекине

Фото: Центральный университет

За победу в финале Международной инженерно-космической олимпиады Global Future Space Scholars Meet (GFSSM), которая пройдет в Пекине с 13 по 17 августа 2026 года, будут бороться 11 талантливых российских школьников. Имена участников назвал президент Группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк на площадке летнего фестиваля «Т-Двор» в Санкт-Петербурге.

Международная инженерно-космическая олимпиада для школьников проводится ежегодно. В этом году она пройдет в девятый раз. Ее проводят ведущие аэрокосмические институты: Space Foundation (США), China Space Foundation (Китай), National Space Academy (Великобритания), ITCCC (International Teenager Competition and Communication Center).

Российскую сборную к мировой олимпиаде готовят Центральный университет, ставший первым и единственным вузом в стране, получившим аккредитацию для отбора и подготовки национальной команды на территории России, совместно с государственной корпорацией «Роскосмос» и Группой «Т-Технологии». Образовательным партнером программы подготовки станет Корпоративная Академия Роскосмоса.

В этом году в финале встретятся школьные национальные команды из 18 стран, в том числе России, Китая, Австралии, Гонконга, Индии, Канады, Саудовской Аравия, Японии. В ходе состязаний команды разработают комплексные проекты по заданным космическим темам.

Фото: Центральный университет

С российской стороны участие в отборе на попадание в сборную команду приняли более 530 школьников 9-11 классов из 50 регионов страны. Из них жюри отобрало 11 сильнейших ребят - призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников и других престижных российских и международных олимпиад и конкурсов по физике, математике, информатике и искусственному интеллекту.

Имена школьников, которые представят Россию на GFSSM в 2026 году:

Иван Архипкин, г. Пенза, ученик 11 класса школы № 68, участник олимпиад по анализу данных DANO и промышленной разработке PROD, кейс-чемпионатов НИУ ВШЭ, бизнес-смены Центрального университета, а также Национальной технологической олимпиады (НТО) по автоматизации бизнес-процессов.

Софья Векшина, г. Москва, ученица 10 класса в ОАНО «МЦШ БИТ», призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по математике и информатике.

Алексей Герасимов, г. Ейск, ученик 11 класса в гимназии №14, многократный победитель регионального этапа ВсОШ по физике и призер по информатике.

Егор Дрыгин, г. Москва, ученик 11 класса в Первой школе, три года изучал аэрокосмическую инженерию в Университетской гимназии МГУ под кураторством эксперта Роскосмоса, прошел практику в Специальной астрофизической обсерватории РАН.

Иван Кизилов, г. Санкт-Петербург, ученик 11 класса в ГБОУ «Академическая гимназия №56 им. М.Б. Пильдес»,, призер чемпионата по космической робототехнике «Кубок Роверов» 2024–2025 годов, участник космической смены в «Артеке».

Матвей Кистин, г. Долгопрудный, ученик 11 класса в АНОО «Физтех-лицей имени П.Л. Капицы»; три года учился в Молодежной аэрокосмической школе Самарского университета, участвовал во Всероссийском фестивале «Открытый космос», преподавал в летней астрошколе в Самаре.

Артемий Коротков, г. Москва, ученик 11 класса в ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580», победитель конкурса «Большие вызовы» в Сириусе с проектом лунной базы и призер с проектом солнечных панелей.

Анна Куцова, г. Москва, ученица 11 класса в ОАНО «Школа ЦПМ», абсолютная победительница международного конкурса «Ученые будущего» и Менделеевского конкурса по физике, призер олимпиад МФТИ и МИФИ.

Максим Подгорный, г. Владимир, ученик 11 класса в МБОУ «СОШ №5», призер международного хакатона стран БРИКС по сборке дронов, победитель хакатонов по беспилотникам на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» и призер всероссийского конкурса «ИнтЭра» в направлении беспилотных летательных аппаратов.

Дарья Устинова, г. Санкт-Петербург, ученица 10 класса в лицее «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова, выпускница образовательной программы «Создатели» с опытом командной разработки проектов в сфере бизнеса и дизайна.

