На ПМЭФ представили новую идеологию банковского сервиса

Фото: Росконгресс

На Петербургском международном экономическом форуме представили свои стенды ведущие компании, в том числе из финансового сектора. Много внимания привлекло пространство одного из банков, который решил удивить не столько архитектурными решениями, сколько идеологическими. В этом году центральной темой стала новая концепция банка - «фантех». В ее основе лежит идея о том, что технологичность и скорость давно стали обязательным стандартом банковского сервиса. Сегодня конкуренция выходит на уровень эмоций и впечатлений.

Главным элементом пространства стал масштабный арт-объект. В центре композиции разместился классический банковский пантеон, символ традиционного представления о банке. Однако вокруг него разворачивается совсем другой мир: путешествия, лайфстайл-сервисы, впечатления, персонализация и новые сценарии взаимодействия с клиентом. Так банк визуализировал переход от привычного финтеха к фантеху.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, российские финансовые технологии сегодня входят в число самых развитых в мире, однако дальнейшее развитие отрасли связано уже не только с технологиями.

- Российский финансовый сектор сегодня - один из лучших в мире. Но просто быть быстрее или удобнее уже недостаточно. Поэтому мы говорим о переходе от финтеха к фантеху, когда банк становится не только сервисом для операций, но и частью жизни человека, источником впечатлений, вовлеченности и положительных эмоций. Именно за этим, на наш взгляд, будущее банковской отрасли, - отметил Верхошинский.

Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что на форуме приветствуется инновационный подход.

- Уверен, что эта традиция будет продолжаться и дальше, - подчеркнул Стуглев.

Помимо арт-пространства, на стенде работают граверы, которые персонализируют банковские карты для посетителей. На втором этаже расположилась кофейня с авторскими напитками, а в течение всех дней форума здесь будут проходить деловые встречи, дискуссии и подписания соглашений. Гости ПМЭФ также не остались без подарков: в этом году приятным презентом стал красный маскот Пуш, плюшевая подвеска на сумку.