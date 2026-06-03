«Комсомольская правда» и театр «Ленком Марка Захарова» на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Медиагруппа «Комсомольская правда» и Московский театр «Ленком Марка Захарова» подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Алексей Посников.

Медиагруппа «Комсомольская правда» и Московский театр «Ленком Марка Захарова» подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в день открытия Петербургского международного экономического форума. Соглашение подписали главный редактор и генеральный директор медиагруппы Олеся Носова и директор театра Дмитрий Берестов.

Договоренности помогут повысить качество информации, развивать связи, а также лучше взаимодействовать в областях культуры и искусства. «Комсомолка» и театр «Ленком Марка Захарова» планируют проводить совместные мероприятия: фестивали, концерты, в том числе с привлечением талантливой молодежи, чтобы поддерживать юные дарования. Есть в планах и совместные просветительские и издательские проекты.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. На форум приехали представители около 130 стран. Это главное экономическое событие года, где заключают сделки, подписывают договоры, обсуждают сотрудничество на разных уровнях. В этом году тема ПМЭФ «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

Своя площадка на форуме есть и у «Комсомольской правды». Открытую студию посещают сотни гостей, среди которых высокопоставленные чиновники, руководители крупных компаний, иностранные гости, общественники.

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