Даниил Шмарцев, г. Санкт-Петербург, ученик 9 класса в «Лаборатории непрерывного математического образования», победитель робототехнического чемпионата First Lego League и двукратный финалист НТО.

До августа участники национальной сборной будут активно готовиться к финалу Международной олимпиады в Поднебесной. Под руководством экспертов из Центрального университета, «Роскосмоса» и Группы «Т-Технологии» они займутся практической работой и решением задач по индивидуальной программе на базе вуза и партнеров. Также ребята будут оттачивать английский язык с фокусом на инженерную лексику, тренировать презентационные навыки для международной арены, изучать предметные модули, проходить проектные интенсивы и работать над развитием мягких навыков.

В июле Корпоративная Академия Роскосмоса проведет для сборной профильные онлайн-занятия. В августе начнется трехдневный очный интенсив на базе «Роскосмоса». Эксперты госкорпорации разберут со школьниками задачи по орбитальной механике и применение ИИ-инструментов в инженерии. В программу интенсива также войдут экскурсии в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

А заключительным туром подготовки станет испытание в формате международного финала, где команды за 24 часа должны будут разработать и защитить решение незнакомой инженерной задачи.

Фото: Центральный университет

- Самое ценное, что есть в компаниях, — человеческий капитал. Особенно важно, чтобы как можно больше организаций вкладывались в образование. За образованием следует наука, после — инновации. Мы, Т-Технологии и Центральный университет, сейчас совместно с "Роскосмосом" готовим школьную сборную России для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде в Китае. Все эти талантливые ребята — наше будущее. Именно сегодняшние школьники заменят нас, а не искусственный интеллект, который по сути просто "флешка", хранящая информацию. Через 20-30 лет именно они будут создавать инновации. Центральный университет уже трижды привел к победам на мировых олимпиадах по ИИ и кибербезопасности сборные России к победам. Я уверен, что это подстегивает все академическое и бизнес-сообщество присоединяться к нашей деятельности, - рассказал президент Группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в свою очередь отметил, что корпорация заинтересована в привлечении молодых и перспективных кадров, способных внести вклад в развитие отечественной космонавтики, а потому активно развивает образовательный трек школа-вуз-предприятие. По его словам, в регионах страны, включая новые территории, уже открыто более 420 космических классов, а к концу 2026 года их число приблизится к 500. В рамках проекта школьники изучают основы спутнико и ракетостроения, астрофизики и других направлений ракетно-космической промышленности. Для более продуктивного взаимодействия с вузами в 2022 году был создан Консорциум вузов «Созвездие Роскосмоса», куда на данный момент входят уже 28 ведущих вузов страны, в среднем ежегодно в них обучается более 4500 тысяч целевиков Роскосмоса.

- Поддержка таких инициатив, как участие в Международной космической олимпиаде, - наш вклад в развитие отечественной науки и подготовку будущих лидеров индустрии. Желаю сборной России ярких побед и новых открытий! - сказал Дмитрий Баканов.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что получение аккредитации для отбора и подготовки национальной сборной России стало для вуза большой честью и ответственностью.

- Партнерство с такими признанными технологическими лидерами, как Группа «Т-Технологии» и «Роскосмос», поможет нам подготовить сборную, а в дальнейшем - вместе участвовать в формировании инженерного резерва, способного работать с ключевыми технологиями современной космонавтики: искусственным интеллектом, анализом данных и сложным программным обеспечением. Подготовка сборной РФ для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде на базе университета позволяет объединить экспертизу бизнеса с требованиями наукоемкой отрасли. Наша задача - взрастить специалистов, готовых к реализации технологических проектов государственного масштаба. Уровень квалификации, который участники показали на отборах, соответствует международному статусу олимпиады. Мы рассчитываем, что опыт Центрального университета по подготовке сборных на Международные олимпиады по ИИ и кибербезопасности поможет нам усилить позиции национальной школы высоких технологий на мировой арене. Желаю ребятам показать свой максимум на предстоящей олимпиаде, - сказал Евгений Ивашкевич.